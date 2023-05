Les survivants demandent une législation européenne efficace pour lutter contre les abus sexuels sur les enfants

La coprésidente de la branche européenne de Brave Movement a été violée à l’âge de cinq ans.

En raison du traumatisme, sa mémoire a été réprimée, a-t-elle déclaré.

Elle est devenue l’une des premières survivantes françaises d’abus sexuels sur des enfants à porter plainte contre son agresseur devant le tribunal.

Mié Kohiyama n’avait que cinq ans lorsqu’elle a été violée par son cousin de 39 ans en France.

« Il m’a agressée sexuellement plusieurs fois en une seule journée. Mais je n’ai pas fini par parler à mes parents ou à qui que ce soit d’autre de ce qui s’est passé pendant de nombreuses années », a déclaré Kohiyama, 51 ans, qui est maintenant coprésident de la branche européenne du Brave Movement – ​​une campagne mondiale pour mettre fin à la violence sexuelle infantile –. Al Jazeera.

« Immédiatement après l’incident, j’ai complètement tout oublié. Ma mémoire a été réprimée, ce qui est courant en raison du traumatisme de l’abus sexuel d’enfants », a-t-elle déclaré.

Son traumatisme a été décrit dans ses œuvres d’art alors qu’elle avait cinq ans.

« Quelques mois après avoir été abusé sexuellement, j’ai dessiné une image d’un enfant sans bouche et une sorte de serpent traversant cet enfant.

« J’ai aussi dessiné un homme avec une moustache près de l’enfant et j’ai écrit les mots ‘O Scour’ cherchant à écrire ‘Au Secours’ qui signifie ‘Aidez-moi’ en français », a-t-elle ajouté.

Une peinture de Kohiyama, cinq ans [Courtesy of Mié Kohiyama] Al Jazeera

À l’âge de 37 ans, Kohiyama a soudainement retrouvé la mémoire de ce qui lui était arrivé lorsqu’elle était enfant et elle a décidé de partager son histoire avec sa famille et ses amis et de se battre pour la justice.

Elle est devenue l’une des premières survivantes françaises d’abus sexuels sur des enfants à porter plainte contre son agresseur devant le tribunal. Mais en décembre 2013, son dossier a été classé en raison du délai de prescription de la France – une loi civile qui spécifie le délai maximum pour qu’une procédure judiciaire ait lieu après qu’un incident s’est produit.

Le tribunal a jugé qu’elle avait été violée en 1977 et n’a porté les faits devant le tribunal qu’en 2011, soit plus de 30 ans, rendant impossible la poursuite des poursuites puisque le délai maximum était expiré.

Mais depuis lors, Kohiyama a poursuivi son combat pour les droits de l’enfant et est devenue une voix pour les victimes et les survivants d’abus sexuels sur des enfants.

Elle pousse maintenant l’Union européenne à mettre en œuvre une loi qui luttera efficacement contre les abus sexuels sur les enfants, en ligne et hors ligne.

« Quand j’ai été maltraitée dans les années 1970, Internet n’existait pas. Plus tard, dans les années 90, j’ai appris que mon cousin était fou d’Internet et y passait des jours », a-t-elle déclaré.

« Derrière les images en ligne, il y a de vrais crimes. La seule différence est qu’aujourd’hui, les victimes de crimes comme les abus sexuels sur enfants souffrent d’un double traumatisme », a-t-elle déclaré, soulignant qu’après les abus, leurs images sont partagées puis repartagées en ligne.

Kohiyama en tant que jeune enfant, quelques mois après avoir été abusée sexuellement [Courtesy of Mié Kohiyama’s family member] Al Jazeera

Dans l’UE, environ un enfant sur cinq est victime d’une forme de violence sexuelle, qui comprend les attouchements sexuels, le viol, le harcèlement sexuel, le toilettage, l’exhibitionnisme, l’exploitation dans la prostitution et la pornographie, l’extorsion sexuelle en ligne et la coercition, selon le Conseil de l’Europe , l’organisation des droits de l’homme de l’UE.

Grâce à Internet et à d’autres avancées technologiques, les auteurs ont également trouvé plus facile de partager et de re-partager des images et des vidéos d’abus en ligne, ce qui ajoute au traumatisme des victimes.

Rhiannon-Faye McDonald, une survivante de tels abus sexuels assistés par la technologie, ne connaît que trop bien cette lutte.

Elle avait 13 ans lorsqu’elle a été soignée en ligne par messagerie instantanée par un homme dans la cinquantaine.

« Il s’est fait passer pour une femme de 20 ans et m’a convaincue d’envoyer des images de moi. La demande était innocente au début, mais est devenue assez rapidement explicite », a déclaré McDonald, qui est maintenant avocat à la Fondation Marie Collins basée au Royaume-Uni, une organisation caritative qui aide les victimes d’abus sexuels sur enfants assistés par la technologie à se rétablir.

« Ces images ont été utilisées pour me faire chanter afin que je partage plus de contenu, et on m’a dit de ne le dire à personne », a-t-elle déclaré à Al Jazeera.

« Au fur et à mesure que cela progressait, l’agresseur m’a fait chanter pour mon adresse personnelle et m’a demandé quand je serais seul à la maison », a déclaré McDonald.

« Le lendemain matin, il est venu chez moi, sa véritable identité m’a été révélée et il m’a agressée sexuellement. Il avait apporté son matériel photo avec lui et il m’a également dit qu’il avait imprimé et enregistré les images et les vidéos que j’avais envoyées en ligne », a-t-elle déclaré.

