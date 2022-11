Les supporters iraniens célèbrent la victoire de la Coupe du monde contre le Pays de Galles mais continuent de manifester

La toile de fond imminente de la campagne de l’Iran pour la Coupe du monde est un mouvement de protestation à l’échelle nationale ciblant ses dirigeants religieux et les tensions, inévitables et persistantes, se répandent sur le terrain.

Jusqu’à présent, lors des deux premiers matches de l’Iran, les supporters ont brandi des pancartes ou brandi des banderoles en soutien aux manifestations. Des disputes ont éclaté entre partisans pro et antigouvernementaux dans le stade et ses environs. Les démonstrations ont mis à nu la profondeur du malaise de l’Iran et alarmé les hôtes qatariens, qui ont déclaré avant le tournoi que l’une de leurs plus grandes craintes était que les conflits politiques dans la région puissent se dérouler pendant le tournoi.