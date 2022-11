Les survivants de la Nuit de cristal mettent en garde contre l’antisémitisme et les discours de haine

BERLIN (AP) – Des survivants de l’Holocauste du monde entier mettent en garde contre la résurgence de l’antisémitisme alors qu’ils marquent mercredi le 84e anniversaire de Kristallnacht – la «Nuit du verre brisé» – lorsque les nazis ont terrorisé les Juifs dans toute l’Allemagne et l’Autriche.

Dans la campagne #ItStartedWithWords de l’organisation qui gère les réclamations au nom des Juifs qui ont souffert sous les nazis, plusieurs survivants de l’Holocauste ont raconté en vidéo comment le discours antisémite a conduit à des actions qui ont failli entraîner l’extermination massive des Juifs en Europe au siècle dernier.

Parmi eux se trouve Eva Szepesi, 90 ans, rescapée du camp de la mort d’Auschwitz.

“Cela a commencé pour moi quand j’avais 8 ans, et je ne comprenais pas pourquoi mes meilleurs amis me criaient de mauvais noms”, a-t-elle déclaré.

Szepesi a été choquée de voir comment ses meilleurs amis pouvaient la traiter ainsi, mais bientôt la jeune fille juive s’est retrouvée à fuir les nazis avant d’être capturée et déportée à Auschwitz à l’âge de 12 ans. Ses parents et son frère ont été assassinés à Auschwitz.

Le 9 novembre 1938, les nazis, parmi lesquels de nombreux Allemands ordinaires, ont tué au moins 91 personnes et vandalisé 7 500 entreprises juives lors des pogroms de la Nuit de cristal à travers l’Allemagne et l’Autriche. Ils ont également incendié plus de 1 400 synagogues, selon le mémorial israélien de l’Holocauste Yad Vashem.

Jusqu’à 30 000 hommes juifs ont été arrêtés, dont beaucoup ont été emmenés dans des camps de la mort nazis tels que Dachau ou Buchenwald. Des centaines d’autres se sont suicidés ou sont morts des suites des mauvais traitements dans les camps des années avant le début des déportations massives officielles.

À la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, les nazis et leurs hommes de main avaient assassiné 6 millions de Juifs européens.

La campagne #ItStartedWithWords, une relance de la Conférence new-yorkaise sur les revendications matérielles juives contre l’Allemagne, également appelée Conférence sur les revendications, est un projet d’éducation numérique dans lequel les survivants réfléchissent aux moments qui ont conduit à l’Holocauste. C’était une période où ils n’auraient pas pu prédire la facilité avec laquelle leurs voisins, enseignants, camarades de classe et collègues se retourneraient contre eux, passant des mots de haine aux actes de violence.

« La relance de cette campagne va au-delà de la commémoration de la Nuit de cristal », a déclaré Greg Schneider, vice-président exécutif de la Claims Conference. « Avec la prévalence croissante de la négation de l’Holocauste, de la distorsion et des discours de haine sur les plateformes sociales, le message central derrière la campagne #ItStartedWithWords devient encore plus important : l’Holocauste n’a pas commencé avec des camps, des ghettos et des déportations ; ça a commencé avec des mots de haine.

En Allemagne, un groupe de suivi de l’antisémitisme a déclaré avoir documenté plus de 2 700 incidents dans le pays l’année dernière, dont 63 attaques et six cas de violence extrême.

Dans un rapport de juin, le Département de la recherche et de l’information sur l’antisémitisme a déclaré que les récits de complot anti-juif liés à la pandémie de coronavirus et les critiques antisémites d’Israël dans le conflit au Moyen-Orient étaient les principaux moteurs des 2 738 incidents qu’il a documentés.

Les incidents de partialité et de discours de haine ont également augmenté aux États-Unis, notamment les récents commentaires du chanteur Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West, et une publication sur les réseaux sociaux partagée par la star de la NBA, Kyrie Irving.

Kirsten Grieshaber, Associated Press