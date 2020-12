Dans les petites villes où beaucoup se connaissent, il y a de l’appréhension pour les autres, mais aussi la culpabilité, la colère des survivants, des doutes sur les décisions fatidiques et des cauchemars sur les désirs de mourir non satisfaits. Il y a une inquiétude omniprésente que, avec la recrudescence du virus, l’énorme sacrifice de Bergame retombera bientôt dans l’histoire, que ses villes seront des champs de bataille oubliés dès la grande première vague, que ses morts deviendront des noms gravés sur une autre plaque rouillée.

Et surtout, il y a une lutte collective pour comprendre comment le virus a changé les gens. Pas seulement leurs anticorps, mais eux-mêmes.

«Cela m’a fermé davantage», a déclaré Monia Cagnoni, 41 ans, qui a perdu sa mère à cause du virus et a ensuite développé une pneumonie, alors qu’elle s’asseyait séparément de son père et de sa sœur dans les escaliers de leur maison familiale. «Je veux être plus seul.»

Sa sœur Cinzia, 44 ans, qui préparait du café et des gâteaux dans la cuisine, a eu l’impulsion inverse.

«J’ai plus que jamais besoin de gens», dit-elle. «Je n’aime pas être seul.»