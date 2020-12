«Vous voulez juste aller de plus en plus loin», a-t-il déclaré un matin récent après avoir travaillé dans un quart de cimetière en tant que gardien de sécurité dans un condominium de Manille. «C’est vraiment amusant, comme si vous aviez débloqué quelque chose de bouleversant.»

Aujourd’hui, M. Flores, 23 ans, voit le cyclisme non seulement comme une commodité logistique, mais aussi comme un moyen de libération personnelle.

Le vélo de montagne d’occasion a coûté près d’un demi-mois de salaire, mais il s’est avéré essentiel pour traverser le métro de Manille, une zone urbaine tentaculaire avec près de 14 millions d’habitants et des embouteillages notoires.

Alors que le besoin de distanciation sociale oblige les gouvernements du monde entier à réduire les services de transport en commun, les citadins de Paris à Tokyo prennent plutôt des vélos. Les ventes mondiales de vélos ont augmenté au point que même Giant, le plus grand fabricant de vélos au monde, a eu du mal à honorer les commandes.

L’année dernière, un étude Selon la Banque asiatique de développement, la région métropolitaine de Manille, une zone d’environ six fois la taille de Paris, était la plus congestionnée des 24 villes qu’elle a étudiées en Asie du Sud et du Sud-Est. Agence de développement du Japon estimations que le coût du trafic pour l’économie de Manille est de plus de 72 millions de dollars, soit 3,5 milliards de pesos philippins, par jour.

La montée en flèche du cyclisme à Manille est notable parce que les Philippines ont non seulement l’un des plus importants cas de coronavirus en Asie – plus de 445000 infections, selon une base de données du New York Times – mais aussi l’une des pires congestions urbaines de la région.

Metro Manila a été fermée en mars dans le cadre d’un verrouillage plus large de Luzon, l’île la plus peuplée du pays, imposé par le président Rodrigo Duterte. Lorsque les commandes au domicile ont commencé à augmenter quelques mois plus tard, le transport en commun fonctionnait toujours à capacité limitée.

Certains usagers réguliers des bus et des trains ont commencé à conduire à la place. Mais pour de nombreux habitants de Manille, la marche ou le vélo sont devenus leur seul moyen de se rendre au travail.

Faire du vélo sur les routes cahoteuses et nébuleuses de Manille peut être dangereux, en partie parce que certains conducteurs considèrent les cyclistes comme des obstacles. Les trottoirs, eux aussi, sont souvent encombrés de vendeurs de rue et de parkings de fortune. La région métropolitaine de Manille avait 19 décès liés à la bicyclette l’année dernière, selon les chiffres officiels. En comparaison, les responsables de New York en comptaient 28.

Lors de ses premières randonnées, M. Flores, qui a acheté son vélo de montagne en août, a failli avoir un accident en se faufilant dans des voitures sous une chaleur étouffante.

«Quelle voie est sûre?» il a écrit dans un groupe Facebook appelé Bike to Work qui compte maintenant plus de 7 000 membres. «Les voitures klaxonnent derrière moi et je perds l’équilibre.»

Un autre utilisateur, Mamer Toldo, a répondu: «C’est mieux s’ils klaxonnent. Au moins, tu sais qu’ils te voient.