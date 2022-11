Les suppressions d’emplois chez Amazon se prolongent jusqu’en 2023, déclare le PDG

Les licenciements et les rachats se poursuivront chez Amazon jusqu’en 2023, le PDG de l’entreprise, Andy Jassy écrit dans un message jeudi.

Jassy a déclaré que les suppressions d’emplois faisaient partie de l’examen annuel de la planification opérationnelle de l’entreprise. L’examen de cette année a été compliqué par la “pointe difficile” dans laquelle se trouve l’économie, associée au fait qu’Amazon a rapidement embauché des employés ces dernières années, a déclaré Jassy.

Le géant du commerce électronique a proposé des forfaits de « départ volontaire » mardi et mercredi alors qu’il continuait de procéder à des licenciements importants dans l’ensemble de l’entreprise, selon CNBC. Les ressources humaines et les services aux employés faisaient partie des divisions qui ont reçu les offres de rachat.

Alors qu’Amazon résultats du troisième trimestre a vu une amélioration par rapport au début de 2022, les bénéfices globaux ont été inférieurs aux attentes. En conséquence, Amazon avait réduit ses dépenses dans un certain nombre de domaines avant même les licenciements et les rachats de cette semaine.

Au cours des derniers mois, Jassy a interrompu les tests sur Amazon Scout, l’initiative de livraison robotisée à domicile de l’entreprise. Il est aussi fermé l’Amazon Care service de télésanté et de soins infirmiers, ainsi que Fabric.com, un détaillant de tissus en ligne de longue date. Les coupes, ainsi que l’attrition élevée, ont réduit les effectifs de l’entreprise d’environ 80 000 entre avril et septembre, selon le Times. Amazon a imposé un gel des embauches pour les petites équipes en septembre, suivi d’un gel à l’échelle de l’entreprise plus tôt ce mois-ci.

Les licenciements chez Amazon reflètent les turbulences auxquelles est confrontée l’industrie technologique. Twitter, Microsoft, Méta et Google ont également licencié des travailleurs ces derniers mois.

Amazon offrira aux employés qui quittent volontairement l’entreprise une indemnité de départ égale à trois mois de salaire, ainsi qu’une semaine de salaire pour six mois de mandat, a rapporté CNBC citant des documents internes. La nouvelle des rachats survient au milieu des licenciements massifs que l’entreprise confirmé dans un article de blog mercredi, après des jours de rumeurs sur les suppressions d’emplois.

“Nous avons informé hier les employés concernés et continuerons à travailler en étroite collaboration avec chacun pour fournir un soutien, y compris en aidant à trouver de nouveaux rôles”, a déclaré Dave Limp, vice-président senior des appareils et services d’Amazon. “Dans les cas où les employés ne peuvent pas trouver un nouveau poste au sein de l’entreprise, nous soutiendrons la transition avec un package comprenant une indemnité de départ, des indemnités de transition et une aide au placement externe.”

Amazon n’a pas précisé combien d’emplois ont été supprimés, mais Le New York Times et Le journal de Wall Street ont signalé que les coupes affectaient environ 10 000 employés d’entreprise – et non les employés d’entrepôt – pendant la période la plus occupée de l’année. Si ce chiffre est exact, le Times a noté qu’il s’agirait de la plus importante mise à pied de l’histoire de l’entreprise.

Limp a déclaré qu’Amazon avait mentionné pour la première fois les problèmes économiques en juillet dans une mairie d’entreprise. “Après une série d’examens approfondis, nous avons récemment décidé de consolider certaines équipes et certains programmes”, a-t-il déclaré.

La société a refusé une demande de plus d’informations, bien qu’elle ait déclaré que les réductions affectaient le personnel de l’entreprise et de la technologie, et non les travailleurs des opérations.