Les survivants de l’accident d’avion des Andes forcés de manger leurs amis morts pour survivre disent qu’ils se sont “habitués à manger de la chair humaine”

LES survivants d’un accident d’avion au-dessus des Andes en 1972 qui ont été contraints de recourir au cannibalisme pour rester en vie ont déclaré s’être “habitués à manger de la chair humaine”.

Seize survivants du vol uruguayen 571, qui emmenait une équipe de joueurs de rugby amateurs et leurs supporters au Chili, se sont réunis pour marquer le 50e anniversaire de leur calvaire – connu sous le nom de Miracle dans les Andes.

Douze passagers sont morts dans l’accident du 13 octobre 1972 tandis que 17 autres ont péri à cause d’une avalanche quelques jours plus tard Crédit : Getty – Contributeur

Carlos Paez a déclaré qu’il était du devoir des survivants de parcourir le monde et de partager l’histoire des 72 jours passés dans des conditions glaciales. Crédit : AFP

Roy Harley était l’un des 16 survivants Crédit : AFP

Les survivants ont été contraints de manger la chair de leurs coéquipiers du club de rugby et amis pour survivre Crédit : Getty – Contributeur

Leur histoire macabre a été racontée dans le livre à succès de Piers Paul Read, Alive: The Story of the Andes Survivors, qui a été adapté dans le film Alive en 1993 et ​​maintenant Netflix travaille sur une adaptation.

Le survivant Carlos Paez a déclaré qu’il était du devoir des survivants de parcourir le monde et de partager l’histoire des 72 jours passés dans les conditions glaciales des montagnes lorsqu’ils ont été forcés de manger les cadavres de leurs amis.

Il a déclaré au Sunday Times : « J’ai parcouru six millions de miles sur American Airlines.

“Je suis condamné à raconter cette histoire pour toujours, tout comme les Beatles doivent toujours chanter Yesterday.”

Il y avait 45 personnes à bord de l’avion, dont l’équipe de rugby du Old Christians Club de Montevideo et ses supporters le 13 octobre 1972.

Les autorités ont déclaré que pendant le vol, le pilote avait dévié de sa trajectoire dans un épais brouillard avant de s’écraser dans les montagnes des Andes.

Douze passagers ont été tués dans l’accident et 17 autres sont morts des suites de blessures et d’étouffement dus à une avalanche qui s’est produite quelques jours plus tard.

L’homme d’affaires Ramon Sabella, 70 ans, a déclaré qu’il tenait l’une des passagères mourantes dans ses bras lorsqu’elle est décédée.

Au bout de 10 jours, les survivants ont appris par une radio à bord que les recherches avaient été annulées.

Il s’est souvenu du choix angoissant que les 16 survivants ont fait lorsque l’étudiant en médecine Roberto Canessa leur a suggéré de manger les corps des morts pour qu’ils puissent survivre.

Sabella a déclaré au journal: “Bien sûr, l’idée de manger de la chair humaine était terrible, répugnante.

« C’était dur à mettre dans la bouche. Mais on s’y est habitué. »

Il a ajouté : “Dans un sens, nos amis ont été parmi les premiers donneurs d’organes au monde – ils nous ont aidés à nous nourrir et à nous maintenir en vie.”

‘PAS D’OPTION’

Paez a déclaré qu’ils n’avaient pas d’autre choix s’ils voulaient vivre, ajoutant que la viande humaine “n’a vraiment aucun goût”.

Canessa a déclaré que leur décision avait été particulièrement sombre parce que les corps appartenaient à leurs coéquipiers et amis.

Il a dit : « Mon seul problème avec ça, c’est qu’il s’agissait des corps de mes amis. J’ai dû aller voir leurs familles plus tard pour leur expliquer.

Canessa, qui a utilisé du verre pour couper la chair, a ajouté qu’il était réconforté de savoir qu’il irait bien si les autres avaient utilisé son corps pour les nourrir, s’il était mort à la place.

