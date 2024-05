Les surdoses de drogue sont la principale cause de décès accidentel dans le comté de Travis pour la troisième année

AUSTIN (KXAN) — Pour la troisième année consécutive, les surdoses de drogue sont la principale cause de décès accidentel dans le comté de Travis. Cela a été révélé par le médecin légiste jeudi après-midi avec la publication du rapport du médecin légiste 2023.

KXAN a reçu exclusivement une copie avancée.

Le rapport montre qu’en 2023, 486 personnes sont mortes d’overdoses dans le comté de Travis. Cela représente une augmentation par rapport aux 417 personnes de l’année précédente. En ce qui concerne spécifiquement les décès liés au fentanyl, il y en a eu 279 dans le rapport le plus récent, contre 245 en 2022.

« Le rapport est toujours une sorte de mesure sombre de la gravité de la crise des surdoses dans le comté de Travis », a déclaré le juge du comté Andy Brown.

Bien que les chiffres soient en augmentation entre 2022 et 2023, le pourcentage de leur augmentation est moins spectaculaire qu’il ne l’était entre 2021 et 2022.

Le médecin légiste du comté de Travis, le Dr Keith Pinckard, a noté jeudi que l’augmentation des décès par surdose liés au fentanyl est passée d’une augmentation de plus de 100 % entre 2021 et 2022 à une augmentation de moins de 20 % entre 2022 et 2023.

Brown a contribué à cela à des choses comme un meilleur accès à la naloxone – un médicament contre les surdoses – et à une plus grande importance accordée par le comté aux logements de réadaptation.

« C’est toujours dévastateur de parler de la perte de membres de notre communauté, mais nous devons également noter qu’il s’agit de décès évitables », a déclaré jeudi Phil Owen à propos du rapport. Il a tous deux survécu à une overdose, a perdu un fils à cause d’une overdose et travaille maintenant avec Communities for Recovery.

Brown a également déclaré que le comté avait signé il y a quelques semaines avec un groupe qui l’aiderait à collecter des données sur les surdoses non mortelles. Cette entreprise utilisera l’EMS, le médecin légiste et les données autodéclarées pour donner au comté une image plus claire du problème.

«Je pense qu’une fois que nous aurons ces données opérationnelles, nous verrons le rapport entre les surdoses qui n’ont pas entraîné de décès et les décès par surdose. Et je pense que cela éclairera vraiment notre travail de santé publique, qu’il fonctionne ou non », a déclaré Brown.

Les familles des victimes demandent plus de ressources

Nous avons transmis les chiffres à Carilu Bell et Stefanie Turner, qui ont toutes deux perdu des fils à cause du fentanyl et font maintenant partie d’un groupe appelé Texas Against Fentanyl.

« C’est triste. C’est déchirant. Quelque chose aurait dû être fait il y a longtemps », a répondu Bell, qui a perdu son fils, Casey, à cause du fentanyl il y a près de trois ans. Nous avons également parlé à Bell lorsque les sinistres données sur les décès liés au fentanyl ont été publiées l’année dernière.

Casey Copeland est décédé d’un empoisonnement au fentanyl en 2021. (Photo KXAN/Grace Reader)

« C’est la plus grande menace qui pèse sur notre nation, et pourtant elle n’est tout simplement pas comprise, on n’en parle pas. Nous devons amplifier ce message, amplifier cette voix et aller plus vite. Nous devons avoir une réponse de type COVID », a déclaré Turner, président de Texas Against Fentanyl.

C’est là que le comté appelle une fois de plus les États partenaires à l’aider – en investissant des fonds dans l’éducation et les ressources et en légalisant les bandelettes de test de fentanyl, qui peuvent aider quelqu’un à détecter la drogue mortelle.

RAPPORT 2022 : Les surdoses de drogue, principale cause de décès accidentels dans le comté de Travis



« Ce qui est triste, c’est que nous pourrions faire différentes choses pour prévenir ces décès que nous ne faisons pas au niveau de l’État et nous devons clairement faire davantage au niveau local également, pour lutter contre la première cause de décès accidentels. décès dans le comté de Travis à nouveau en 2023 », a déclaré Brown.

C’est quelque chose que des groupes comme Urban Alchemy, qui gère le refuge ARCH du centre-ville, affirment que c’est un outil qu’ils utilisent malgré tout. Ils ont déployé une stratégie en trois volets, avec laquelle ils disent avoir connu beaucoup de succès dans leurs sites californiens.

« L’éducation, les bandes dessinées et le Narcan », a déclaré Kevin Lee, directeur des opérations chez Urban Alchemy ici à Austin. « C’est un outil qui doit être mis en œuvre.

En attendant, les familles des victimes d’empoisonnement au fentanyl demandent aux habitants du comté de Travis d’examiner attentivement ces chiffres et de commencer à se renseigner sur la manière d’assurer leur sécurité et celle de leurs proches.

« Parler de ça. N’hésitez pas, car cela pourrait être vous qui soyez ainsi touché », a déclaré Bell.

Texas Against Fentanyl organise une assemblée publique sur la toxicomanie et la santé mentale le mardi 28 mai de 10 h à midi. Tu peux trouvez plus d’informations sur l’événement ou apprenez-en plus sur le groupe ici.