Les survivants chinois n’avaient ni nourriture ni eau sur un bateau qui coulait

SIHANOUKVILLE, Cambodge – Des survivants chinois d’un bateau qui a coulé près d’une île cambodgienne, tuant trois personnes et faisant huit disparus, ont déclaré qu’ils s’étaient lancés dans ce qu’ils croyaient être un travail de pêche à court terme et qu’ils se sont retrouvés sans nourriture ni eau à bord du navire et leurs biens emportés. Les autorités cambodgiennes ont déclaré vendredi avoir secouru 21 personnes un jour après le naufrage du petit bateau de pêche en bois près de Koh Tang, une île cambodgienne proche de la frontière maritime avec le Vietnam.

Kheang Phearom, porte-parole de la province cambodgienne de Preah Sihanouk, a annoncé samedi sur sa page Facebook que neuf autres personnes avaient été secourues par les Vietnamiens et que trois corps avaient été récupérés par le Cambodge, laissant huit personnes toujours portées disparues.

Les survivants ont dit aux responsables cambodgiens qu’ils avaient commencé leur voyage dans le sud de la Chine.

Des séquences vidéo dramatiques ont montré l’équipage cambodgien sur un bateau à proximité lançant des gilets de sauvetage et des bouées de sauvetage vers le navire délabré alors qu’il glissait lentement vers la droite et glissait sous la surface, envoyant ses passagers se déverser dans l’eau.

Deux membres d’équipage cambodgiens ont abandonné le bateau lorsqu’il a eu des ennuis et ont été secourus plus tôt. La police cambodgienne les qualifie alors de guides et les arrête.

On ne savait pas immédiatement pourquoi les passagers étaient amenés au Cambodge, bien que le récit donné par les survivants suggère qu’ils ont été trompés par des trafiquants d’êtres humains qui attirent parfois les gens avec de fausses offres d’emplois lucratifs. Ils les forcent ensuite à des activités telles que les escroqueries sur Internet pour escroquer les gens de leur argent, ou la prostitution, et ne leur offrent la liberté qu’en échange de grosses sommes d’argent.

Le chef de la police provinciale de Preah Sihanouk, le général Chuon Narin, a déclaré aux médias locaux que les passagers étaient partis de la province chinoise du Guangdong le 11 septembre sur un hors-bord et avaient été transférés sur le bateau de pêche dans les eaux internationales le 17 septembre.

Deux rescapés, un homme et une femme qui étaient soignés à l’hôpital provincial de Preah Sihanouk, ont raconté des extraits de leur calvaire samedi devant des journalistes.

Zhu Pingfan, 41 ans, a déclaré qu’il s’attendait à gagner entre 10 000 et 20 000 yuans (1 400 à 2 800 dollars) pour environ 10 jours de travail en tant que pêcheur.

« Nous sommes montés à bord du bateau et tous nos biens et appareils électroniques ont été confisqués. Je pensais que ce n’était pas grave, n’est-ce pas ? Alors je les ai remis », a-t-il dit. « Puis après environ trois jours. il n’y avait plus de nourriture. Le quatrième jour, il n’y avait rien à boire. Donc, pendant environ quatre jours, nous n’avons rien eu à manger ni à boire.

Huang Qian, 20 ans, a raconté une histoire similaire et a rappelé comment ils ont été déplacés vers un deuxième bateau, où chacun a reçu deux paquets de nouilles instantanées chacun et rien de plus.

La situation est devenue encore plus sombre lorsque l’eau est entrée dans le moteur, désactivant le navire. Il n’y avait pas de gilets de sauvetage à bord lorsqu’elle a dû abandonner le bateau.