Les survivants de la bombe atomique craignent que la visite de Zelenskyy au G7 éclipse le message de désarmement nucléaire

HIROSHIMA, Japon – La participation de dernière minute du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy dimanche au sommet du Groupe des Sept a attiré l’attention mondiale sur l’invasion de son pays par la Russie. Mais cela a également inquiété les survivants de la bombe atomique qui ont déclaré que cette visite très médiatisée avait éclipsé une occasion rare de pousser les dirigeants mondiaux à se concentrer sur l’abolition nucléaire.

L’inclusion de Zelenskyy au sommet du G7 des démocraties les plus riches – et sa recherche de plus d’armes et d’autres soutiens à l’Ukraine, plutôt qu’une poursuite diplomatique pour mettre fin à la guerre – envoie le mauvais message, ont déclaré des militants et des victimes.

« La visite de Zelenskyy n’est pas appropriée pour Hiroshima, qui est une ville éprise de paix », a déclaré Etsuko Nakatani, une militante dont les parents ont survécu au bombardement atomique d’Hiroshima en 1945.

De nombreux habitants d’Hiroshima espèrent que la compréhension du passé tragique de la ville poussera les dirigeants à « considérer l’abolition des armes nucléaires comme une question politique urgente, et non comme un idéal », a-t-elle déclaré. « Mais le soutien à la dissuasion nucléaire a persisté, et l’invasion de l’Ukraine par la Russie semble l’avoir davantage justifié. »

Yuta Takahashi, un militant né à Hiroshima, estime que la visite de Zelenskyy menace d’envoyer un message « qui justifie la nécessité de la dissuasion nucléaire afin d’empêcher l’Ukraine de devenir un autre Hiroshima », a-t-il déclaré. « Cela nous donne seulement l’impression qu’Hiroshima a simplement été utilisée par les États nucléaires pour envoyer un message de paix. »

Le sommet a commencé par une visite des dirigeants du G7 dans un parc de la paix et un musée dédié à ceux qui sont morts lors du premier bombardement atomique en temps de guerre au monde, et une visite similaire des dirigeants de huit pays invités dimanche. Après avoir conclu tous les programmes du sommet plus tard dimanche, Kishida a organisé une tournée distincte pour Zelenskyy.

PHOTOS : les survivants japonais de la bombe atomique craignent que la visite de Zelenskyy au G7 éclipse le message de désarmement nucléaire

Zelenskyy, à qui on a demandé lors d’une conférence de presse s’il pensait qu’il avait détourné l’attention d’autres questions importantes du sommet, y compris la coopération avec les soi-disant nations du Sud, a simplement répondu : « J’ai besoin d’être ici ».

Plus tôt dimanche, Kishida et le président sud-coréen Yoon Suk Yeol ont prié devant un mémorial dédié aux victimes coréennes du bombardement atomique. Les voisins tentent d’améliorer les liens qui ont été tendus par les différends résultant de la brutale domination coloniale du Japon de 1910 à 1945.

Kishida, qui représente Hiroshima au parlement, a voulu souligner l’engagement du G7 en faveur du désarmement nucléaire et une condamnation des menaces de la Russie d’utiliser des armes atomiques. Mais des survivants lui ont reproché d’avoir refusé de signer le traité d’interdiction des armes nucléaires. Kishida dit que c’est irréalisable parce qu’aucun État nucléaire n’a signé.

Kishida s’est engagé à servir de pont entre les États nucléaires et non nucléaires, mais les critiques disent que sa promesse est vaine parce que le Japon compte sur le parapluie nucléaire de son allié américain pour se protéger et a rapidement étendu son armée.

Kunihiko Sakuma, qui a été exposé alors qu’il était bébé aux radiations du bombardement, a déclaré que les dirigeants du G7 devraient se concentrer davantage sur les efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre.

Les dirigeants du G7 ont publié une déclaration commune sur le désarmement nucléaire qui appelle au maintien de la non-utilisation des armes nucléaires, à la transparence et au dialogue entre les États nucléaires et non nucléaires, mais qui justifie les armes nucléaires censées « servir à des fins défensives, dissuader l’agression et prévenir la guerre ». et coercition ».

Zelenskyy a toujours demandé des avions de chasse occidentaux pour renforcer les défenses de son pays.

Vendredi, le président américain Joe Biden a annoncé son soutien à la formation de pilotes ukrainiens sur des avions de chasse F-16 fabriqués aux États-Unis, un précurseur de la fourniture éventuelle de ces avions à l’Ukraine.

Les dirigeants du G7 ont lancé une nouvelle vague de sanctions mondiales contre Moscou ainsi que des plans pour renforcer l’efficacité des sanctions financières existantes destinées à limiter l’effort de guerre du président russe Vladimir Poutine.

La Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires, une coalition d’organisations non gouvernementales qui a reçu un prix Nobel de la paix pour avoir travaillé à l’adoption en 2017 du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires, a déclaré que les dirigeants du G7 n’ont pas reconnu de manière significative les conséquences humanitaires de l’arme nucléaire. ou répondre aux demandes des victimes de la bombe, appelées hibakusha, pour des mesures concrètes visant à éliminer les armes nucléaires.

« Au lieu de se lever pour répondre à l’urgence et au poids de ce moment, l’inaction du G7 est une insulte aux hibakusha et à la mémoire de ceux qui sont morts à Hiroshima », a déclaré le groupe.