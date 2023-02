Les survivants de la fusillade du lycée d’Oxford font partie des étudiants de la MSU visés par la dernière fusillade de masse: “Je ne peux pas croire que cela se reproduise”

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

Plusieurs survivants de la fusillade de l’Université d’État du Michigan ont échappé de peu à un déchaînement qui a coûté la vie à quatre élèves du lycée d’Oxford il y a à peine 15 mois.

Un homme armé identifié par la police comme étant Anthony Wayne McRae, 43 ans, a ouvert le feu sur le campus East Lansing de la MSU juste avant 20h30 lundi soir, tuant trois personnes et en blessant gravement cinq autres.

Les étudiants ont reçu une alerte textuelle de l’université leur disant de “se mettre en place immédiatement” et de “courir, se cacher, se battre” après que des coups de feu ont éclaté à l’intérieur de Berkey Hall et de l’Union MSU, des restaurants et des salles d’étude populaires.

Une ordonnance d’abri sur place a été levée quatre heures plus tard après que la police a localisé le tireur, qui, selon eux, est décédé des suites d’une blessure par balle auto-infligée.

Les survivants de la fusillade de masse de lundi soir qui étaient également étudiants à l’Oxford High School lorsque Ethan Crumbley a assassiné quatre camarades de classe en novembre 2021 ont raconté comment la dernière fusillade a refait surface des sentiments de terreur.

Andrea Ferguson a déclaré au Cliquez sur Detroit site d’information que sa fille et plusieurs de ses amis avaient maintenant subi deux fusillades dans des écoles.

Elle a dit que sa fille venait de quitter la classe lorsqu’elle a commencé à recevoir des SMS sur un tireur actif et qu’elle était “incroyablement terrifiée” alors que le tireur a traqué le campus pendant plusieurs heures.

“Je dois dire qu’une fois que la réalité est entrée en vigueur, elle savait quoi faire – et c’est ce qui est important, c’est que les enfants sachent quoi faire”, a déclaré Mme Ferguson au site d’information. “C’est vraiment, vraiment surréaliste d’avoir à s’inquiéter à ce sujet et de savoir exactement quoi faire.”

Cette combinaison d’images provenant d’une vidéo de surveillance fournie par la police et la sécurité publique de l’Université de l’État du Michigan montre un suspect recherché par les autorités dans le cadre de plusieurs fusillades à l’université lundi 13 février 2023 (PA)

Un autre parent, Jennifer Mancini, a dit la presse gratuite de Détroit que sa fille avait subi un nouveau traumatisme après avoir vécu sa deuxième fusillade de masse en un peu plus d’un an.

Mme Mancini a déclaré au site d’information que sa fille avait perdu deux amis proches dans la fusillade du lycée d’Oxford.

“Elle a dit qu’elle souffrait de SSPT. Elle a dit qu’elle ne pouvait pas croire que cela se reproduisait”, a déclaré Mme Mancini. la presse libre.

Dagmar Gross a écrit sur Twitter que son neveu s’abritait sur place à côté de l’endroit où le tireur errait, tout comme il l’avait fait lorsque Crumbley tirait sur des enfants de la classe à côté de la sienne en novembre 2021.

Mme Gross, une rédactrice médicale, a déclaré qu’il y avait “de nombreux” étudiants d’Oxford à MSU, y compris des frères et sœurs plus âgés de ceux qui étaient présents lors de la fusillade.

Elle a déclaré dans un tweet ultérieur qu’elle avait tenté de convaincre son neveu de déménager au Canada afin d’échapper à la violence armée.

“Je poursuivrai cela plus maintenant”, a-t-elle ajouté. «Ses mots:« Fusillades actives – c’est ma vie maintenant. C’est normal, tous les jours”

Crumbley n’avait que 15 ans lorsqu’il a assassiné quatre élèves et en a blessé sept autres avec une arme de poing semi-automatique de 9 mm à l’école d’Oxford Township, à environ 80 miles à l’est d’East Lansing, le 30 novembre 2021.

En octobre dernier, il a plaidé coupable à des accusations de meurtre au premier degré et de terrorisme.

Une autre étudiante de la MSU qui a déclaré dans un message sur TikTok qu’elle avait survécu à la fusillade de Sandy Hook en 2012 a exigé une action sur le contrôle des armes à feu.

“Le fait que ce soit la deuxième fusillade de masse que j’ai vécue est incompréhensible”, a déclaré l’utilisateur, dont le pseudo est @Jmattttt, dans un TikTok. “Nous ne pouvons plus simplement fournir de l’amour et des prières, il faut qu’il y ait une législation, il faut qu’il y ait de l’action.”

Les législateurs furieux ont déclaré qu’il était plus que temps d’agir pour adopter des lois plus sévères sur le contrôle des armes à feu.

“Je ne peux pas croire que je suis de nouveau ici en train de faire cela 15 mois plus tard”, a déclaré la députée démocrate Elissa Slotkin. lors d’une conférence de presse mardi. “Je suis rempli de rage que nous devions avoir une autre conférence de presse sur nos enfants tués dans les écoles.”