Les surfeurs travaillent pour l’égalité des sexes dans les vagues les plus célèbres du monde

Le rêve était trop beau pour être vrai à l’époque. Il faudrait près de deux décennies à Kennelly et Ballard pour assister à l’événement qu’ils avaient dépeint se produire dans la réalité.

Mais deux fois cette année, ils ont vu un groupe d’athlètes féminines concourir au plus haut niveau dans les vagues de Pipeline. Et ce n’était pas pour un film.

Un long chemin vers la réalité et un catch-22

L’évolution du monde du surf s’inscrit dans une vague de progrès du sport féminin au plus haut niveau. En 2019, la World Surf League, l’organisme organisateur du surf, a commencé à attribuer des prix égaux à ses athlètes masculins et féminins. En 2020, la WNBA et son syndicat de joueurs ont convenu d’une convention collective qui augmentait les salaires et prévoyait de nouvelles prestations de maternité. En mai, US Soccer et ses meilleurs joueurs masculins et féminins ont conclu des accords historiques qui garantissaient un salaire égal et partageaient les prix de la Coupe du monde.

Mais ne cherchez pas plus loin que le surf break qui attire l’attention de tout le monde du surf pour voir à quel point un écart d’opportunités peut encore exister dans un sport qui tend vers l’égalité.