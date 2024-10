les surfaces en miroir prolongent les paysages suisses dans la rénovation des toilettes publiques par BARAKI

BARAKI rénove les toilettes publiques des années 1980 en Suisse

BARAKI Architecture et Ingénierie transforme le toilettes publiques à l’aire de repos de la Gruyère à Fribourgconstruit à la fin des années 1980, dans le cadre du projet Merya. Conçu dans l’esprit du post-modernisme, le complexe original a réinterprété les matériaux vernaculaires et les éléments architecturaux, avec une base en maçonnerie de matériaux renforcés. béton avec une façade extérieure sur la rivière locale cailloux. Un laminé bois le cadre supporte les deux pentes toitrésultant en un volume triangulaire avec un décalage qui forme un carré couvert à l’entrée. Cet espace offre une vue sur le lac de Gruyère et les Préalpes fribourgeoises, avec quatre poutres obliques ancrant la structure. L’approche de BARAKI introduit un grand miroir en acier inoxydable acier surface qui dissimule les joints des toilettes tout en reflétant le paysage environnant, créant une impression d’espace infini. Le matériau réfléchissant intègre le bâtiment dans son environnement, minimisant l’impact visuel des nouveaux matériaux.



toutes les images par Matthieu Croiziergracieuseté de BARAKI architecture et ingénierie

Merya présente des meubles en métal et en acier inoxydable

Merya répond à la volonté du client de rénover des sanitaires vétustes et d’améliorer leur fonctionnalité. atelier suisse BARAKI a remplacé la circulation interne par un accès direct depuis la place d’entrée couverte aux cabines WC individuelles pour faciliter la maintenance et assurer la sécurité et le confort des utilisateurs. Bien que le client recherchait des améliorations pratiques, ils ont permis une liberté architecturale, permettant à l’équipe de conception d’intégrer la conception à la structure existante de manière créative.

À l’intérieur, les cabines présentent une esthétique épurée et moderne avec des murs en acier inoxydable et des fonctionnalités automatisées, contrastant avec l’extérieur abstrait. A l’avant, du mobilier urbain, conçu en collaboration avec Elie Fazel et Valentin Sieber du bureau d’études multidisciplinaire Le travail comptevalorise la place couverte et incite les visiteurs à s’attarder. Les meubles en métal et en acier inoxydable sont intégrés dans des blocs de béton préfabriqués, ajoutant fonctionnalité et confort.