« Il m’a avertie que si je ne faisais pas ce qu’il voulait ou si je disais à quelqu’un ce qu’il faisait, alors tout le monde verrait mes images, y compris ma famille », a-t-elle ajouté.

Des survivants d’abus sexuels dans l’enfance manifestent devant le Parlement européen à Bruxelles [Courtesy of Guy Beauche] Al Jazeera

Le cas de McDonald a été porté à l’attention de la police lorsque l’ordinateur de l’agresseur a été retrouvé par eux après avoir reçu des plaintes selon lesquelles il abusait d’autres enfants. Son affaire a ensuite été portée devant les tribunaux et l’homme a été condamné à sept ans de prison.

Bien qu’elle soit reconnaissante pour la justice, McDonald a souligné que l’absence d’une loi efficace au sein de l’UE pour traiter de tels cas en ligne et hors ligne l’avait laissée sans beaucoup de soutien pour faire face au traumatisme, aux attaques de panique et à l’anxiété qui accompagnaient les abus.

La réponse de l’UE

En mai dernier, la Commission européenne a présenté un projet de loi pour lutter contre le crime, en s’engageant à mieux enquêter sur les abus sexuels sur enfants et à fournir davantage d’aide aux victimes.

« Il est temps de réaliser que nous avons un problème en tant que société. Un problème d’abus sexuels sur des enfants », a déclaré Ylva Johansson, commissaire européenne aux affaires intérieures et l’un des cerveaux derrière la proposition, dans un message vidéo au début du mois.

« L’agresseur est très souvent une personne de confiance. Un membre de la famille, un voisin, un entraîneur de football, un prêtre. Ils violent les enfants à huis clos. Mais partagez les abus en ligne », a-t-elle ajouté et a souligné qu’Internet aggravait également les abus sexuels sur les enfants.

Selon le rapport 2022 de l’Internet Watch Foundation (IWF), basé au Royaume-Uni, 62 % de tout le matériel d’exploitation sexuelle d’enfants (CSAM) connu en 2021 a été retracé dans un pays de l’UE.

Proposition controversée

Mais les entreprises technologiques et les lobbies, y compris certains politiciens européens, s’opposent au projet de loi, affirmant qu’il défie les nouvelles réglementations européennes en matière de confidentialité car il appelle les entreprises technologiques, y compris celles disposant de plates-formes cryptées de bout en bout, à surveiller les messages privés.

A travers un mème sur son compte Mastodon, l’homme politique allemand et membre du Parlement européen Patrick Breyer a partagé une photo de Johansson avec la ligne « grande sœur regarde ».

« La Commission européenne ouvre la porte à une vaste gamme de tactiques de surveillance autoritaires. Aujourd’hui, les entreprises analysent nos messages privés à la recherche de contenu CSAM. Mais une fois que ces méthodes sont là, qu’est-ce qui empêche les gouvernements [from] forçant les entreprises à rechercher des preuves de dissidence ou d’opposition politique demain ? » Ella Jakubowska, conseillère politique à European Digital Rights (EDRi), a déclaré dans un communiqué après que la Commission a annoncé le projet de loi l’année dernière.

Mais Johansson a souligné que les règles de confidentialité mises à jour de l’UE «interdisent la détection dans les messages en ligne, sauf pour détecter les logiciels malveillants. A moins qu’il n’y ait une loi spécifique qui le permette.

« C’est pourquoi nous avons besoin d’une nouvelle législation européenne maintenant », a-t-elle déclaré.

McDonald a partagé un point de vue similaire.

« La mise en œuvre du cryptage de bout en bout va sérieusement entraver les efforts visant à supprimer le matériel d’exploitation sexuelle d’enfants des plateformes de médias sociaux, des espaces en ligne, car les outils dont nous disposons actuellement pour identifier ce matériel afin de pouvoir lutter contre le crime , » dit-elle.

Autres façons d’aider

Alors que les débats sur la loi sont toujours en cours au Parlement européen, Matthew McVarish, l’un des fondateurs du Brave Movement et également survivant d’abus sexuels sur des enfants, a souligné que l’UE peut également tirer des leçons d’autres parties du monde en ce qui concerne à l’abolition du délai de prescription.

« Il s’agit d’une loi qui a déjà été supprimée dans certaines régions d’Amérique du Nord et maintenant le Brave Movement fait pression pour cela dans toute l’Europe également, car l’abolition de cette loi n’empêchera pas une victime de porter plainte simplement parce que le crime s’est produit il y a des années », il a dit à Al Jazeera et a ajouté que cette étape garantirait la protection des enfants.

McDonald a également souligné qu’en plus des lois, les sociétés doivent apprendre à démêler les récits du « blâme et de la honte » lorsqu’il s’agit d’aider les survivants du crime à long terme.

« Je pense que l’une des plus grandes craintes pour nous est que nous pensons que les gens vont nous blâmer et dire que c’est de notre faute. Mais la société dans son ensemble doit faire comprendre très clairement aux enfants et aux victimes que ce n’est pas le cas et que si vous voulez nous en parler, vous pouvez le faire et nous n’allons pas vous juger », a-t-elle déclaré.

McDonald a ajouté que davantage de centres de thérapie devraient être mis à disposition pour aider les victimes à faire face à la mémoire refoulée et à d’autres problèmes de santé mentale après un abus.

« Nous devons mettre en lumière cette question et en faire une conversation que les gens sont prêts à avoir entre eux et aussi avec leurs enfants », a-t-elle déclaré.