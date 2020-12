Introduction par Johnny Perez

Il y avait beaucoup moins de bouches à nourrir dans mon appartement ce jour de Thanksgiving, car ma famille suivait la recommandation des Centers for Disease Control and Prevention de ne pas voyager et de ne pas se réunir en groupes. Je ferai la même chose pour Noël. Et pourtant, après avoir passé au total trois ans en isolement cellulaire, je suis plus reconnaissant pour la famille avec laquelle je peux être que je ne l’ai jamais été.

Je sais que je ne suis pas seul.

L’une des parties les plus difficiles de passer les vacances en isolement cellulaire était de regarder les agents correctionnels sortir tôt pour rentrer chez eux avec leur famille. Entendre leurs projets avec leurs fils et filles m’a seulement rappelé comment j’ai été arrêté pour vol qualifié et finalement envoyé en prison pendant 13 ans, deux jours seulement après la mise au monde de mon premier-né.

Quand j’ai lu des récits de personnes incarcérées mourant du COVID-19, je me suis souvenu d’une fois avoir contracté la grippe en solitaire, luttant pendant des jours avec une forte fièvre, des sueurs et des frissons. Chaque jour, les agents correctionnels s’assuraient que ma demande de voir un médecin était transmise. et chaque jour mes appels restaient sans réponse. Pas d’aspirine, pas de décongestionnant, pas de couvertures supplémentaires, pas de Kleenex, pas de soins.

Aujourd’hui, mon passé est le présent pour de nombreuses personnes incarcérées qui sont cinq fois plus susceptibles de contracter le COVID-19 que le grand public. Ils sont également plusieurs fois plus susceptibles d’en mourir. Depuis l’arrivée du COVID-19 aux États-Unis, le recours à l’isolement cellulaire dans les prisons et les prisons de notre pays a augmenté de 500%, principalement pour contenir une crise sanitaire qui continue de pénétrer chaque crevasse des institutions carcérales à travers les États-Unis.

Il y a des propositions humaines d’atténuation du COVID-19 sur la table, telles que la libération de toute personne ayant moins de 365 jours à purger sa peine ou de toute personne qui ne présente pas de danger pour la sécurité publique, y compris les personnes particulièrement vulnérables comme les personnes âgées et les femmes qui attendent. Mais nos dirigeants continuent d’ignorer l’humanité des incarcérés et de les placer dans des situations qui peuvent transformer toute peine de prison en condamnation à mort.

Les Règles Nelson Mandela, un ensemble de normes minimales révisées sur le traitement des personnes incarcérées, appellent les États membres des Nations Unies à interdire l’isolement cellulaire indéfini ou prolongé au-delà de 15 jours consécutifs pour toutes les personnes incarcérées, et à interdire complètement l’isolement pour les groupes vulnérables, y compris les personnes avec des maladies mentales.

Quinze jours consécutifs peuvent causer un préjudice psychologique permanent, mais c’est scandaleusement courant aux États-Unis: près de 15% des personnes détenues à l’isolement y sont depuis plus d’un an, et près de 30% sont en isolement depuis un à trois mois, selon un rapport de 2016.

Tout en menant le mouvement de la Campagne religieuse nationale contre la torture contre l’isolement cellulaire, je travaille avec de nombreux leaders religieux qui, bien que venant de communautés différentes, partagent tous les valeurs communes d’humanité, de rédemption et la règle d’or de traiter les autres avec une compassion radicale.

Il est tentant de penser que passer deux semaines en solitaire vaut la peine de sauver une vie du COVID-19. Mais ce n’est jamais seulement deux semaines. Avant le COVID-19, les agents pénitentiaires étaient déjà connus pour normaliser arbitrairement l’isolement comme moyen de punition. Aujourd’hui, cette normalisation a été entachée par la fumée des crises sanitaires actuelles et des élections historiques. Lorsqu’ils sont combinés à un manque de transparence, de responsabilité et de leadership politique, les services correctionnels, privés de responsabilité, perpétuent la maladie et la mort.

Cette politique c’est pour votre bien, à première vue, peut sembler l’option la plus humaine disponible, mais posez-vous la question suivante: si vous soupçonniez que vous aviez le COVID-19 et que vous le saviez si vous le signaliez au personnel pénitentiaire , cela se traduirait par votre placement pendant au moins deux semaines dans une minuscule cellule avec seulement des toilettes et un lit et sans visiteurs ni divertissements (ne pouvant partir qu’une heure par jour), diriez-vous?

