Les survivants de l’effondrement mortel du quai de Géorgie demandent l’aide de l’État pour les funérailles et des conseils

SAVANNAH, Géorgie — Les survivants d’un effondrement mortel d’une passerelle sur un quai de ferry géré par l’État sur une île de Géorgie, a déclaré jeudi que le gouvernement devrait les aider à payer les funérailles des sept personnes décédées ainsi que les frais médicaux et les conseils en santé mentale de ceux qui ont survécu.

Les législateurs de la commission des affaires urbaines du Sénat de Géorgie ont entendu quatre personnes qui se trouvaient au quai de l’île de Sapelo le 19 octobre lorsqu’une passerelle métallique s’est cassée au milieu, envoyant des dizaines de personnes plonger dans l’eau.

Parmi eux se trouvait Yvonne Brockington de Jacksonville, en Floride, qui avait organisé la visite de plus de 50 membres de son club pour personnes âgées sur l’île lors d’un festival culturel annuel organisé par sa petite communauté Gullah-Geechee de descendants d’esclaves noirs.

Brockington a déclaré qu’elle attendait avec d’autres pour monter à bord d’un ferry l’après-midi au large de l’île lorsqu’elle a soudainement eu l’impression d’être dans un ascenseur en chute libre. Lorsqu’elle s’arrêta brusquement, elle sentit ses deux jambes se briser. Alors que des passants utilisaient une corde pour mettre Brockington en sécurité, quatre membres de son club ont péri.

« L’effet psychologique, je ne sais pas s’il disparaîtra un jour, mais nous avons absolument besoin d’aide », a déclaré Brockington aux législateurs par vidéoconférence depuis son lit d’hôpital. « Cela n’aurait pas dû arriver. L’État de Géorgie nous doit bien plus que des ressources. Ils nous doivent des excuses et doivent s’assurer que cela ne se reproduise plus jamais.

D’autres survivants ont déclaré lors de la réunion à Atlanta que cette journée traumatisante les hante toujours.

Darrel Jenkinsqui a sorti deux personnes de l’eau sans jamais savoir si elles étaient vivantes ou mortes, a déclaré qu’il continue de faire des cauchemars et se demande : « Qu’en est-il des personnes qui n’auraient peut-être pas survécu ? Aurais-je pu faire plus ?

Régina Brinson a déclaré son oncle de 79 ans, Isaiah Thomas, qui s’est noyé après avoir dû retirer ses doigts de sa chemise pour éviter d’être elle-même entraînée sous l’eau.

« Nous avons besoin d’un soutien en matière de santé mentale, d’un soutien financier et de ressources pour garantir que les survivants et leurs familles aient ce dont ils ont besoin pour commencer leur rétablissement », a déclaré Brinson.

Le quai de l’île Sapelo est exploité par le Département d’État des Ressources naturelles, qui gère le service de ferry quotidien vers et depuis le continent.

L’agence affirme qu’environ 700 personnes ont visité le 19 octobre pour la Journée culturelle, une célébration de la petite communauté Hogg Hummock fondée par des esclaves émancipés après la guerre civile. Hogg Hummock est l’une des rares communautés Gullah-Geechee restant dans le Sud, où les esclaves qui travaillaient dans des plantations insulaires isolées ont conservé une grande partie de leur héritage africain.

Mawuli Davis, l’avocat de certaines des personnes blessées dans l’effondrement, a déclaré aux législateurs que ses clients avaient été contactés par les enquêteurs de l’État pour des entretiens, mais pas par quiconque offrant de l’aide.

Les législateurs se sont déclarés d’accord sur le fait que l’État devrait faire davantage pour aider les victimes. Mais l’ampleur de leur influence n’est pas claire : la commission sénatoriale des affaires urbaines est composée de six démocrates, tandis que les républicains contrôlent la législature et le bureau du gouverneur.

« L’État a une responsabilité », a déclaré la sénatrice Donzella James, démocrate d’Atlanta et présidente du comité. « Nous tenons cette audience pour découvrir de quoi ils sont exactement responsables. »

Le ministère des Ressources naturelles, avec l’aide du Bureau d’enquête de Géorgie, enquête sur les causes de l’effondrement. Mais les avocats des victimes ont déclaré qu’ils ne faisaient pas confiance à l’agence d’État pour enquêter elle-même, et la semaine dernière, le procureur général Chris Carr a déclaré qu’il avait fait appel à une société d’ingénierie pour mener une enquête. enquête indépendante et parallèle.

Personne du ministère des Ressources naturelles n’a pris la parole devant le comité jeudi.

Le week-end dernier, le ministère a offert des services de conseil gratuits aux résidents de l’île Sapelo ainsi que sur le continent, dans le comté de McIntosh. Il a déclaré dans un communiqué de presse que « des ressources continues en matière de santé mentale seront fournies à ceux qui en ont besoin » et que le commissaire aux ressources naturelles, Walter Rabon, a contacté les familles des personnes tuées et « a partagé un numéro de téléphone avec elles s’ils avaient besoin de quoi que ce soit ».

Le communiqué de presse comprenait également un hyperlien vers un formulaire en ligne que les personnes blessées peuvent remplir pour déposer une réclamation en responsabilité auprès de l’État.

Un porte-parole du ministère des Ressources naturelles n’a pas immédiatement répondu à un message électronique demandant plus d’informations sur la manière dont il aide les victimes.