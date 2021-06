Les supporters néerlandais sont juste à un autre niveau

Avec la phase de groupes de l’Euro 2020 terminée et dépoussiérée, cela semble être un moment approprié pour prendre un moment et revenir sur le spectacle offert au cours des deux premières semaines du tournoi.

Plus précisément, nous parlons du festival de vêtements et de costumes fabuleux qui a jusqu’à présent honoré les rues et les terrasses des 11 villes hôtes à travers le continent.

2 Liés

Les supporters ont été autorisés à entrer dans les stades pour assister en masse à des tournois de football pour la première fois depuis longtemps, et beaucoup ont saisi l’occasion de s’habiller pour l’occasion lors des 36 matchs d’ouverture de la compétition.

Comme toujours, les supporters néerlandais ont volé la vedette après avoir été encouragés par une armée vêtue d’orange vociférante, dont beaucoup ont porté leurs déguisements de match à un autre niveau.

Le « Oranjesupporters » se sont rendus en masse pour les matchs de leur équipe nationale dans la capitale néerlandaise d’Amsterdam, vêtus de la tête aux pieds dans des vêtements brillants et élaborés.

Les supporters néerlandais transforment chaque match joué par l’équipe nationale en un carnaval, assurant une atmosphère de fête à chaque fois que le Oranje prendre le terrain.

– Euro 2020 sur ESPN : Diffusez des matchs en direct et des rediffusions (États-Unis uniquement)

– European Soccer Pick ‘Em: Rivalisez pour gagner 10 000 $

– Calendrier et calendrier des rencontres Euro 2020

JOHN THYS/AFP via Getty Images

Les vendeurs de grandes lunettes de soleil surdimensionnées font un commerce rugissant aux Pays-Bas chaque fois qu’un tournoi majeur se déroule. Les minuscules drapeaux néerlandais sont un supplément facultatif mais préférable.

JOHN THYS/POOL/AFP via Getty Images

Les Lions sont également très présents, de nombreux fans néerlandais se consacrant essentiellement au cosplay comme emblème de leur association nationale de football, la KNVB.

Piroshka van de Wouw – Piscine/Getty Images

Certains grands félins hollandais sont plus féroces que d’autres.

Tullio Puglia – UEFA/UEFA via Getty Images

Vous ne pouvez tout simplement pas vous tromper avec un énorme chapeau en fromage. C’est une règle générale pour la vie.

Alyn Ledang – UEFA/UEFA via Getty Images

La chance de porter une salopette orange vif en public ne se présente pas beaucoup, alors quand c’est le cas, vous devriez la saisir à deux mains.

Tullio Puglia – UEFA/UEFA via Getty Images

Ce supporter montre comment le rock le look chic et décontracté avec un blazer sur mesure sur un jean bleu.

DEAN MOUHTAROPOULOS/POOL/AFP via Getty Images

Les fans néerlandais ont revendiqué la propriété de l’orange à un point tel que tout ce qui est dans cette couleur est un jeu équitable pour un costume, même le dessin animé préhistorique Fred Flintstone.

MARCO DE SWART/ANP/AFP via Getty Images

Prouver que le Oranje l’esprit va jusqu’au sommet, même le roi Willem-Alexander des Pays-Bas a été aperçu en train d’enfiler son écharpe tout en encourageant l’équipe nationale. Les arcs de style Minnie Mouse portés par ses compagnons ici valent également quelques points de style bonus.

Jusqu’aux huitièmes de finale, nous pouvons nous attendre à voir des scènes tout aussi colorées à Budapest où l’équipe de Frank de Boer affronte la République tchèque devant une foule nombreuse dimanche (EN DIRECT sur ESPN et ESPN+ à 12 h HE aux États-Unis).

Bien sûr, les fans de tous les autres pays participant à l’Euro 2020 ont également eu leurs moments, avec la compétition témoin d’un large éventail de parures et d’insignes affichés parmi les milliers de spectateurs laissés passer les tourniquets. Voici les faits saillants des trois premières rondes de matchs.

ANP Sport via Getty Images

Regardant chaque centimètre le gentleman alpin, ce fan d’Autriche a décoré son chapeau tyrolien préféré de rubans rouges et blancs.

Victor Boyko – UEFA/UEFA via Getty Images

Des scènes vraiment incroyables parmi le support belge.

