Les survivants de la «commission de la mort» iranienne dénoncent Raisi aux Nations Unies et remplissent le parc de 2 000 photos de victimes

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les survivants de la “commission de la mort” du régime iranien en 1988 ont fait part à Fox News Digital de leur déception de voir le président iranien Ebrahim Raisi assister et parler à l’ONU malgré son implication présumée dans la commission, qui a tué des milliers de dissidents.

“J’ai vu Raisi là-bas”, a déclaré Sheila, une femme qui a été arrêtée à 15 ans et a passé huit ans en prison, à Fox News Digital. “C’est un … meurtrier de masse, et il est là maintenant pour partir [the U.N.]et je suis ici pour protester contre cela et dire qu’il ne devrait pas être [at the U.N.]”

L’Organisation des communautés irano-américaines (OIAC) a rempli le parc Dag Hammarskjold, qui se trouve juste en face du bâtiment des Nations Unies à New York, avec 2 000 photos de victimes de la commission. Amnesty International a cité entre 4 500 et 5 000 hommes, femmes et enfants tués dans des prisons à travers l’Iran, mais un ancien député de l’Ayatollah a affirmé plus tard que 30 000 personnes pourraient être mortes.

Quelques survivants de la commission se sont entretenus avec Fox News Digital, parlant de leur traitement pendant les premières années du régime et de l’emprisonnement qu’ils ont subi.

DES CENTAINES DE PROTESTATION APRÈS LE MEURTRE ALLÉGUÉ D’UNE FEMME IRANIENNE SUR LA LOI DU HIJAB, DEMANDENT ” LA MORT AU DICTATEUR “

Sheila a déclaré que les États-Unis ne devraient pas essayer de conclure un quelconque accord avec l’Iran, qui, selon elle, “tue des gens dans la rue”.

“Personne n’en veut, donc pas d’accord, pas de négociations et plus de sanctions contre le gouvernement”, a-t-elle déclaré. Sheila est l’une des 16 plaignantes qui ont intenté une action en justice contre Raisi pour son implication dans la “commission de la mort”.

Le procès, intenté dans le district sud de New York, accuse Raisi de génocide, de crimes contre l’humanité, d’exécutions extrajudiciaires et de torture, entre autres crimes. Le procès s’appuie sur l’Alien Tort Statute et la Torture Victim Protection Act pour tenter de tenir Raisi responsable.

Amir, un autre survivant, a parlé de ses 10 ans de prison à la suite de la commission de 1988, affirmant qu’il avait vu Raisi et l’avait tenu pour responsable de la mort de “beaucoup” de ses amis.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES ATTIRE DES DICTATEURS ET DES PRÉSIDENTS ALORS QUE LA GUERRE FRAPPE L’EUROPE ET MENACE L’ASIE – MAIS LE CLIMAT RESTE AU CŒUR

“Je suis ici parce que je suis la voix de mes amis et du peuple de mon pays”, a déclaré l’homme. Il a exprimé son soutien au Mujhadeen-e-Khalq (MEK), un groupe contre-régime.

Nasser, président de la Société californienne pour la démocratie en Iran, a déclaré à Fox News Digital que le groupe de volontaires avait commencé à disposer les photos et les panneaux vers 6 heures du matin lundi.

“Notre message est que Raisi est un meurtre”, a déclaré Nasser. “Il n’appartient pas aux Nations Unies. Il ne représente pas le peuple iranien.”

“L’exposition montre qu’il a été impliqué dans le meurtre de 30 000 prisonniers, dont beaucoup étaient membres du MEK et d’autres groupes. Il a été impliqué dans la répression du peuple iranien pendant des années et des années, alors nous disons au monde qu’il ne représente pas le peuple iranien. Le peuple veut changement de régime », a-t-il poursuivi.

L’IRAN REJOINDRA LA RUSSIE ET ​​UN GROUPE DIRIGÉ PAR LA CHINE POUR ÉVITER LES SANCTIONS OCCIDENTALES : RAPPORT

“Vous avez vu la photo de Masha Amini, elle a été tuée il y a trois jours par les forces de sécurité iraniennes. Il y a un tollé à l’intérieur de l’Iran au moment où nous parlons. Les gens manifestent contre le gouvernement au moment où nous parlons… en disant ‘Mort à Raisi'”, a-t-il dit. “Nous ne faisons que faire écho aux désirs du peuple iranien, en ce qui concerne un changement de régime et un Iran démocratique et non nucléaire.”

Mark Greenberg et David Jarrett ont déclaré à Fox News Digital qu’au cours des plusieurs décennies où ils avaient tous deux vécu près du parc, ils n’avaient “jamais rien vu de tel” que l’écran OIAC.

“Je vais à l’Assemblée générale des Nations Unies, à de nombreux événements comme celui-ci, et je suis plus qu’étonné et impressionné par les pancartes ici”, a déclaré Jarrett. “Je n’ai jamais rien vu de semblable, même vaguement.”

Greenberg a déclaré que l’affichage était tout simplement “incroyable”.

HOUSE DEMS ET LE GOP TRAVAILLENT ENSEMBLE POUR RENDRE LES SANCTIONS IRAN PERMANENTES

Le Dr Majid Sadeghpour, directeur politique de l’OIAC, a déclaré que le groupe ne pouvait que faire passer le message au public et sensibiliser le public aux actions de Raisi et au mécontentement du peuple iranien.

“Ce sont en fin de compte les familles et ceux inspirés par leur message et leurs sacrifices qui submergeront et renverseront ce régime”, a déclaré Sadeghpour.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le Conseil national de la Résistance iranienne a prévu un rassemblement mercredi dans le parc, avec des plans pour que des milliers de personnes y assistent et précisent que Raisi ne les représente pas et appellent à ses poursuites.