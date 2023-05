HIROSHIMA, Japon (AP) – Le sommet du Groupe des Sept des principales nations industrielles de ce week-end à Hiroshima offre une occasion rare – et peut-être finale – aux survivants des attentats à la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki de faire pression pour le désarmement nucléaire devant un public mondial.

Le Premier ministre Fumio Kishida, qui a des racines à Hiroshima, a choisi la ville en partie pour mettre en évidence leurs efforts de non-prolifération nucléaire, qui ont été ébranlés par les menaces nucléaires de la Russie contre l’Ukraine et l’agression croissante de la Chine et de la Corée du Nord dotées de l’arme nucléaire. Il a accueilli les dirigeants du G7 vendredi au Peace Memorial Park de la ville et les a escortés pour rendre hommage à ceux qui sont morts de l’attaque après avoir vu des expositions dans un musée qui leur est dédié, et a rencontré un survivant du bombardement atomique d’Hiroshima. Dimanche, Kishida fera également de même pour les dirigeants des nations invitées.

Kishida s’est engagé à servir de pont entre les États nucléaires et non nucléaires, mais certains critiques disent que ses objectifs de désarmement sont creux. Le Japon s’appuie sur le parapluie nucléaire des États-Unis pour se protéger et a rapidement étendu son armée.

Sueichi Kido, un « hibakusha » de 83 ans ou survivant de l’explosion de Nagasaki, dit qu’il est sceptique quant à la capacité du Premier ministre à convaincre les dirigeants du G7 – y compris les États nucléaires que sont les États-Unis, le Royaume-Uni et la France – de faire de réels progrès en matière de désarmement .

« Mais parce qu’ils se réunissent à Hiroshima, j’ai une lueur d’espoir qu’ils auront des discussions positives et feront un petit pas vers le désarmement nucléaire », a déclaré Kido.

Les États-Unis ont largué la première bombe atomique au monde sur Hiroshima le 6 août 1945, détruisant la ville et tuant 140 000 personnes. Il a largué une deuxième bombe trois jours plus tard sur Nagasaki, tuant 70 000 autres personnes. Le Japon s’est rendu le 15 août, mettant fin à la Seconde Guerre mondiale.

Kido espérait que les dirigeants passeraient plus de temps que l’ancien président américain Barack Obama lors de sa visite précipitée en 2016 à travers les expositions du musée qui incluent les bâtiments et les corps mutilés à la suite de l’attaque.

Le voyage d’Obama à Hiroshima était le premier d’un dirigeant américain en exercice.

« Je veux sincèrement que les dirigeants comprennent bien ce que les bombes atomiques ont fait aux êtres humains », a déclaré Kido. « Beaucoup de gens pensent aux champignons atomiques, mais ils ne savent souvent pas ce qui est arrivé aux personnes qui se trouvaient sous eux. »

Kishida a été critiqué par les survivants pour ses projets de doubler le budget de la défense du Japon au cours des cinq prochaines années. Il cherche à financer un renforcement militaire qui renforcera les capacités de frappe destinées à dissuader la menace croissante de la Chine.

Le Japon veut approfondir ses relations tripartites avec les États-Unis et la Corée du Sud pour renforcer la dissuasion nucléaire. Mais il refuse également de signer le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires, malgré les demandes répétées des survivants de la bombe atomique. Kishida dit que le traité d’interdiction des armes nucléaires, qui est entré en vigueur en 2021, est irréalisable car il n’a pas d’État nucléaire. Au lieu de cela, a-t-il dit, le Japon doit adopter une approche réaliste pour combler le fossé entre les États nucléaires et non nucléaires dans un monde difficile.

Enfant, Kishida a entendu parler des horreurs du bombardement atomique par sa grand-mère. Elle était originaire d’Hiroshima et ses histoires ont laissé « une marque indélébile », l’inspirant à travailler pour un monde sans armes nucléaires, a déclaré Noriyuki Shikata, secrétaire du Cabinet pour les affaires publiques. Il a déclaré que Kishida devenir un politicien représentant le peuple d’Hiroshima a renforcé cette détermination.

« Un chemin vers un monde sans armes nucléaires est devenu encore plus difficile », a déclaré Kishida à des médias étrangers sélectionnés, dont l’Associated Press, en avril. « Mais c’est pourquoi nous devons continuer à hisser le drapeau de notre idéal et retrouver un nouvel élan. »

On estime que 12 705 ogives nucléaires sont en inventaire en 2022, la plupart détenues par les États-Unis et la Russie, selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm.

Lors du sommet du G7, Kishida sollicitera le soutien des États nucléaires pour son plan d’action d’Hiroshima, qui appelle à la poursuite du non-recours aux armes nucléaires, à la transparence et à la réduction des stocks nucléaires.

Kido, le survivant de Nagasaki, avait 5 ans lorsqu’il a vu un éclair dans le ciel et a été secoué par l’explosion le matin du 9 août 1945.

Il avait des brûlures sur la joue, mais a été réuni avec sa famille dans un refuge. Quand il est sorti le lendemain, des corps carbonisés étaient partout et des gens se promenaient et mendiaient de l’eau avec leur chair pendante.

« Tout est devenu noir », a-t-il déclaré. « La ville a été entièrement anéantie. »

Kido fait partie d’une population en déclin qui peut raconter des histoires de première main sur les attentats à la bombe.

« Nous ne serons plus là très longtemps. Les survivants d’Hiroshima et de Nagasaki seront partis », a-t-il déclaré. « Nous partageons tous la ferme détermination que nous ne devrions jamais laisser quelqu’un d’autre devenir hibakusha et ressentir cette douleur. Et le moyen le plus sûr de le faire est de créer un monde sans armes nucléaires, d’abolir les armes atomiques et de ne pas faire la guerre, car les armes nucléaires ne seront pas utilisées s’il n’y a pas de guerre.

De nombreux survivants vivent depuis des décennies avec une tristesse, une colère, une peur et une honte persistantes au Japon, où les hibakusha et leurs enfants ont été victimes de discrimination parce que les gens pensaient que la maladie des radiations était infectieuse ou héréditaire.

Après des décennies de silence, certains survivants ont commencé à s’exprimer avec l’espoir désespéré que les jeunes générations poursuivront leur travail inachevé.

Il a fallu plus de 40 ans à Kido pour rejoindre le mouvement anti-armes nucléaires à Gifu, où il a enseigné l’histoire dans une université locale et a appris qu’il n’y avait pas d’organisation pour aider les survivants dans la préfecture.

Le soutien des jeunes a été le principal moteur de l’obtention du traité d’interdiction des armes nucléaires qui a conduit la Campagne internationale contre les armes nucléaires à recevoir le prix Nobel de la paix en 2017, a déclaré Setsuko Thurlow, survivante du bombardement atomique d’Hiroshima et militante basée au Canada.

« Pendant de nombreuses années, les survivants des bombardements atomiques ont levé le flambeau de la paix par la dénucléarisation. Nous avons besoin de mains plus jeunes et plus fortes qui peuvent succéder à la torche et l’élever encore plus haut pour que sa lumière puisse être vue du monde entier », a déclaré Thurlow, qui a été exposé au bombardement atomique à seulement 1,8 kilomètre (1,1 mile) du point zéro à Hiroshima. .

Mari Yamaguchi, Associated Press