À cause du COVID-19, les Américains n’ont plus leur famille élargie. Les aînés veulent embrasser leurs petits-enfants; les nièces veulent voir leurs tantes; et chacun a un avant-goût de la douleur d’être séparé des gens qu’il aime. Cette année, environ 300 000 personnes incarcérées passeront leurs vacances en isolement, plus seules que n’importe qui d’autre.

Vous trouverez ci-dessous les récits de deux autres survivants de l’isolement cellulaire sur ce que c’était que d’être complètement isolés pendant les vacances alors que nous sommes censés être le plus ensemble. En les lisant et tout au long de la période des fêtes, quelles que soient nos croyances religieuses, puissions-nous trouver dans nos cœurs d’accepter que la torture n’a pas sa place dans nos prisons et que tous ont droit à la compassion et aux soins.

Johnny Perez est le directeur du programme des prisons américaines de la Campagne religieuse nationale contre la torture.

PAMELA WINN

J’étais enceinte de 20 semaines en septembre 2008, lorsque j’ai fait une fausse couche dans ma cellule. La prison où j’ai été détenue jusqu’au procès était fermée pendant la nuit de 22 heures à 6 heures du matin, ce qui signifie qu’aucun agent correctionnel ne ferait le tour pendant des heures. La pièce était trop sombre pour être vue, mais, étant infirmière en OB-GYN, je savais ce qui se passait. Dans une cellule de prison, il n’y a pas de bouton d’appel pour alerter quelqu’un d’une urgence médicale, alors quand ma camarade de cellule s’est réveillée pour me trouver en train de me tordre de douleur, elle n’avait d’autre recours que de crier aux autres femmes de mon unité qui, à leur tour, a également commencé à crier que j’avais besoin d’aide.

Après 2 heures du matin, les agents sont finalement arrivés et m’ont d’abord emmené à la salle médicale désignée de l’établissement, se demandant s’ils devraient appeler le maréchal ou le 9-1-1. L’infirmière a appelé le médecin du personnel, qui savait que j’étais infirmière et qui a ordonné à l’infirmière de suivre mes instructions.

Au moment où je suis arrivé à l’hôpital, j’ai été menotté au lit et mis dans une chambre. Alors qu’une infirmière et un médecin m’examinaient, deux agents masculins se tenaient directement derrière eux et regardaient l’examen de très près. Mes jambes étaient en étriers et l’infirmière m’a informé que j’avais bel et bien perdu mon bébé. Les agents avaient jeté à la poubelle des draps sur lesquels j’avais saigné et qui contenaient le fœtus.

Une fois l’examen terminé, j’ai été ramené à la prison et placé à l’isolement sous «surveillance médicale». Au nom de ma propre «sécurité», j’ai passé les huit mois suivants complètement seul, sans livres, sans télévision, sans accès au téléphone, sans visiteurs, rien d’autre qu’un lit, des toilettes et moi-même.

Les deux mois suivants furent des tortures de cisaillement. J’ai rejoué dans mon esprit le traumatisme que je venais de subir. Je me suis demandé si mes fils allaient bien. Mes fils savaient-ils que j’avais perdu le bébé? Le père du bébé le savait-il? En octobre passant en novembre, j’ai réalisé que ce serait la première saison des fêtes que mes enfants passeraient sans moi.

Thanksgiving allait et venait sans rien, pas même un repas spécial, pour l’observer. L’agonie a continué. Chaque année, ma famille plantait un arbre le 12 décembre avant les 12 jours de Noël. Quel genre de vacances mes fils auraient-ils sans moi? Il n’y avait tout simplement aucun moyen de savoir parce que je ne pouvais pas leur parler.

Après les vacances, j’ai été transféré dans une autre prison et de nouveau placé à l’isolement pour ma propre «sécurité», car la prison était considérée comme un environnement hostile pour les personnes accusées par le gouvernement fédéral de crimes en col blanc. J’avais été accusé de fraude médicale et bancaire.

Il faudrait près de huit mois avant que je parle à mes fils et au père de l’enfant que j’ai perdu.

En tant que professionnel de la santé qualifié qui a été témoin de première main des horreurs qui attendent toute personne dont la santé est à la merci d’une prison ou d’une prison, cela me brise le cœur de penser aux milliers de vies qui ont été et continueront de se terminer inutilement en raison de négligence.

J’ai acheté une maison en août, je suis devenue grand-mère en novembre et cette année, j’accueille ma petite-fille Aya Alise pour son premier Noël. Alors que les vacances arrivent et que nous sommes frustrés de ne pas pouvoir voir tout le monde que nous voulons, il est juste de faire une pause un instant et de considérer ceux qui ne peuvent voir personne du tout.

Pamela Winn est la fondatrice de RestoreHER, une organisation qui préconise un meilleur traitement et un meilleur accès aux soins de santé pour les femmes incarcérées.

JACK MORRIS

J’ai passé 40 ans en prison, une grande partie de ce temps à l’isolement, mais je n’ai jamais arrêté de célébrer les vacances. En fait, les vacances étaient une bouée de sauvetage qui m’a gardé sain d’esprit et engagé avec le monde extérieur. Je n’ai jamais souffert d’un manque d’amour maternel, mais les réalités géographiques et sa polyarthrite rhumatoïde paralysante ont rendu ses visites presque impossibles.

Le trajet de son domicile dans le comté de Los Angeles à Crescent City, à la frontière entre la Californie et l’Oregon, a pris environ 15 heures. Un an, les parents d’une personne de mon unité m’ont surpris en amenant ma mère avec eux pour me rendre visite pendant les vacances. Pendant l’heure où elle a été autorisée à me parler, par téléphone à travers une vitre, j’ai pu voir l’épuisement sur son visage et la douleur paralysante dans son corps. Cela m’a causé un chagrin extrême qui m’a poussé à la supplier de plaire, de ne plus jamais recommencer le voyage.

Pour les personnes purgeant de longues peines en solitaire comme moi, les visites d’amis et de membres de la famille deviennent de plus en plus rares. À mesure que des décennies se déroulent et que la vie évolue, il est tout à fait naturel d’oublier quelqu’un derrière les barreaux. Mais cela ne m’a pas empêché de me soucier de ma mère et des autres. Je voulais qu’ils sachent que je me souvenais encore d’eux.

Chaque jour férié, je commençais à créer des cartes élaborées souhaitant toucher tout le monde dans mon carnet d’adresses. Ce n’était pas une mince affaire. Être isolé, des limites strictes sont imposées à ce à quoi on a accès. Parfois, à Noël, je n’avais droit qu’à du papier, à du stylo et à cinq enveloppes. Ma liste de cartes de Noël comptait bien plus de 20 personnes.

J’ai rassemblé le vieux dimanche Los Angeles Times journaux et a pu extraire des couleurs de l’impression de journaux pour les utiliser sur mes cartes.

Une fois les cartes écrites, dessinées et colorées, je me suis mis à créer suffisamment d’enveloppes pour les poster. En utilisant uniquement un trombone, j’ai découpé des feuilles de papier en un motif qui pouvait être plié pour en faire une enveloppe. Ensuite, j’ai utilisé de la colle à sceller diluée provenant d’une vraie enveloppe pour les sceller.

Pour quelqu’un qui n’avait que du temps libre, ces cartes me faisaient sentir que je n’avais pas de temps à perdre. C’était comme ça que je suivais le mois et le jour. C’est ainsi que j’ai fait savoir aux autres à l’extérieur que même s’ils m’ont peut-être oublié au fil des décennies, je ne les oublierais jamais. Pendant 40 ans, ces cartes ont été mon seul moyen d’exprimer l’amour sous quelque forme que ce soit à une autre personne.

Cette année, je passerai Noël avec ma mère qui vit avec moi et ma copine. À cause du COVID-19 et de son âge, je suis le seul membre de la famille qu’elle peut voir à Noël, mais cela rend cette saison des fêtes et notre capacité à le passer ensemble non moins sacrées.

Jack Morris est un conseiller en santé communautaire par les pairs qui aide des personnes autrefois incarcérées à réintégrer la société au St. John’s Well Child and Family Centre. Il a passé quatre décennies en prison pour meurtre.