Les survivants de Covid-19 – y compris ceux qui ne sont pas assez malades pour être hospitalisés – ont un risque accru de décès dans les six mois suivant le diagnostic du virus, selon une vaste étude. L’étude, dirigée par des chercheurs de la faculté de médecine de l’Université de Washington à Saint-Louis, a impliqué plus de 87 000 patients atteints de Covid-19 et près de cinq millions de patients témoins. L’équipe a constaté qu’après avoir survécu à l’infection initiale (au-delà des 30 premiers jours de maladie), les survivants de Covid-19 avaient un risque accru de décès de près de 60% au cours des six mois suivants.

Au bout de six mois, les décès excessifs parmi tous les survivants de Covid-19 étaient estimés à huit personnes pour 1000 patients. Parmi les patients suffisamment malades pour être hospitalisés avec Covid-19 et qui ont survécu au-delà des 30 premiers jours de maladie, il y a eu 29 décès supplémentaires pour 1 000 patients au cours des six mois suivants.

«Notre étude démontre que jusqu’à six mois après le diagnostic, le risque de décès suite à même un cas bénin de Covid-19 n’est pas anodin et augmente avec la gravité de la maladie», a déclaré Ziyad Al-Aly, professeur assistant de médecine à l’université.

«Ces décès ultérieurs dus à des complications à long terme de l’infection ne sont pas nécessairement enregistrés comme des décès dus à Covid-19. En ce qui concerne le nombre total de décès dus à la pandémie, ces chiffres suggèrent que les décès que nous comptons en raison de l’infection virale immédiate ne sont que la pointe de l’iceberg », a déclaré Al-Aly.

Les résultats, publiés en ligne dans la revue Nature, révèlent le fardeau énorme que cette maladie est susceptible de faire peser sur la population mondiale dans les années à venir.

Les survivants de Covid-19 avaient un risque de décès accru de 50% par rapport aux survivants de la grippe, avec environ 29 décès supplémentaires pour 1 000 patients à six mois. Les survivants de Covid-19 avaient également un risque considérablement plus élevé de problèmes médicaux à long terme.

De plus, bien qu’il s’agisse initialement d’un virus respiratoire, le long Covid-19 peut affecter presque tous les systèmes organiques du corps, y compris le système respiratoire, le système nerveux, la santé mentale, le métabolisme, le système cardiovasculaire, le système gastro-intestinal, les reins, la régulation de la coagulation, la peau, l’appareil locomoteur. système et la santé générale, les chercheurs ont noté.

En outre, les risques pour la santé liés à la survie au Covid-19 augmentaient avec la gravité de la maladie, les patients hospitalisés nécessitant des soins intensifs étant les plus à risque de complications longues de Covid-19 et de décès.

Al-Aly a déclaré qu ‘ »il n’est pas exagéré de dire que le long Covid-19 – les conséquences à long terme du Covid-19 sur la santé » est la prochaine grande crise sanitaire mondiale. « … Les effets persistants de cette maladie se répercuteront sur de nombreuses personnes. Les médecins doivent être vigilants dans l’évaluation des personnes qui ont eu Covid-19. Ces patients auront besoin de soins intégrés et multidisciplinaires », a déclaré Al-Aly.

