Les survivants de l’Holocauste fêtent les 80 ans de la rafle de masse à Paris

PARIS – Famille par famille, maison par maison, la police française a arrêté 13 000 personnes en deux jours terrifiants en juillet 1942, les envoyant dans des camps de la mort nazis simplement parce qu’elles étaient juives. Quatre-vingts ans plus tard, la France rend hommage aux victimes et s’efforce d’entretenir leur mémoire.

Les raids ont été parmi les actes les plus honteux commis par la France pendant la Seconde Guerre mondiale et parmi les moments les plus sombres de son histoire.

Dans des témoignages publics au cours de la semaine dernière, la survivante Rachel Jedinak a décrit avoir frappé à la porte au milieu de la nuit, et avoir défilé dans les rues de Paris et parqué dans le vélodrome, à l’ombre de la tour Eiffel.

Les tantes et l’oncle de Chantal Blaszka faisaient partie des enfants arrêtés : Simon, 6 ans, Berthe, 9 ans, Suzanne, 15 ans. Leurs noms sont maintenant gravés sur un monument dans un jardin où se trouvait autrefois le vélodrome, avec quelque 4 000 autres enfants ciblés dans les raids. Des photos des enfants sont accrochées à des troncs d’arbres, résultat d’années de recherches minutieuses pour identifier et honorer les victimes longtemps anonymes.

Il a souligné l’urgence de transmettre la mémoire vivante. “Les plus jeunes d’entre nous ont plus de 80 ans”, a-t-il déclaré à propos des enfants de déportés.

Le mémorial de Drancy Shoah documente activement l’Holocauste, en particulier pour les jeunes générations. Ce travail est particulièrement important à une époque où les communautés juives s’inquiètent de plus en plus de la montée de l’antisémitisme en Europe. Le ministère français de l’Intérieur a signalé une augmentation des actes antisémites en France au cours des dernières années et a déclaré que si les actes racistes et antireligieux augmentaient dans l’ensemble, les Juifs étaient ciblés de manière disproportionnée.