Les supporters mexicains au Qatar en force

DOHA, Qatar — À mi-chemin de l’autre côté du globe depuis l’Amérique du Nord, un petit groupe de mariachi commence à jouer.

C’est la veille du premier match du Mexique dans la Coupe du monde 2022 et des centaines de fans, peut-être même des milliers, se sont rassemblés dans le village culturel de Katara. Entouré d’un somptueux centre commercial, de musées et de galeries d’art, Le Tri les partisans ont transformé la place autrefois tranquille et tranquille en une fête bruyante.

Des costumes allant des tenues inspirées de la calavera aux masques de luchador remplissent la zone remplie de bannières, de drapeaux et, surtout, de musique. Errant dans la foule, les mélodies changent rapidement du mariachi jouant à une grande partie des fans, à d’autres chantant Cielito Lindo, tandis qu’un autre groupe se balance émotionnellement et chante avec un haut-parleur qui hurle Vicente Fernandez.

“Le Mexique a l’une des bases de fans les plus bruyantes du Qatar. Nous rivalisons avec les Argentins et les Brésiliens”, a déclaré Zargento Tinoco, un fan mexicain de Phoenix, en Arizona, qui était présent à l’événement. “Ce qui nous distingue, c’est que nous sommes également admirés par d’autres nations parce que nous apportons de la couleur, de la vie.”

3 heures avant le Mexique contre la Pologne, déjà beaucoup de fans d’El Tri ici au stade 974. #ElTriEng #ElTri pic.twitter.com/vRH60KMvon — Cesar Hernandez (@cesarhfutbol) 22 novembre 2022

La fête s’est poursuivie en fin d’après-midi alors qu’une mer de kits verts commençait à se répandre et à gonfler sur la place.

Ce fut un événement incontestablement bruyant – et qui a presque semblé compenser la dissimulation et le manque de commentaires de l’équipe nationale qu’ils sont tous là pour soutenir.

Dans une minuscule Coupe du monde où la plupart des équipes ont installé des camps de base dans ou à proximité de la capitale du Qatar, Doha, le Mexique a fait un effort pour se distancer littéralement.

Près d’une heure de route au nord du centre-ville de Doha, ou environ une heure et 45 minutes en transports en commun, Le Tri sont visiblement isolés avec leurs séances d’entraînement dans la ville d’Al Khor. Loin de l’épicentre bruyant du tournoi et à proximité du site de la Coupe du monde (stade Al Bayt) qui est le plus éloigné du reste, le Mexique s’est entraîné et préparé au stade Al Khor SC.

Au Qatar, la disponibilité des médias a été très limitée. Sans surprise pour une équipe qui est restée la plupart du temps à huis clos, le gardien mexicain Guillermo Ochoa a passé une bonne partie de sa conférence de presse à critiquer la façon dont les médias ont couvert l’équipe nationale, allant même jusqu’à dire que “c’est devenu un spectacle”. . nous ne parlons même plus du sport.”

En revanche, dans les tribunes du Stadium 974, les supporters mexicains n’auraient pas pu être plus vocaux. Avec 39 369 entassés dans le bâtiment, Le Tri les supporters étaient facilement plus nombreux que leurs homologues polonais. S’il n’y avait pas eu l’image de marque de la Coupe du monde partout, on aurait pu facilement deviner que le match de mardi contre la Pologne se déroulait à l’Estadio Azteca de Mexico ou au Rose Bowl de Pasadena, en se basant uniquement sur la composition de la foule.

Une mer bruyante de vert soutenant le Mexique ce soir. #ElTriEng #ElTri pic.twitter.com/DZWFP7fiT7 — Cesar Hernandez (@cesarhfutbol) 22 novembre 2022

“Le match d’ouverture était d’un niveau supérieur, l’hymne national était l’un des plus forts, sinon le plus fort, que j’aie entendu lors d’un match”, a déclaré Tinoco. “J’ai encore la chair de poule en y pensant.”

Malheureusement, le match qui s’est terminé par un match nul sans but était également celui qui allait bientôt s’entourer de controverses. Mercredi, la FIFA a annoncé qu’elle avait ouvert une enquête sur les chants potentiellement discriminatoires des supporters mexicains lors du match.

Il n’est pas clair d’après la déclaration si la dernière procédure de la FIFA est due au chant anti-gay qui a déjà entaché Le Tri matchs ou tout autre comportement des supporters mexicains. Certains détracteurs ont souligné l’ironie du fait que la FIFA le fasse au milieu des menaces de distribuer des cartons jaunes aux capitaines qui portent les brassards anti-discrimination “One Love” arc-en-ciel.

Aucune décision n’a encore été prise à partir de l’enquête, mais pour le meilleur ou pour le pire, les supporters mexicains se sont à nouveau braqués sur eux-mêmes dans les premiers jours de la Coupe du monde.

Groupe C généraliste O ré L GD STP 1 – Arabie du Sud 1 1 0 0 +1 3 2 – Pologne 1 0 0 0 0 1 3 – Mexique 1 0 0 0 0 1 4 – Argentine 1 0 0 1 -1 0 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

Face à l’Argentine ce samedi dans ce qui est l’un des matchs les plus attendus de la phase de groupes, cette concentration deviendra encore plus brillante lorsque sans doute deux des fans les plus passionnés et les plus expressifs du tournoi convergeront au stade Lusail.

Alors que le Mexique vise sa première victoire de la phase de groupes, l’Argentine visera à rebondir après sa défaite choquante 2-1 contre l’Arabie saoudite plus tôt cette semaine.

“L’Argentine, un grand adversaire”, a déclaré Hirving “Chucky” Lozano lors d’une conférence de presse d’avant-match vendredi. “Une opposition coriace, ils ont les meilleurs du monde [in Lionel Messi] et de grands joueurs. Nous avons travaillé ces jours-ci pour arriver de la meilleure manière pour ce match.”

Au milieu de l’enquête de la FIFA, il y aura de nombreux regards non seulement sur ce qui se passe sur le terrain, mais aussi sur le comportement des supporters mexicains. C’est une garantie que, tout comme dans le village culturel de Katara et au stade 974, ils seront sans aucun doute aussi assourdissants et emphatiques qu’ils l’ont été depuis leur arrivée au Qatar, mais cela reste en suspens s’ils le feront aussi avoir des ennuis en cours de route.

Quoi qu’il en soit, cette mer de verdure sera à nouveau très, très bruyante.