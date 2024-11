Les survivants demandent au Canada de criminaliser le déni des pensionnats

Les survivants des pensionnats demandent au Canada de criminaliser le déni des pensionnats, faisant écho à l’une des conclusions d’un rapport sur les tombes anonymes et les lieux de sépulture associés à ces institutions.

Doug George, un survivant du Mohawk Institute, affirme que les Canadiens doivent reconnaître la place des écoles dans l’histoire et veiller à ce que les enfants décédés ne soient pas réduits au silence.

« Vous savez, les Canadiens ont peut-être l’impression que cela a été un peu accablant au cours des dernières années », a déclaré George, faisant référence aux annonces des Premières Nations concernant leurs efforts pour retrouver leurs enfants disparus.

« Mais vous pouvez imaginer ce que c’est pour nous, nos enfants et nos communautés ? Vous ne pouvez pas vous cacher derrière ces choses. Vous devez y faire face. »

Plus de 150 000 enfants autochtones ont été contraints de fréquenter des pensionnats, dont le dernier a fermé ses portes en 1996.

On estime que 6 000 enfants sont morts dans ces écoles, mais les experts estiment que le nombre réel pourrait être bien plus élevé.

L’interlocuteur spécial du Canada pour les tombes anonymes et les enfants disparus a déclaré que malgré la « réalité bien documentée » de ces décès, certains Canadiens ont déployé des efforts concertés pour attaquer les vérités des survivants, des familles et des communautés autochtones.

Kimberly Murray, qui a été nommée à ce poste en 2022, a publié un rapport en deux volumes cette semaine après des rencontres avec des experts, des survivants des pensionnats et leurs descendants.

Murray a souligné que le refus des pensionnats renforce une fausse vision de l’histoire du Canada et protège les responsables du système en justifiant leurs actions.

Elle a écrit que beaucoup de gens ne nient pas catégoriquement l’existence et le fonctionnement des pensionnats, mais ils dénaturent l’intention, les résultats et les impacts du système.

REGARDER | Un rapport réclame une enquête de 20 ans sur les enfants autochtones disparus Un rapport réclame une enquête de 20 ans sur les enfants autochtones disparus Après deux ans d’enquête, un nouveau rapport appelle le gouvernement fédéral à lancer une enquête de 20 ans dirigée par des autochtones sur les enfants disparus des pensionnats et à déférer leurs disparitions à la Cour pénale internationale comme crime contre l’humanité.

« Le négationnisme n’est pas une simple incompréhension des faits ; que ce soit consciemment ou inconsciemment, les négationnistes travaillent à la réalisation d’objectifs psychologiques, pratiques ou politiques », a-t-elle écrit.

« Le négationnisme lié aux pensionnats indiens doit être pris au sérieux, car il met en péril l’important travail de vérité et de réconciliation. Il ne faut pas le considérer comme un phénomène marginal inoffensif.

Elle a examiné plusieurs exemples de ce qu’elle appelle le déni des pensionnats, y compris les commentaires d’un homme politique qui a déclaré que les bonnes actions des pensionnats étaient éclipsées par la Commission de vérité et réconciliation, un livre qui affirmait que les pensionnats étaient nécessaires et que les tombes anonymes qui leur étaient associées étaient une « panique morale » fondée sur des « accusations farfelues » et un prêtre catholique qui a déclaré à sa congrégation que les enfants autochtones appréciaient leur séjour à l’école.

« Ce déni, s’il n’est pas maîtrisé, deviendra un obstacle important à la réconciliation », a écrit Murray.

Le mois dernier, la députée néo-démocrate du Manitoba, Leah Gazan, a présenté un projet de loi d’initiative parlementaire visant à criminaliser le déni des pensionnats. Les libéraux n’ont pas dit s’ils soutiendraient le projet de loi, qui a peu de chances de devenir loi sans l’aval du gouvernement.

Le projet de loi propose que quiconque, autrement qu’en privé, encourage la haine contre les peuples autochtones en « tolérant, niant, minimisant ou justifiant le système des pensionnats indiens au Canada ou en déformant les faits qui s’y rapportent » pourrait être passible d’une peine maximale de deux ans. en prison.

Le NPD exhorte les libéraux et les conservateurs à appuyer la criminalisation du négationnisme lié aux pensionnats indiens Le NPD exhorte les libéraux et les conservateurs à appuyer la criminalisation du négationnisme lié aux pensionnats indiens La députée néo-démocrate Leah Gazan a déclaré que si le gouvernement libéral et l’opposition conservatrice s’engagent en faveur de la réconciliation, ils devraient appuyer son projet de loi visant à modifier le Code criminel afin que le négationnisme lié aux pensionnats soit puni par la loi. REGARDER |

Le projet de loi prévoit quelques exceptions. Par exemple, si les déclarations étaient vraies, si elles étaient pertinentes pour l’intérêt public, si elles visaient à souligner la haine envers les peuples autochtones ou s’il s’agissait d’une opinion religieuse, les commentaires ne seraient pas contraires à la loi.

Le Canada a promulgué une loi similaire en 2022 pour lutter contre le négationnisme de l’Holocauste, même si jusqu’à présent aucune affaire n’a été poursuivie avec succès en vertu de cette disposition.

Murray réclame depuis longtemps une législation comme celle de Gazan, affirmant dans un rapport intérimaire l’année dernière que le déni était en augmentation.

En mai 2021, la nation Tk’emlups te Secwepemc a annoncé qu’un radar pénétrant dans le sol avait découvert ce qui serait 215 tombes anonymes sur le site de l’ancien pensionnat indien de Kamloops. Cela a fait la une des journaux internationaux et suscité la colère de personnes qui ont attaqué la communauté en ligne.

« Certains sont venus au milieu de la nuit, portant des pelles ; ils ont dit qu’ils voulaient ‘voir par eux-mêmes’ si des enfants y étaient enterrés », a écrit Murray dans son rapport intérimaire.

Dans son rapport final, Murray a également suggéré que le gouvernement inclue une disposition dans la Loi sur les préjudices en ligne – une loi qui est toujours en débat à la Chambre des communes – pour remédier aux préjudices associés au déni des pensionnats, y compris les enfants disparus et disparus et les enterrements anonymes.

Le ministre de la Justice, Arif Virani, a déclaré mardi que son gouvernement devait revoir le rapport et les « obligations » qu’il contient, y compris s’il adopterait ou non le projet de loi de Gaza.