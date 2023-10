Qu’il s’agisse d’espérer avoir des nouvelles de leurs proches, de déterrer des maisons recouvertes de boue jusqu’aux genoux ou de chercher de la nourriture et des fournitures, les habitants d’Acapulco, au Mexique, sont aux prises avec les conséquences dévastatrices du plus puissant ouragan à avoir frappé la ville depuis des décennies.

“Acapulco est détruite”, a déclaré David Campos, un habitant a déclaré à Noticias Telemundo en espagnol.

Vendredi, plus de la moitié de la ville n’a toujours pas d’électricité ou de l’eau et les habitants sont restés bloqués dans des zones reculées avec peu ou pas de communication. Et alors que les gens commencent à manquer de certaines des ressources les plus élémentaires, beaucoup ont vidé les magasins ravagés par l’ouragan pour se procurer de la nourriture et des fournitures.

L’ouragan Otis a touché terre à Acapulco en tant que tempête de catégorie 5 tôt mercredi, tuant au moins 27 personnes et laissant un long chemin de destruction.

Le bilan des morts est resté inchangé depuis jeudi, a déclaré le secrétaire mexicain à la Défense, Luis Cresencio Sandoval, dans un communiqué. conférence de presse vendredi.

Dans le même temps, les médias locaux ont rapporté que des corps n’avaient pas été retrouvés dans la ville et que des centaines de personnes continuaient à rechercher leurs proches dont elles n’avaient plus de nouvelles depuis la tempête.

Jeudi, Arturo Villalobos essayait désespérément de joindre sa femme et ses quatre enfants de moins de 12 ans. “Je suis dans un autre État, je ne peux rien faire”, a-t-il déclaré à Noticias Telemundo. “Je veux juste savoir comment ils vont.”

Villalobos a expliqué qu’il était inquiet car la famille se trouvait dans une partie d’Acapulco où un canal avait débordé. La nuit de l’ouragan, il avait pu rester en contact avec sa famille, mais depuis, il n’a plus pu les joindre et cela fait deux jours.

Un habitant identifié uniquement par son prénom, Ricardo, a déclaré à Noticias Telemundo qu’il cherchait un proche, mais “nous n’avons même pas de téléphone portable ni de photo à montrer”, a-t-il déclaré. “Nous avons tout perdu.”

Les fortes pluies et les vents violents provoqués par la tempête ont provoqué des inondations et d’innombrables glissements de terrain, détruisant des centaines de maisons dans certaines des communautés les plus pauvres de la célèbre station balnéaire, qui a vu environ 80 % de ses hôtels endommagés.

“Même si la mort de quelqu’un est malheureuse, il n’y en a pas eu beaucoup”, a déclaré le président mexicain Andrés Manuel López Obrador lors de la conférence de presse de vendredi.

Le nombre de personnes disparues n’a pas non plus changé. Il est encore quatre heures, selon Sandoval.

“Mais nous devons attendre d’avoir toutes les informations sur les personnes disparues, celles dont le décès a été confirmé”, pour pouvoir divulguer leurs noms au public, a déclaré López Obrador.

Les signaux des téléphones portables reviennent lentement depuis qu’Otis a complètement coupé la communication dans la zone. Les survivants de l’ouragan ont commencé à contacter leurs amis et leurs proches vivant dans d’autres régions du Mexique et des États-Unis en utilisant des plateformes de messagerie en ligne comme WhatsApp et Messenger.

Un magasin et une église endommagés par l’ouragan Otis, à Acapulco, au Mexique. Oscar Guerrero Ramírez / Getty Images

Les survivants de l’ouragan à Acapulco utilisent les plateformes de messagerie en ligne pour partager des photos des quartiers inondés ainsi que des conseils pour trouver des points de signal de téléphonie mobile.

D’autres ont publié des messages demandant des informations sur des proches disparus et partageant des listes de noms de survivants réfugiés dans des refuges. Une note disait : « Lupita, nous allons bien. Je vous appellerai quand nous aurons le signal.

Des gens transportent des produits provenant d’un magasin pillé à Acapulco, au Mexique. Oscar Guerrero Ramírez / Getty Images

“Ils sont seuls là-bas”

Paula Romanos, une résidente du Texas, a finalement eu des nouvelles de ses parents âgés à Acapulco jeudi matin. Elle a reçu un message WhatsApp contenant peu de détails sur leur bien-être.

“Ils ont dit qu’ils étaient blessés. Je ne sais pas dans quelle mesure. La seule chose qu’ils ont dit, c’est qu’ils étaient blessés, que leur appartement était totalement détruit”, et qu’il leur manquait un bon signal, Romanos a déclaré à Noticias Telemundo. “Mon père est atteint de la maladie de Parkinson. Il a donc besoin d’aide. Et bien sûr, pour le moment, il n’y a aucune aide, il n’y a personne, ils sont seuls là-bas.”

Des gens marchent à côté des débris laissés après le passage de l’ouragan Otis à Acapulco, au Mexique. Rodrigo Oropeza / AFP – Getty Images

La principale autoroute fédérale d’Acapulco a été rouverte aux petits véhicules, et non aux camions lourds, a déclaré Sandoval. La route est inaccessible depuis plusieurs jours après qu’un énorme glissement de terrain l’a bloquée.

Bien que certaines parties de l’aéroport d’Acapulco aient été endommagées, la piste est en assez bon état pour accueillir des avions qui aideront à accélérer le processus d’évacuation des survivants de l’ouragan vers Mexico, ainsi qu’à acheminer l’aide et les fournitures nécessaires à destination et en provenance d’Acapulco, a déclaré Sandoval. .

López Obrador a déclaré que 1 000 fonctionnaires commenceraient vendredi un recensement maison par maison pour déterminer les besoins de chaque famille.

Quelque 10 000 « colis » d’appareils électroménagers tels que des réfrigérateurs, des cuisinières et des matelas avaient déjà été collectés par le gouvernement et étaient prêts à être distribués aux familles dans le besoin.

Miguel Cantu montre sa maison endommagée après que l’ouragan Otis a dévasté Acapulco, au Mexique. Marco Ugarte / AP

Des avions transportant du personnel médical atterriront également à l’aéroport commercial d’Acapulco. La base aérienne militaire de la ville recevra également des vols d’aide matérielle.

Des centaines de bus continueront également à évacuer les habitants et les touristes bloqués.

Le sombre panorama a amené certains habitants à estimer qu’il faudrait un an pour qu’Acapulco se rétablisse. Mais Antonio Esparza était l’un des rares habitants optimistes à croire que “cela va améliorer Acapulco”.

« Cela obligera le gouvernement à y prêter attention », a-t-il déclaré.