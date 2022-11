Les supporters pakistanais s’indignent du «champ extérieur mouillé» alors que l’Inde bat le Bangladesh dans le thriller de la Coupe du monde T20

Un retard de pluie, un spectacle de Litton Das et une frayeur tardive de Nurul Hasan. Les prières des fans de cricket pakistanais n’ont pas été entendues malgré le fait que le Bangladesh ait mené un véritable combat contre les Indiens lors de la rencontre de la Coupe du monde T20 sous la pluie à l’Anneau d’Adélaïde mercredi. Avec cela, les espoirs du skipper bangladais Shakib Al Hasan de bouleverser l’Inde ont également été brisés en un million de morceaux alors qu’Arshdeep Singh a réussi à défendre 20 dans le dernier over. Poursuivant initialement l’objectif de l’Inde de 185, un spectacle de pluie à Adélaïde a réduit le total à 151 en 16 overs.

L’Inde a riposté avec de bonnes prises dans le champ extérieur après que KL Rahul ait écarté le dangerman Das (60 sur 27) avec un incroyable coup direct du côté non-attaquant après la reprise du jeu.

Le Bangladesh a fait face à une sorte d’effondrement au bâton après le retour de Das, mais Hasan a maintenu les espoirs des Tigres en vie. En fin de compte, Arshdeep Singh a gardé ses nerfs alors que l’Inde a enregistré une victoire de 5 points contre le Bangladesh.

Alors que les fans du Bangladesh étaient naturellement bouleversés, c’est Twitter pakistanais, qui a soutenu l’équipe de Shakib pour la victoire dans le but de rester dans la chasse à la Coupe du monde, qui a été furieux des résultats.

Plusieurs ont loué le Bangladesh pour sa fougue et son maintien dans la chasse jusqu’au tout dernier ballon, mais ils ont également reproché aux officiels du match d’avoir repris le match “tôt” malgré le champ extérieur humide.

Il convient de noter ici que les chances de qualification du Pakistan pour les demi-finales ont maintenant été réduites, grâce à la victoire de l’Inde.

Il y avait des mèmes, il y avait de l’indignation et il y avait de la déception partout sur Twitter.

Litton Das, Rain et DLS nous ont donné plus d’espoir et de sourires que toute notre équipe de frappeurs — vociférations (@rantspakistani) 2 novembre 2022

Arbitrage totalement biaisé tout au long du match. De l’arbitre sur le terrain au troisième. Tout le monde a mis ses efforts pour le gagner pour l’Inde. En effet, ICC signifie Indian Cricket Council.

Cette photo n’est pas seulement un Meme mais le reflet de ce que fait ICC. pic.twitter.com/zpiyPjiiuY — 🇵🇰 Muhammad Noor 🇵🇰 (@Noor_Marriii) 2 novembre 2022

Que l’Inde joue un match avec le Pakistan ou le Bangladesh ou n’importe quel pays asiatique, le match est décidé en faveur de l’Inde, les arbitres font également ce que dit l’ICC, c’est-à-dire la BCCI. Sa moyenne ICC = BCCI pic.twitter.com/K3EroVeebq — Oussama 🇵🇰 (@usama_022) 2 novembre 2022

Barish ruk gai, barish nahi rukni chahei, barish nahi rukni chahei pic.twitter.com/MkckXgiKGf — BUNTY. (@atang_waddi) 2 novembre 2022

Ye Kohli hota à large + Pas de balle + coup franc + 5 courses supplémentaires mil chuke hote — BUNTY. (@atang_waddi) 2 novembre 2022

Il est 16h au Pakistan. La plupart d’entre nous sommes au travail. Nous avons tout laissé tomber pour syntoniser l’Inde contre le Bangladesh et avons prié pour qu’il pleuve. Et maintenant la pluie a cessé.

Comme je l’ai déjà dit, nous sommes le problème. — Ariha Fatimah (@arihafatimah) 2 novembre 2022

YA ALLAH BARISH NA RUKE

Le Bangladesh s’est fait voler tellement tellement mal que c’est encore pire que le match Pakistan vs Inde – Zahra (@zarnnj) 2 novembre 2022

ICC devrait offrir une coupe du monde à l’Inde avant chaque événement, puis disputer une coupe du monde entre les équipes restantes. – Oussama Zafar (@ Usama7) 2 novembre 2022

Les gars jab barish ata hai au Pakistan agay jata hai 92 mein bhi ye hua tha. – Abdallah (@michaelscottfc) 2 novembre 2022

Au cours de mes 19 années de sport, je n’ai jamais vu de personnel de terrain et d’arbitres aussi désireux de commencer un match. — Abdallah (@HolaItsAbdullah) 2 novembre 2022

Le joueur du tournoi devrait être Erasmus imo — Hass (@GokboruWolf) 2 novembre 2022

L’équipe de l’Inde cette coupe du monde

Performances 30%

Argent dépensé 200% pic.twitter.com/JKbtZwJNMt — 🇵🇰 Muhammad Noor 🇵🇰 (@Noor_Marriii) 2 novembre 2022

Tout est question de pouvoir et d’argent. pic.twitter.com/El3LmE0A76 — Ramiya 2.0 (@yehtuhogaaa) 2 novembre 2022

“Pakistan oriental ho ya West, bhai tumhe masla kia hai?” #T20WorldCup pic.twitter.com/aIhNIGqHe8 – (@itsmeSehrish) 2 novembre 2022

ICC signifie Indian Cricket Council. — Saith Abdullah (@SaithAbdullah99) 2 novembre 2022

Le premier ballon après la reprise du match et le joueur bangladais glisse en courant, il est clair que les conditions ne sont pas parfaites et aucune autre équipe à part l’Inde et ils attendraient un peu plus longtemps pour redémarrer — Oussama. (@ashaqeens) 2 novembre 2022

Voici à quoi ressemble le classement du groupe 2 de l’ICC T20 World Cup 2022 :

(Avec l’aimable autorisation de Google)

Plus tôt dans le match, l’Inde a affiché un gros score grâce aux demi-siècles de KL Rahul et Virat Kohli. Pour le Bangladesh, Hasan Mahmud a remporté trois guichets, mais dans l’ensemble, l’Inde était le favori pour remporter celui-ci en début de seconde période. Ils ont réussi à garder leurs nerfs après quelques moments tendus en seconde période et sont en bonne voie pour réserver une place en demi-finale maintenant.

