Les survivants de la fusillade de Half Moon Bay sont confrontés à l’incertitude alors que les bons de logement expirent

Un an après qu’un homme armé a tué sept migrants chinois qui travaillaient et vivaient dans deux fermes à Half Moon Bay, en Californie, les défenseurs affirment que de nombreux survivants sont toujours confrontés à l’incertitude alors que leurs titres de logement expirent.

Les travailleurs sociaux des familles qui ont survécu au massacre de la ville côtière du comté de San Mateo ont déclaré à NBC News qu’ils étaient toujours confrontés à un traumatisme, à la précarité de l’emploi et au manque de logement permanent. Ils espèrent qu’en 2024, leur ville, leur comté et leur État leur apporteront des solutions définitives.

Les conditions dans les deux fermes ciblées par la fusillade étaient « déplorables », a reconnu à l’époque le gouverneur de Californie Gavin Newsom, avec un salaire aussi bas que 9 dollars de l’heure et des travailleurs résidant dans des conteneurs maritimes. La tragédie a non seulement laissé les survivants et les membres de leurs familles sans revenus, mais les a également forcés de quitter leurs résidences, obligeant des dizaines de personnes à repartir de zéro.

« La ville et le comté sont conscients depuis longtemps des conditions de travail et de logement déplorables des travailleurs migrants », a déclaré Cynthia Choi, co-directrice exécutive du groupe de défense Chinese for Affirmative Action, qui a rencontré des survivants. « Ils ont le devoir et l’obligation de résoudre ces problèmes et de soutenir les familles touchées dans leur guérison et leur rétablissement à long terme. »

Lors d’une cérémonie commémorative dimanche, le maire de Half Moon Bay, Joaquin Jimenez, a informé la communauté des mesures prises pour soutenir les ouvriers agricoles de sa ville.

« Les ouvriers agricoles n’ont jamais été reconnus », a-t-il déclaré lors de la veillée. « Leur sécurité, leur bien-être, cela passe par un logement décent. »

Un développement comprenant 46 résidences pour ouvriers agricoles est en cours, a déclaré Ray Mueller, superviseur du conseil d’administration du comté de San Mateo, lors de la veillée, et 18 de ces unités sont désormais disponibles pour les familles. Mais entre-temps, de nombreux survivants ont le sentiment de se retrouver dans une impasse temporaire en matière de logement, ont déclaré les défenseurs.

Saoleng U, qui gère les cas de six familles survivantes par l’intermédiaire de l’organisation de proximité Self-Help for the Elderly, a déclaré que, même si toutes vivent actuellement dans un logement temporaire subventionné, aucune d’entre elles ne se sent encore tout à fait chez elle. Ils sont en état d’alerte, dit-elle, ne sachant pas si et quand ils devront bouger. Et alors que leurs bons d’achat d’un an touchent à leur fin, ils s’inquiètent de savoir où ils finiront.

“Le groupe de familles dont nous nous occupons, seule la moitié travaille encore dans les deux fermes”, a-t-elle déclaré. « Les autres sont soit trop âgés, soit trop handicapés pour travailler… Pour ces survivants, ils pourraient proposer un plan de subvention sur trois ans, donc même s’ils n’entrent pas dans un projet de logement abordable, en attendant, ils auront une certaine sécurité.

U a déclaré qu’elle essayait également de comprendre comment ces 18 premières unités seraient prioritaires alors que tous leurs clients étaient confrontés à de grands besoins.

“Comment choisir les 18 chanceux quand il y a 40 familles”, a-t-elle demandé. “Nous craignons qu’ils aient de grands espoirs et qu’après la construction de ce premier bâtiment et que beaucoup de gens ne puissent pas entrer, ils soient à nouveau totalement dégonflés et déçus.”

Recommandé

Le maire Jimenez n’a pas répondu à la demande de commentaires de NBC News. Le gouverneur Newsom a déclaré que l’État continuerait d’aider la communauté des ouvriers agricoles. Les deux fermes font également l’objet de citations en matière de sécurité au travail de la part de l’État.

“Un an après la fusillade de Half Moon Bay, nous nous souvenons solennellement des victimes et redoublons notre vision d’être un État sans préjugés, où chaque communauté est à l’abri des ravages de la violence armée”, a déclaré dans un communiqué à NBC News. “La Californie continuera à soutenir notre communauté d’ouvriers agricoles.”

Les travailleurs eux-mêmes souffrent encore de traumatismes, a déclaré Anni Chung, présidente et directrice générale de Self-Help, et l’anniversaire de la fusillade les a touchés.

« Ils vivaient tous ensemble, ils partageaient tout », dit-elle. “Quand ils pensent à eux, ils se sentent si tristes.”

Un comité composé de membres de la communauté travaille sur un mémorial permanent pour les victimes, a rapporté NBC Bay Area. Le groupe discute également de l’environnement de travail auquel sont confrontés les agriculteurs migrants et de la manière dont il peut être amélioré.

Les ouvriers agricoles eux-mêmes hésitent à parler de leurs conditions de travail, de peur de perdre leur emploi, a déclaré M. U, mais des ressources supplémentaires doivent être ajoutées de manière préventive pour les rencontrer là où ils se trouvent et tendre la main aux autres. L’État devrait être plus proactif et garantir que les fermes dans lesquelles ils travaillent bénéficient également de conditions de rémunération et de vie appropriées, a-t-elle déclaré.

« De nombreux élus reconnaissent qu’ils ne savaient même pas qu’il y avait des ouvriers agricoles chinois qui travaillaient à Half Moon Bay », a-t-elle déclaré. “Ils sont très isolés… Nous ne devrions pas attendre une nouvelle fusillade de masse pour savoir comment ils s’en sortent.”