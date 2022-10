Les surprises d’octobre pourraient ne pas avoir d’importance à mi-parcours 2022

Les informations selon lesquelles le candidat républicain et ancienne star du football Herschel Walker ont payé l’avortement d’une ancienne petite amie sont le dernier casse-tête du candidat dans une course serrée au Sénat en Géorgie.

Déjà un candidat en proie à des problèmes – des allégations de violence domestique à un défilé de gaffes politiques – Walker pourrait être particulièrement vulnérable aux révélations de dernière minute. Des scandales comme ceux-ci sont également connus sous le nom de surprises d’octobre, étant donné qu’ils surviennent dans le mois précédant le jour du scrutin.

Selon David Greenberg, professeur d’histoire, de journalisme et d’études médiatiques à l’Université Rutgers, les surprises d’octobre ont perdu de leur puissance au fil des ans. Dans ce qui est peut-être une bonne nouvelle pour Walker et son parti, des événements qui seraient autrefois décrits comme une surprise d’octobre restent à peine dans la conscience publique.

Dans l’épisode de cette semaine de Les mauvaises herbes – Podcast de Vox pour la politique et les discussions politiques – Greenberg discute de l’histoire du terme et de certaines des surprises d’octobre les plus notables de mémoire récente.

Vous trouverez ci-dessous un extrait de notre conversation, édité pour plus de longueur et de clarté.

Colline de Jonquilyn

Qu’est-ce qu’une surprise d’octobre ?

David Greenberg



À l’origine, il s’agissait d’une sorte de surprise calculée délibérément lancée ou rendue publique en octobre, peu avant l’élection, afin d’influencer le résultat de l’élection. Il y a la pensée supplémentaire que c’était quelque chose fait par la campagne rivale, peut-être par les médias, mais vraiment qu’il y avait une sorte de délibération là-dedans.

De nos jours, je pense que nous avons changé le sens pour que cela signifie tout ce qui survient en octobre qui est une surprise. Toutes sortes de choses sont maintenant jetées dans ce panier et cela a perdu un peu de cette idée originale. L’économie prend un tournant pour le pire. Il y a un bon rapport sur l’emploi, un mauvais rapport sur l’emploi, une bonne journée boursière, une mauvaise journée. Ces choses ne sont pas vraiment ce que nous entendons par “surprises d’octobre”.

Colline de Jonquilyn

D’où vient le terme ?

David Greenberg

Le terme remonte à la campagne de 1980. Jimmy Carter était le titulaire mais menait une sorte de bataille de réélection difficile contre Ronald Reagan. Et l’une des nombreuses choses qui embourbaient Carter était tous ces otages américains qui avaient été pris en Iran pendant la révolution et le renversement du Shah. C’était en fait un responsable de la campagne Reagan, Bill Casey, qui laissait entendre qu’il y aurait une surprise en octobre : que Carter allait d’une manière ou d’une autre faire libérer les otages en octobre afin de relancer sa fortune chancelante.

Colline de Jonquilyn

Savons-nous si cela a fait une différence dans cette élection, ou n’avons-nous pas les données pour le dire?

David Greenberg



Vous savez, Reagan a largement gagné en 1980, et il y avait de nombreuses raisons pour lesquelles les gens n’étaient pas satisfaits de Carter. Je pense que la plupart des analystes conviendraient que sa mauvaise politique étrangère dans l’ensemble, y compris son incapacité à faire sortir ces otages sur une si longue période, l’a vraiment blessé.

Que l’attente puis l’espoir déçu d’une sortie en octobre ait été un facteur particulier, je pense que c’est moins important. S’il avait pu les faire libérer, je suppose qu’il est concevable qu’il aurait pu voir un résultat différent. 1980 a été une assez grande victoire, sinon un véritable glissement de terrain pour Reagan. Il y a plusieurs causes. Et une chose comme ça ne va généralement pas renverser le résultat.

Maintenant, au cours des derniers cycles électoraux, la plupart d’entre eux au niveau présidentiel ont été extrêmement proches. Nous avons également eu beaucoup de courses nationales et locales extrêmement proches. Et donc quand c’est extrêmement proche, c’est évidemment beaucoup plus facile de supposer qu’un événement puisse faire la différence.

Les auditeurs pensent probablement à 2016.

Colline de Jonquilyn

Accéder à Hollywood.

David Greenberg

Ouais. Vous avez eu deux événements qui s’appelaient vraiment la surprise d’octobre. Premièrement le Accéder à Hollywood bande de Donald Trump en vidéo disant ces choses grossières sur les femmes. Beaucoup de gens pensaient vraiment que ça allait l’achever. Il était déjà en retard dans les sondages, mais ils pensaient que c’était vraiment le glas. Cela a donc été qualifié de surprise d’octobre.

Puis quelques semaines plus tard, ces e-mails notoires. C’est un cas où je pense qu’il y a un cas plausible que cela a fait la différence, car clairement, si l’élection de 2016 avait eu lieu à la mi-octobre, Hillary [Clinton] aurait gagné. Je veux dire, toutes les preuves suggèrent qu’elle était en hausse dans les sondages jusqu’à 11 points. Il y avait des gens qui, au cours des deux dernières semaines de la campagne, ont changé d’avis et sont passés du camp d’Hillary à celui de Trump.

Colline de Jonquilyn

Est-ce que le fait que ces choses se produisent et qu’elles ne restent pas longtemps dans la conscience dit quelque chose sur où nous en sommes dans notre politique ?

David Greenberg

Je pense que oui. Et je pense que d’une certaine manière, il y a [a few] phénomènes légèrement différents qui coïncident.

L’un est le sentiment d’une durée d’attention courte et d’un cycle de nouvelles rapide afin que les choses ne s’attardent pas et que nous passions simplement à de nouveaux problèmes. Je me souviens il y a plus d’un an des problèmes de l’administration Biden concernant le retrait de l’Afghanistan. À l’époque, les gens parlaient très sérieusement des conséquences politiques graves et des conséquences électorales que cela aurait.

Il y a donc le sens du temps. Mais il y a aussi une sorte de cette qualité de super téflon que Trump en particulier semble avoir. Et je pense qu’avec Trump, les gens ne s’attendaient pas à un comportement moral ou éthique exemplaire de sa part.

Et puis, bien sûr, l’autre chose est que nous sommes devenus si polarisés et partisans que beaucoup de gens trouvent en fait certaines de ces choses répréhensibles, mais ils trouvent l’autre partie si intolérable qu’ils sont prêts à pardonner beaucoup sur leur propre côté. Et dans ces conditions, être hautain d’esprit et se quereller avec certains défauts de votre candidat semble à courte vue. Donc, si vous pensez vraiment que tout est en jeu et que nous ne pouvons pas laisser l’autre partie prendre la Maison Blanche, eh bien, il va de soi que vous pardonneriez beaucoup.

Colline de Jonquilyn

Voyez-vous un modèle avec les scandales qui montent au sommet? Je pense à l’Iran en 1980, mais maintenant avec Herschel Walker et l’avortement.

David Greenberg

Il y a généralement une corrélation entre les problèmes qui éclatent vraiment et les problèmes qui sont déjà importants pour d’autres raisons. Si nous ne venions pas de voir Roe contre Wade renversé au début de cet été, alors peut-être que cette histoire de Walker ne serait pas aussi importante.

Quand quelque chose est le problème n ° 1 et qu’il y a un scandale ou une bombe qui se rapporte à ce sujet, je pense qu’il est beaucoup plus susceptible de retenir notre attention que si cela a à voir avec quelque chose qui semble être trivial ou hors sujet.