Goran Stanzl/Pixsell/MB Media/Getty Images

Le water-polo est extrêmement populaire en Croatie, à tel point que le couvre-chef protecteur est passé sur les terrasses de football.

Mark Runnacles – UEFA/UEFA via Getty Images

Ces fans tchèques créatifs ont fourni les écrans faciaux les plus patriotiques du tournoi jusqu’à présent.

Stuart Franklin/Getty Images

Un Viking danois classique, que l’on voit ici arborant une barbe controversée moitié-moitié.

Andy Rain – Piscine/Getty Images

Harry Maguire a peut-être raté les deux premiers matchs de son équipe, mais il était toujours présent dans les gradins.

MADS CLAUS RASMUSSEN/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images

Ces deux-là peuvent vraiment prétendre être des fans inconditionnels de la Finlande.

BERNADETT SZABO/POOL/AFP via Getty Images

L’attaquant français Kylian Mbappe a été surnommé « Donatello » par ses coéquipiers du Paris Saint-Germain, ce qui est l’excuse dont ces quatre fans avaient besoin pour se déguiser en Teenage Mutant Ninja Turtles.

Kai Pfaffenbach – Piscine/Getty Images

Avec des températures élevées à Munich à l’Euro 2020, vous devez saluer l’engagement envers le style d’un homme prêt à s’asseoir pendant tout un match en short en cuir.

Laszlo Balogh – Piscine/Getty Images

Les supporters hongrois ne se sont pas vraiment déguisés lors des matchs de leur équipe. Mais avec la Puskas Arena de Budapest qui a vu la plus grande foule du tournoi, la mer de drapeaux rouges, blancs et verts a été un spectacle édifiant à voir.

ANDREW MEDICHINI/POOL/AFP via Getty Images

Cette coiffe exquise sur le thème des spaghettis est livrée avec une sauce bolognaise, des feuilles de basilic et des couverts.

Daniel Mihailescu – Piscine/Getty Images

Les couleurs nationales rouge et or ont été fièrement portées par les fans de Macédoine du Nord lors de leur premier tournoi majeur – bien que ce fan soit allé encore plus loin avec un combo passionnant de casquette, foulard, médaillon doré et moustache teinte.

Lars Baron/Getty Images

Nous ne savons pas qui est ce type, mais nous supposons qu’il doit être une sorte de gros bonnet parmi les fans polonais.

Alex Pantling/Getty Images

Les fans néerlandais n’ont pas le monopole de la couture ultra-patriotique, comme le montre le blazer de ce fan.

Lars Baron/Getty Images

Le costume de ce fan a-t-il été inspiré par l’ennemi juré de Sonic the Hedgehog, le Dr Robotnik ? Quel que soit le concept, il a certainement un impact.

Chloe Knott – Danehouse/Getty Images

Avez-vous déjà entendu « Yes Sir, I Can Boogie » joué sur un accordéon ?

MB Media/Getty Images

Au moins quelques supporters slovaques ont fait un effort pour animer les tribunes, ce qui est plus qu’on ne peut en dire pour leur équipe.

DAVID RAMOS/POOL/AFP via Getty Images

Courageux et téméraire dans une égale mesure, ce fan d’Espagne a décidé qu’un costume complet de Pikachu serait une tenue appropriée pour regarder un match de football dans les températures estivales étouffantes de Séville, la ville la plus chaude d’Europe.

Victor Boyko – UEFA/UEFA via Getty Images

Après que leur équipe ait dominé le groupe E sans perdre un match, ces supporters suédois ont beaucoup de choses à chanter.

ETTORE FERRARI/POOL/AFP via Getty Images

C’est toujours une chose ou un pis quand il s’agit de combinaisons de vaches suisses.

Ernesto Ruscio – UEFA/UEFA via Getty Images

Les supporters turcs sont venus à l’Euro 2020 habillés pour la bataille avec leurs casques de Troie. C’est juste dommage que leur équipe n’ait pas reçu le mémo.

Justin Setterfield/Getty Images

De nombreuses supporters ukrainiennes lors des matches de leur équipe portent des couronnes de fleurs traditionnelles dans leurs cheveux.

Kieran Cleeves/PA Images via Getty Images

Nous ne pouvons qu’espérer que ces lunettes épaisses ont aidé à obscurcir la vue du lamentable penalty manqué de Gareth Bale contre la Turquie.