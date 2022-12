Les supporters marocains cherchent à briser le cordon de sécurité lors du match contre l’Espagne

Les supporters marocains désespérés d’assister au match de Coupe du monde de leur pays contre l’Espagne ont tenté de briser un cordon de sécurité près du stade mercredi, incitant la police anti-émeute à les repousser et à fermer la route, a déclaré un journaliste de Reuters.

De nombreux supporters marocains cherchaient des billets rares pour le match à élimination directe contre l’Espagne, championne en 2010, dans l’espoir de voir leur équipe se qualifier pour son premier quart de finale. Dernière équipe arabe et africaine restante en Coupe du monde, le Maroc a été voulu par certains des supporters les plus passionnés du tournoi.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Mais les matches du Maroc ont également été éprouvants pour les organisateurs. Il y avait des bousculades à l’extérieur du stade alors que les fans sans billet se rassemblaient avant sa défaite contre le Canada le 1er décembre, certains essayant d’escalader la clôture.

Avant le coup d’envoi de mardi, la sécurité semblait plus stricte que lors des autres matchs, avec des rangées de policiers anti-émeute déployés sur le terrain et à cheval alors que les supporters se dirigeaient vers le stade.

Les maréchaux au périmètre du stade ont crié “montrez vos billets s’il vous plaît” aux fans qui s’approchaient et les gardes ont vérifié les billets avant de les laisser passer.

Une foule de supporters marocains sans billets attendait au-delà du cordon de sécurité. “Nous espérons entrer”, a déclaré un homme, qui a refusé de donner son nom.

Certains ont tenté de se frayer un chemin à travers le bord du cordon, se faufilant entre la police et une clôture.

Il y avait des cris et des poussées alors que de plus en plus de fans se rassemblaient et que la police à cheval avançait vers les fans essayant d’entrer.

« Frères, vous perdez votre temps. Il n’y a pas d’entrée ici », a crié un maréchal dans un mégaphone alors que de plus en plus de fans se rassemblaient.

Reuters a contacté le comité responsable de la sécurité de la Coupe du monde au ministère qatari de l’intérieur pour commentaires, mais il n’y a pas eu de réponse immédiate.

Au coup d’envoi du match, de nombreux supporters à l’extérieur du stade ont commencé à regarder sur leurs téléphones portables une foule de plusieurs centaines de personnes qui se pressaient, dont beaucoup demandaient encore des billets.

Alors que le Maroc, en huitièmes de finale pour la première fois depuis 1986, est l’outsider, le soutien de ses fans bruyants du clan rouge a été considéré comme un atout majeur lors de la première Coupe du monde organisée par un État arabe.

Le match peut gagner en piquant grâce à la familiarité des adversaires. Le continent espagnol est visible du Maroc à travers le détroit de Gibraltar et des milliers de Marocains y vivent pour le travail.

En tant que puissance coloniale, l’Espagne contrôlait des pans entiers du nord du Maroc ainsi que le territoire contesté du Sahara occidental, que Rabat considère comme le sien, et conserve toujours deux petites enclaves nord-africaines à Ceuta et Melilla que Rabat dit qu’elle devrait quitter.

Les relations diplomatiques se sont améliorées cette année après que le Maroc eut retiré son ambassadeur en Espagne en 2021 dans un différend sur la gestion par Madrid du traitement médical d’un dirigeant séparatiste du Sahara occidental.

Le consulat du Maroc en Espagne a demandé aux supporters de “faire preuve d’esprit sportif quel que soit le résultat” et d’éviter de faire quoi que ce soit qui pourrait déclencher des incidents avec les supporters espagnols.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici