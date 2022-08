Les survivants de la partition cherchent la fermeture via une chaîne YouTube

Créer un élan

D’autres projets ont cherché à rapprocher les gens des deux pays au fil des ans, notamment des échanges d’étudiants et des projets artistiques, a déclaré Urvashi Butalia, l’auteur de “The Other Side of Silence : Voices from the Partition of India”.

Mais elle a dit que Punjabi Lehar est unique car il célèbre le nom du Pendjab, l’un des États de l’Inde britannique qui a été divisé par la partition. (Ce fut également le site de plusieurs affrontements sanglants qui ont opposé les musulmans aux hindous et aux sikhs.)

“Cela renvoie à une identité qui existait avant la partition et, à certains égards, qui perdure après – une identité régionale, linguistique et culturelle, qui relie les gens malgré les différences religieuses et rejette l’hypothèse que les Britanniques ont faite lors de la partition, selon laquelle la seule identité qui devait être au premier plan était le religieux », a déclaré Mme Butalia.

M. Dhillon, qui est musulman, a déclaré que son intérêt pour l’héritage de la partition venait de son grand-père, qui racontait à la famille des histoires sur leur village ancestral du Pendjab indien, et sur les amis et voisins sikhs qu’il connaissait.