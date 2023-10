Les supporters pakistanais n’ont aucune idée des visas indiens alors que les billets de match sont gaspillés | Actualités de la Coupe du monde de cricket ICC

Les fans de cricket au Pakistan ont gâché leur sort après avoir été incapables de se rendre en Inde pour la Coupe du monde de cricket ICC en cours en raison d’un manque de clarté sur l’obtention de visas indiens.

Plusieurs détenteurs de billets de match ont déclaré à Al Jazeera que leur argent dépensé pour les billets serait gaspillé car la Haute Commission indienne au Pakistan n’a toujours pas annoncé de politique de visa pour les détenteurs de billets de match du Pakistan – même si le tournoi a débuté le 5 octobre et que l’Inde le fera. affrontez le Pakistan ce samedi dans le plus grand match de cricket.

« Nous ne sommes pas éligibles à un remboursement car nous appartenons à la catégorie des ‘no show' », a déclaré à Al Jazeera Umer Faizan, un fan de cricket qui avait des billets pour les deux premiers matches du tournoi pakistanais, depuis Islamabad, la capitale pakistanaise.

« Le tournoi dure depuis près d’une semaine mais il n’y a toujours pas de politique de visa pour les supporters pakistanais », a-t-il déclaré.

Compte tenu des liens amers entre les deux pays, le processus de demande de visa est long et fastidieux et nécessite souvent des vérifications des antécédents de la part des agences de sécurité gouvernementales des deux côtés, ce qui peut entraîner de longs retards.

Les Pakistanais envisageant de se rendre en Inde pour des événements spéciaux, tels que la Coupe du monde, sont invités à faire une demande dans le cadre de politiques de visa spéciales créées pour répondre aux besoins des détenteurs de billets et des journalistes couvrant de tels événements.

Faizan a acheté les billets dans le cadre d’une offre de prévente en août, près de deux mois avant le premier match de son équipe le 6 octobre.

« J’ai acheté les billets avec trois autres amis et ça allait être un voyage d’une vie pour nous d’aller voir notre équipe en Inde, mais nous n’avons aucune information sur la façon d’obtenir un visa indien. »

Le Pakistan Cricket Board (PCB) déclare avoir exprimé « de sérieuses inquiétudes et une vive inquiétude » face au dilemme auquel sont confrontés les fans et les journalistes et a transmis le message au gouvernement indien via une longue voie diplomatique.

« Le président du PCB, Zaka Ashraf, a demandé au ministre pakistanais des Affaires étrangères, Syrus Sajjad Qazi, d’aborder la question avec le ministère indien de l’Intérieur par l’intermédiaire du haut-commissariat du Pakistan à New Delhi », a indiqué le conseil d’administration dans un communiqué cette semaine.

Le Pakistan et l’Inde ont dégradé leurs relations diplomatiques à la suite des tensions résultant des attaques de 2019 au Cachemire sous administration indienne et des attaques aériennes transfrontalières de représailles de l’Inde contre ce qu’elle a appelé des « camps d’entraînement terroristes ».

Mercredi, le PCB a déclaré que les journalistes pakistanais avaient été invités à présenter leur passeport pour obtenir un visa après que « la conversation d’Achraf avec le ministère des Affaires étrangères ait contribué à une évolution positive ».

Auparavant, la CPI avait demandé aux journalistes pakistanais de « soumettre » leurs questions pour les conférences de presse d’après-match du Pakistan via des messages WhatsApp à l’équipe des médias du PCB qui les lirait aux représentants de l’équipe de cricket.

Les organisateurs ont été si magnanimes de permettre aux journalistes pakistanais d’envoyer des questions pour la conférence de presse de Pak par WhatsApp avant le deuxième match du Pakistan. pic.twitter.com/ruamIyRlD6 – Osman Samiuddin (@OsmanSamiuddin) 8 octobre 2023

En 2011, l’Inde a co-organisé le tournoi avec le Bangladesh et le Sri Lanka et plusieurs supporters et journalistes pakistanais ont pu traverser la frontière pour la demi-finale de leur équipe contre leur pays voisin.

Sana Kazmi, une fan inconditionnelle du Pakistan qui a beaucoup voyagé, a regardé la demi-finale à Mohali en 2011 mais a annulé son projet de traverser la frontière cette fois-ci.

« En 2011, la navigation sur le site Web des visas indiens était un véritable cauchemar, mais au moins, nous avons fini par y parvenir », a-t-elle déclaré.

« Cette fois, nous ne pouvons pas du tout accéder au site Web. »

Kazmi et ses deux amis sont entrés en Inde depuis la frontière Wagah-Attari quelques heures avant la demi-finale Inde-Pakistan 2011.

Lorsqu’ils ont eu besoin d’aide pour trouver des billets et réserver une chambre d’hôtel, de parfaits inconnus de l’autre côté de la frontière ont vu les appels à l’aide de Kazmi sur les réseaux sociaux et sont intervenus pour garantir que les fans pakistanais obtiennent de l’aide.

« Si des supporters ou des journalistes pakistanais publient quoi que ce soit sur les réseaux sociaux sur les difficultés qu’ils rencontrent pour se rendre en Inde pour cette Coupe du monde, ils reçoivent des réponses grossières et insultantes de la part des Indiens », a déclaré Kazmi.

Un supporter pakistanais qui a des billets pour le match phare du tournoi à Ahmedabad samedi a déclaré qu’il avait pratiquement renoncé à pouvoir le regarder dans le plus grand stade de cricket du monde.

«J’ai dépensé des milliers de [Pakistani] roupies pour mettre la main sur un billet, mais tout cela sera perdu car je n’ai aucun espoir d’obtenir un visa à temps », a-t-il déclaré à Al Jazeera, demandant l’anonymat.

« J’ai essayé de contacter des représentants du gouvernement à Islamabad, mais ils n’ont pas plus la moindre idée du processus de visa que nous. »