LES SURVIVANTS ONT FAIT UN PACTE

Ce sentiment était partagé par les autres survivants, a déclaré Sabella, qui ont conclu un pacte selon lequel ceux qui ont survécu pourraient manger ceux qui sont morts de l’exposition.

Il a dit: “Nous nous sommes promis que si l’un de nous mourait, les autres seraient obligés de manger son corps.”

Après avoir passé près de deux mois dans les montagnes, les survivants avaient perdu tout espoir d’être secourus, alors Canessa et Fernando Parrado sont partis chercher de l’aide.

Après avoir rempli leurs chaussettes de rugby de chair humaine, le duo est parti et a gravi environ trois milles de la montagne, ce qui les a épuisés avec le voyage qui a duré dix jours.

Antonio Vizitin les avait initialement rejoints dans leur recherche désespérée d’aide, mais avait été contraint de rebrousser chemin parce qu’ils n’avaient pas assez de nourriture pour nourrir trois personnes.

Au cours de leur descente, ils sont tombés sur une rivière déchaînée qui a interrompu leur recherche, mais Canessa et Parrado ont repéré Sergio Catalán, un berger chilien, de l’autre côté qui ne pouvait pas les entendre au-dessus de l’eau.

LE BERGER EST ALLÉ OBTENIR DE L’AIDE

Heureusement, le berger est revenu le lendemain et a lancé une pierre avec un stylo et un crayon aux survivants, qui ont expliqué leur terrible calvaire.

Le berger a réussi à alerter les autorités sur le sort des survivants.

Un sauvetage par hélicoptère de plusieurs jours a été effectué et a pu sauver les autres survivants, dont beaucoup avaient perdu la moitié de leur poids corporel.

Sabella a déclaré : « Ils nous ont emmenés à l’hôpital de Santiago. Je me souviens de la joie de ce premier bain chaud.

TOUJOURS HANTÉ PAR L’ÉPREUVE

Bien qu’ils soient toujours hantés par leur terrible épreuve, de nombreux survivants ont tiré le meilleur parti de leur sauvetage.

Les survivants étaient Roberto Canessa, Fernando Parrado, Carlos Rodriguez, Jose Algorta, Alfredo Delgado, Daniel Fernandez, Roberto Francios, Roy Harley, Jose Inciarte, Alvaro Mangino, Javier Methol, Ramon Sabella, Adolfo Strauch, Eduardo Strauch, Antonio Vizintia et Gustavo Zerbino. .

Paez, maintenant grand-père de cinq enfants, parcourt le monde en tant que conférencier motivateur pour raconter son histoire.

Roy Harley est devenu ingénieur et est maintenant à la retraite, âgé de 70 ans.

Gustavo Zerbino a joué un rôle clé dans l’essor de la fortune du rugby uruguayen, rassemblant suffisamment de nouveaux membres pour relancer l’équipe et remporter 12 championnats uruguayens en 14 ans.

Il est également crédité de la première victoire de rugby de son pays contre le Chili.

Canessa est cardiologue pédiatrique et a remporté une bourse du British Council pour étudier au Guy’s Hospital de Londres.

“Dieu a été très gentil avec moi”, a-t-il dit, ajoutant qu’il voit ses patients avoir la même volonté de vivre que celle qu’il a connue dans les montagnes.

“Je leur dis que nous devons gravir des montagnes et je serai votre guide.”

Deux survivants ont réussi à descendre trois miles pour essayer d’obtenir de l’aide Crédit : Getty – Contributeur

Antonio Vizitin a réussi à survivre en étant coincé dans les Andes pendant près de deux mois après l’accident d’avion Crédit : EPA

Le survivant Roberto Canessa avec ses petits-enfants lors d’une messe en souvenir de l’accident Crédit : AP

Jose Bravo, ancien officier de l’armée de l’air chilienne et premier infirmier à avoir soigné les survivants de la tragédie des Andes Crédit : EPA