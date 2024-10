Le candidat républicain à la présidentielle affirme que la réponse à la catastrophe de la semaine dernière a été décevante.

L’ancien président américain Donald Trump a accusé l’administration du président Joe Biden de négliger les survivants de l’ouragan Helene dans le sud-est du pays tout en envoyant des milliards de dollars d’aide à l’Ukraine.

L’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) offre une aide aux personnes touchées par la tempête dévastatrice de la semaine dernière en Floride, en Géorgie, en Caroline du Nord, en Caroline du Sud, au Tennessee et en Virginie. Le candidat républicain à la présidentielle affirme cependant que la réponse du gouvernement a été décevante en raison de l’incompétence des dirigeants démocrates du pays.

« Nous en sommes à près de 300 milliards de dollars pour l’Ukraine et pourtant ils offrent aux gens 750 dollars pour le pire ouragan que l’on ait jamais vu », » Trump a déclaré à Laura Ingraham de Fox News dans une interview en marge d’un rassemblement à Butler, en Pennsylvanie, samedi. « Mais le plus important, c’est qu’ils n’ont pas les gens nécessaires. »

Il a affirmé que la réponse en Caroline du Nord en particulier a été « un désastre » sur la base de ses impressions lors de sa visite dans l’État.

« Un homme – il a une maison qui a disparu et il est assis sur un rocher », » a déclaré Trump. « Vous devez les aider. »















L’affirmation selon laquelle l’aide fédérale aux victimes de l’ouragan est limitée à 750 dollars par personne a été rejetée par la FEMA. La somme est « un paiement initial et flexible pour aider à couvrir les articles essentiels comme la nourriture, l’eau, les préparations pour nourrissons, les fournitures d’allaitement, les médicaments et autres fournitures d’urgence », il est dit sur son site Internet. « Au fur et à mesure que votre demande est examinée, vous pouvez toujours recevoir des formes d’aide supplémentaires pour d’autres besoins. »

Le Congrès a approuvé cinq projets de loi de crédits supplémentaires prévoyant un total de 175 milliards de dollars de dépenses liées au conflit ukrainien depuis son déclenchement en février 2022. Sur cet argent, 70 milliards de dollars étaient destinés à l’assistance militaire et 33,3 milliards de dollars à un soutien budgétaire allant directement au gouvernement de Kiev.

Le total des engagements bilatéraux d’aide à l’Ukraine de la part de 41 principaux donateurs, selon les calculs de l’Ukraine Support Tracker, a dépassé 333 milliards de dollars.

L’ouragan Helene a tué au moins 230 personnes dans plusieurs États des États-Unis et a causé des dégâts matériels estimés à 47 milliards de dollars.