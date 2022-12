Les supporters marocains prennent le contrôle de la demi-finale de la Coupe du monde 2022 contre la France

Le Maroc est devenu l’équipe de Cendrillon de la Coupe du monde 2022. Les Lions de l’Atlas ont déjà battu les puissances espagnoles, portugaises et belges dans leur parcours vers les demi-finales du tournoi.

Ils sont déjà la première nation africaine à atteindre une demi-finale de la Coupe du monde et, bien que les autorités qataries aient forcé l’annulation des vols en provenance du Maroc, les supporters marocains ont afflué à Al Khor, au Qatar, pour le match contre la France, championne en titre de la Coupe du monde.

