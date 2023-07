Les survivants de l’éruption du volcan White Island en Nouvelle-Zélande vont témoigner dans le procès des opérateurs touristiques

Un couple américain en lune de miel qui a survécu à de graves brûlures lors de l’éruption du volcan White Island en Nouvelle-Zélande en 2019 est répertorié comme les premiers témoins à témoigner lors d’un procès d’opérateurs de l’industrie touristique sur la catastrophe qui a coûté la vie à 22 personnes.

Les procureurs ouvrent leur dossier devant le tribunal de district d’Auckland mardi pour des accusations de santé et de sécurité contre six sociétés et administrateurs lors de l’éruption volcanique du 9 décembre 2019 sur l’attraction touristique populaire.

Matt Urey et sa femme, Lauren Barham, de Richmond, en Virginie, ont été répertoriés lundi comme les premiers témoins à témoigner.

Le pilote d’hélicoptère britannique Brian de Pauw et la touriste australienne Annie Lu figurent également en bonne place sur la liste des témoins.

Le couple américain faisait partie des 47 personnes sur White Island, la pointe d’un volcan sous-marin également connu sous son nom indigène maori Whakaari, lorsque de la vapeur surchauffée a éclaté, laissant la plupart des 25 survivants gravement brûlés.

De nombreuses personnes se demandent pourquoi les touristes ont été autorisés à visiter l’île après que des experts surveillant l’activité sismique ont relevé le niveau d’alerte du volcan deux semaines avant l’éruption.

Urey et Barham faisaient partie des touristes qui avaient voyagé d’Australie à bord du navire de croisière Royal Caribbean Ovation of the Seas.

Parmi les personnes tuées, 14 étaient australiennes, cinq étaient américaines, deux étaient néo-zélandaises et une était allemande.

Les propriétaires de l’île, Andrew, James et Peter Buttle, directeurs de Whakaaari Management Ltd., font partie des personnes accusées.

Trois voyagistes en hélicoptère ont plaidé coupables la semaine dernière à des manquements à la sécurité et ont évité le procès réservé aux juges, qui devrait durer 16 semaines.

Chacune des organisations encourt une amende maximale de 1,5 million de dollars néo-zélandais (927 000 $). Chaque personne accusée encourt une amende maximale de 300 000 dollars néo-zélandais (185 000 dollars).