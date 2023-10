Les survivants de l’attaque du kibboutz tournent leur colère contre Netanyahu – POLITICO

Tomer Eliaz, un garçon de 17 ans du kibboutz de Nahal Oz, a été contraint de faire du porte-à-porte par le Hamas et de dire à ses voisins de sortir, affirmant qu’il serait tué s’ils ne le faisaient pas.

Plusieurs d’entre eux se sont ouverts et ont été assassinés, tandis que d’autres ont été emmenés en otages à Gaza – plusieurs enfants étant enfermés dans des enclos à poules. Après avoir utilisé l’adolescent comme appât, les militants islamistes l’ont également abattu.

À seulement 800 mètres de la frontière de Gaza, Nahal Oz a été l’une des premières cibles du Hamas le 7 octobre, et les événements de cette matinée sont désormais douloureusement gravés dans l’esprit des habitants Elad Poterman et Addi Cherry.

Aujourd’hui tous deux en Belgique, ils ont exprimé leur frustration face à ce qu’ils considèrent comme un abandon du gouvernement de droite controversé du Premier ministre Benjamin Netanyahu, dont la politique hostile envers les Palestiniens est accusé de porter atteinte à la sécurité d’Israël.

« Il [Netanyahu] doit dire : « Je suis désolé, je t’ai laissé tomber. C’est à cause de moi et de ma fierté que tu as failli être assassiné », a déclaré Cherry, une économiste de la santé belgo-israélienne de 45 ans.

Poterman et Cherry ont décrit comment ils se sont enfermés dans des pièces sécurisées le matin de l’attaque et sont restés accroupis pendant 12 heures, attendant que les Forces de défense israéliennes viennent à leur secours. Au cours de ces heures atroces, des roquettes ont survolé et le Hamas a attaqué des maisons dans tout le kibboutz en criant « Allahu Akbar ». [God is greatest] et « Massacrer les Juifs ».

Poterman, qui jusqu’à la semaine dernière travaillait comme enseignant après l’école, a envoyé ce qu’il pensait être son dernier message sur Facebook depuis le coffre-fort : « Une demi-heure, nous sommes enfermés avec des terroristes à la maison, personne ne vient. »

L’homme de 40 ans a déclaré avoir envoyé le message alors qu’il se tenait près de la porte du coffre-fort, tenant une hache, tandis que sa femme Maria tenait leur petite fille de sept mois dans une main et un couteau dans l’autre. Aucun d’eux ne s’attendait à survivre, mais un loquet installé à l’intérieur de la porte par un précédent locataire a empêché les terroristes de faire irruption.

Dans une pièce sécurisée séparée, Cherry, son mari Oren et leurs trois enfants ont barricadé la porte du mieux qu’ils ont pu avec un placard et une chaise.

Dans les jours qui ont suivi l’attaque du Hamas, 15 habitants de Nahal Oz ont été confirmés morts, six enlevés et quatre sont toujours portés disparus. Les raisons d’une faille sécuritaire aussi spectaculaire dans un pays qui se targue de son appareil de renseignement restent floues et constituent un énorme embarras pour l’administration de Netanyahu.

Les résidents survivants ont été mis dans un bus et emmenés vers une base militaire dans le sud du pays, d’où ils seront réinstallés. Mais Cherry avait déjà décidé qu’elle quitterait le pays. Quatre jours plus tard, elle et sa famille étaient à bord d’un vol El Al à destination de Paris, d’où ils ont été récupérés par son frère et conduits en Belgique. La famille de Poterman est arrivée le lendemain.

C’est le travail de Netanyahu

Les deux familles veulent reconstruire leur vie, mais retourner à Nahal Oz – que Poterman a décrit comme un « grand jardin » – est désormais impossible, ont-elles soutenu. De nombreux bâtiments et champs autour du village ont été incendiés et Poterman et Cherry ont déclaré qu’ils avaient perdu confiance dans la capacité du gouvernement actuel à les protéger.

Mercredi, Poterman et Cherry ainsi que d’autres survivants se sont exprimés devant la délégation du Parlement européen pour les relations avec Israël sur les atrocités qu’ils ont vécues.

« J’ai un compte personnel avec ça [Israeli] gouvernement », a déclaré Poterman. « Ils ont abandonné ma fille pour qu’elle meure. Cela ne disparaît pas. Je n’oublierai jamais. »

« Avec le gouvernement Netanyahu, je les ferai sortir de la Knesset [parliament] moi-même, de mes propres mains, je le ferai. J’ai déjà commencé à organiser beaucoup de gens de la région qui ont été abandonnés et qui veulent faire exactement cela », a-t-il ajouté.

De même, Cherry a déclaré qu’elle n’arrivait pas à dormir, s’inquiétant de ce qui aurait pu arriver à sa famille.

Elle n’a toujours pas dit à son fils que la moitié de ses camarades de classe ne reviendraient plus à l’école depuis qu’ils ont été tués. « Il y a une semaine, j’ai commencé mon doctorat en économie, je m’imaginais debout sur un podium en train de recevoir un doctorat, maintenant je ne peux pas imaginer une semaine à venir », a-t-elle déclaré. « Nous avions tout et maintenant nous n’avons plus rien. »

« Je pense qu’il faudra un certain temps pour guérir parce que je ne fais pas confiance au gouvernement. Je ne leur fais pas confiance », a-t-elle déclaré.

Poterman a souligné l’antagonisme de Netanyahu envers les Palestiniens : le Premier ministre est allié à des partis d’extrême droite et son ministre de la Sécurité nationale est condamné pour racisme anti-arabe. Deux jours avant l’attaque, Poterman s’était plaint qu’un homme du Parti sioniste religieux, HaTzionut HaDatit, ait construit une cabane en Cisjordanie occupée par Israël. Cette décision était un coup de pub visant à « tromper le peuple d’Israël » en lui disant que « nous sommes les propriétaires et que nous pouvons faire ce que nous voulons », a-t-il déclaré.

Alors que le conflit s’intensifie et menace d’impliquer d’autres pays du Moyen-Orient, Poterman a appelé à une « réflexion nationale » et à ce que les Israéliens et les Palestiniens s’élèvent au-dessus des mensonges que leur racontent leurs politiciens. « Nous sommes au bord d’une guerre civile et c’est l’œuvre de Netanyahu. Le problème est qu’une grande partie de la population est prête à répéter les mensonges racontés par les politiques depuis des années.»

« Ce qui retient ce type de régime, c’est la volonté des gens de mentir », a-t-il déclaré. « Au moment où ils ne veulent pas mentir et que l’on apprend que le roi est en réalité nu, cela s’effondre très rapidement. »