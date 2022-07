Les survivants de l’explosion du port de Beyrouth revivent le traumatisme alors que les silos brûlent

Commentez cette histoire Commentaire

BEYROUTH – Le cœur de Rita Qadan saute un battement chaque fois qu’elle raconte comment elle a survécu à l’explosion dévastatrice du port de Beyrouth il y a deux ans. Et chaque fois qu’elle voit les immenses silos du port, elle se remémore son traumatisme. Les silos à grains du port détruits dans l’explosion – une ruine massive et carbonisée qui s’avance dans le ciel – brûlent depuis des semaines après que les restes des grains qui ont résisté à l’explosion de 2020 ont commencé à fermenter et à s’enflammer dans la chaleur estivale. Le gouvernement libanais a déclaré la semaine dernière que l’incendie s’était étendu après que les flammes aient atteint les câbles électriques à proximité. Les experts préviennent que la structure pourrait s’effondrer à tout moment.

En ce fatidique 4 août 2020, des centaines de tonnes de nitrate d’ammonium explosif mal stockées dans le port pendant des années, ont explosé, tuant plus de 200 personnes et en blessant plus de 6 000. Des parties entières de la ville autour du port ont été détruites dans l’explosion, et la tragédie est devenue un traumatisme fulgurant pour la psyché de toute la population libanaise.

Aujourd’hui, Qadan travaille toujours comme concierge dans un immeuble du quartier de Mar Mikhael à Beyrouth, où elle vit depuis des décennies, son petit appartement niché dans le coin du rez-de-chaussée.

La zone le long du front de mer de Beyrouth a une vue directe sur le port et les silos fumants. La fumée rappelle d’horribles souvenirs, dit Qadan en arrosant ses plantes.

La puanteur qui s’infiltre dans son modeste appartement de deux pièces est vertigineuse, dit-elle. “Je porte juste mon masque et je reste à l’intérieur”, a déclaré Qadan à l’Associated Press, la voix tremblante. “J’ai vraiment peur qu’ils tombent.”

Emmanuel Durand, un ingénieur civil français qui s’est porté volontaire pour l’équipe d’experts mandatée par le gouvernement, affirme que l’effondrement du bloc nord dans le port est inévitable et n’est qu’une question de temps.

À Genève, il a surveillé les silos basculants à des milliers de kilomètres à l’aide de données produites par des capteurs qu’il a installés il y a plus d’un an, et a informé une équipe de responsables du gouvernement libanais et de la sécurité des développements d’un groupe WhatsApp.

“Il y a deux semaines, les silos s’inclinaient à 2 millimètres par jour, et la semaine dernière, cela s’est accéléré à 2,5 millimètres par heure, et cela s’accélère rapidement à mesure que l’incendie se poursuit et cause davantage de dommages structurels”, a déclaré Durand à l’AP. “C’est maintenant … un 6 millimètres par heure stable.”

Avant même l’incendie, le bloc nord était à bout de souffle. “Le feu est en train de l’achever”, a-t-il déclaré.

Durand s’est rendu pour la première fois à Beyrouth en tant que volontaire deux semaines après l’explosion de 2020, évaluant les bâtiments endommagés avec des étudiants en génie. Il n’avait aucune idée que les silos du port viendraient plus tard occuper autant de son temps libre.

“Je suis très connecté avec ce site particulier et avec le pays”, a-t-il déclaré. “Tout cela a été une expérience émouvante, mais tant que personne n’est tué, tout ira bien.”

Du travail, Mohammad Daife peut aussi voir les silos du port de Beyrouth. Daife, dont l’entreprise familiale fournit une assistance douanière aux clients expéditeurs, a déclaré qu’il était resté sous le choc pendant trois mois après l’explosion.

Il ferme ses fenêtres et maintient le climatiseur en marche pour éviter la puanteur. “Nous sommes très perturbés… quelque chose pourrait arriver à nos employés et à nos familles”, a déclaré Daife. “Je ne sais pas ce que le gouvernement va faire, mais j’espère qu’il prendra une décision pour que cela puisse se terminer.”

Johnny Assaf peut aussi voir les silos de sa petite agence immobilière. Lors de l’explosion, des éclats de verre des fenêtres ont percé son dos – une pièce n’a toujours pas été enlevée.

“Notre peur est qu’il bascule, parce que nous ne savons pas ce qui pourrait nous arriver si cela se produisait”, a-t-il déclaré.

Les ministères libanais de la Santé et de l’Environnement ont exhorté lundi les habitants de la région à fermer leurs fenêtres et à porter des masques faciaux, offrant des instructions sur la façon de nettoyer la poussière de leurs voitures et de leurs maisons en cas de chute des silos. Mais les habitants ont toujours peur.