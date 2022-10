Les surnoms secrets de Kim Kardashian et Pete Davidson révélés l’un pour l’autre

Kim Kardashian a parlé des surnoms secrets qu’elle et son ex Pete Davidson avaient l’un pour l’autre.

Dans l’épisode de jeudi de “The Kardashians” sur Hulu, les téléspectateurs ont vu les roses blanches et la carte de l’ancienne “Saturday Night Live” pour sa petite amie alors qu’elle apparaissait sur “Jimmy Kimmel Live” pour promouvoir la première de l’émission.

“Félicitations pour votre nouveau spectacle et votre nouvelle saison ! Je suis incroyablement heureux pour vous et fier de vous ! Je t’aime, Aladdin”, avait écrit Davidson sur la carte, faisant référence au couple Disney Aladdin et Jasmine.

Bien que Davidson soit mentionné tout au long de l’épisode, il n’est pas apparu devant la caméra. Kardashian a également révélé que même si le comédien était son plus un à la première, ils avaient choisi de ne pas fouler le tapis rouge ensemble.

“C’est comme mon truc, alors il va juste soutenir”, a déclaré Kim. “Je vais évidemment parler de ce qui se passe dans ma vie et il en fait partie, mais je respecte aussi le fait que c’est mon travail et que ce n’est pas le sien. Vous pourriez avoir un aperçu ici et là, mais il c’est ce que c’est.”

Dans un épisode précédent, Kardashian avait expliqué pourquoi elle pensait que les femmes affluaient vers Davidson.

“Pete a le meilleur cœur”, a partagé Kardashian. “J’ai l’impression que les gens, ils ont cette idée de lui qu’il sort avec toutes ces filles sexy – et il le fait. Mais c’est juste la personne la plus gentille et la plus attentionnée.”

En août, Kardashian et Davidson ont rompu après une relation de neuf mois.

Lors d’une apparition sur “ Vivre avec Kelly et Ryan ” en septembre, on a demandé à Kardashian ce qu’elle recherchait chez un nouvel homme. Elle a répondu en disant “absolument personne” et qu’elle ne cherchait personne pour le moment.

“Je ne cherche rien”, avait-elle déclaré à l’époque. “Je pense que j’ai vraiment besoin d’être seul, de me concentrer et de finir [law] l’école et [focus on] mes enfants.”