Les supporters marocains s’emparent de Paris après la joie de la Coupe du monde (VIDEO)

Le Maroc a triomphé lors d’une séance de tirs au but de coupe du monde contre l’Espagne

Des milliers de fans de football marocains sont descendus dans les rues de différentes villes pour célébrer la superbe victoire de leur pays en Coupe du Monde de la FIFA contre l’Espagne mardi, bien que des affrontements entre supporters et policiers aient été signalés dans les capitales européennes de Paris et d’Amsterdam.

Le Maroc est devenu la première nation arabe à se qualifier pour les huit derniers de la Coupe du monde, et seulement la quatrième équipe africaine de l’histoire à le faire, lorsque l’Espagne n’a réussi à convertir aucun de ses coups de pied lors d’une séance de tirs au but après que les deux équipes aient pu ‘ pour sortir de l’impasse en 120 minutes d’action.

Le gardien marocain Yassine Bounou – connu sous le nom de Bono – était le héros alors qu’il repoussait deux pénalités espagnoles, avec un autre frappant le poteau, provoquant des célébrations délirantes au stade Education City au Qatar – qui a été rapidement égalé par la diaspora marocaine à travers le monde.

À Paris, qui compte une importante population nord-africaine, les fans sont descendus sur les Champs-Élysées et vers l’Arc de Triomphe pour célébrer, avec de nombreux klaxons et danses dans la rue après l’un des jours les plus célèbres de l’histoire du pays. équipe internationale de football.

Les scènes se sont déroulées à Barcelone, Madrid, La Haye et Bruxelles, alors que la diaspora du pays allumait des fusées éclairantes et se délectait de sa victoire contre les anciens vainqueurs de la Coupe du monde.

Cependant, la situation serait devenue tendue dans certaines régions comme Amsterdam aux Pays-Bas, alors que certains fans utilisaient les célébrations comme vecteur de troubles civils.

Selon un porte-parole de la police de la capitale néerlandaise, certains supporters ont été vus en train de lancer des feux d’artifice sur des voitures et des bus, ainsi que sur des secouristes.

La police a tenté de dégager la place Mercatorplein d’Amsterdam vers 20h30, heure locale, alors que les événements devenaient chaotiques, et après que certains commerçants locaux aient choisi de fermer leurs portes tôt par crainte des dommages causés par les fans en fête.

Au moins 40 arrestations ont été signalées à Amsterdam, Rotterdam et La Haye.

Les supporters marocains avaient auparavant provoqué des troubles à La Haye et à Rotterdam tout au long de la Coupe du monde, ce qui avait conduit au déploiement de la police anti-émeute et à plusieurs arrestations.

Le milieu de terrain marocain Azzedine Ounahi a déclaré après le match à quel point la victoire signifierait non seulement pour son pays, mais pour toute l’Afrique et les musulmans du monde entier.

“En ce moment c’est un moment spécial pour toute l’Afrique, pour tous les pays arabes, pour tous les musulmans du monde,” il a dit.

“Vous essayez de les rendre heureux, essayez de nous rendre heureux. Et je pense que ça se passe plutôt bien.”

Le Maroc affrontera ensuite le Portugal en quart de finale de la Coupe du Monde de la FIFA samedi, le vainqueur de ce match affrontant l’Angleterre ou la France en demi-finale.

Les quatre autres quarts de finalistes sont la Croatie, le Brésil, l’Argentine et les Pays-Bas.

