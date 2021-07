Les surfaces de la tablette Nokia T20 dans les versions Wi-Fi uniquement et 4G, les prix révélés

Cela fait des lustres que la dernière tablette Nokia n’a pas fonctionné et qui se souvient même du Nokia N1 ? HMD Global prévoit de réintégrer le marché des tablettes, donc la prochaine tablette, baptisée Nokia T20, sera bientôt là.

Deux versions du Nokia T20 ont été répertoriées par le détaillant britannique PlusOrdinateurs. L’une est une version Wi-Fi uniquement, l’autre offre une connectivité 4G. Les deux sont disponibles en bleu (du moins, c’est le seul coloris à fuir jusqu’à présent).

La tablette T20 aura un écran de 10,36 pouces et des spécifications assez modestes – 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Ce chipset n’est pas encore clair, mais étant donné la configuration de la mémoire et le prix, nous ne nous attendons pas à un démon de la vitesse (les téléphones Nokia récents ont également tendance à se tourner vers les chipsets bas de gamme).

Le modèle Wi-Fi est au prix de 185,38 £ (260 $), la version 4G est de 202,01 £ (280 $). Nous avons également trouvé le T20 chez un autre détaillant qui affiche ses prix en euros, les deux modèles sont respectivement de 225 € et 245 €.

On ne sait pas quand la tablette pourrait être annoncée, mais HMD a de nombreux autres appareils en préparation, y compris le Nokia G50 5G, qui a fui par des moyens similaires. Et il y a un grand événement prévu pour le 11 novembre.

Source 1 | Source 2 | Source 3 | Passant par