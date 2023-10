Les surdoses de fentanyl font 4 morts à Harlingen en seulement 2 semaines

10 octobre — Vous n’avez qu’une minute ? Écoute plutôt

HARLINGEN — Les autorités enquêtent sur la plus grande épidémie de fentanyl qui s’est propagée dans la région, entraînant ce qu’elles pensent être huit décès et six surdoses au cours des deux dernières semaines, dont deux décès et une surdose depuis tôt mardi matin.

À Harlingen, la police enquête sur six surdoses qui ont entraîné quatre décès, a déclaré mardi le chef adjoint de la police, Alfredo Alvear, aux journalistes lors d’une conférence de presse.

« Tous ces cas font toujours l’objet d’enquêtes », a-t-il déclaré. « Cela a récemment augmenté. Nous essayons de trouver un lien. C’est nouveau pour nous, surtout ici. »

Les enquêteurs attribuent ces décès à ce qu’ils croient être de la cocaïne contaminée au fentanyl et du crack.

« Habituellement, c’est de la coke ou du crack », a déclaré Alvear. « Nous essayons de savoir d’où cela vient. »

Les trafiquants risquent des accusations d’homicide si leurs victimes décèdent, a-t-il déclaré, faisant référence au fentanyl, un opiacé 50 à 100 fois plus puissant que la morphine.

Depuis mardi matin, deux victimes sont décédées tandis qu’un homme était toujours hospitalisé mardi après-midi dans l’unité de soins intensifs d’un hôpital. Alors que les autorités ont trouvé deux hommes évanouis dans une voiture devant un hôtel Motel 6 vers 3 h 25 mardi, les adjoints du shérif du comté de Cameron ont répondu à un décès sur Wood Street plus tard dans la matinée.

Pendant ce temps, René Perez, directeur des transports de la South Texas Emergency Care Foundation, exhorte les résidents à administrer du narcan, un médicament en vente libre, aux victimes d’une surdose de fentanyl pour les aider à les réanimer.

« Nous voyons des gens mourir », a-t-il déclaré. « Nous voulons nous assurer que tout le monde prend des précautions. »

Depuis le 2 octobre, les ambulances ont répondu à 12 surdoses et à huit décès, a déclaré Perez.

Les techniciens ont administré du narcan pour réanimer 12 victimes d’overdose, a-t-il déclaré.

« Nous voulons nous assurer que le district scolaire est au courant afin que cela ne pénètre pas dans l’école », a déclaré Perez aux journalistes, faisant référence à l’épidémie de fentanyl.

Au cours de la conférence de presse, la maire Norma Sepulveda a déclaré que les autorités tentaient de sensibiliser l’opinion à l’épidémie de fentanyl qui se propage dans la région.

« Nous sommes ici aujourd’hui pour sensibiliser l’opinion », a-t-elle déclaré aux journalistes. « Il est important d’être conscient et prudent. Une fois que vous faites le choix de prendre de la drogue, il y a des conséquences. »

Avant la conférence de presse, le procureur du comté de Cameron, Luis V. Saenz, a qualifié l’explosion de l’épidémie de fentanyl dans la région de sans précédent.

« Cela pourrait empirer », a-t-il déclaré dans une interview. « Il est clair qu’il y a un ou plusieurs mauvais lots de cocaïne contaminée dans la région de Harlingen. Ils tentent de trouver la source de la cocaïne. »

Saenz a décrit le fentanyl comme une drogue mortelle très puissante.

« À un moment donné, les gens doivent être responsables de leur propre bien-être », a-t-il déclaré.