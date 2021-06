Les supporters hongrois suscitent un malaise homophobe à l’Euro 2020

Les supporters bruyants de la Hongrie à l’Euro 2020 ont impressionné beaucoup par leur bruit et leurs couleurs dans la Puskas Arena bondée de Budapest, le seul site de tournoi sans limite de spectateurs anti-coronavirus.

L’atmosphère animée du stade de 68 000 places a même alimenté les spéculations selon lesquelles l’UEFA pourrait y déplacer les demi-finales et la finale de Wembley, à capacité limitée.

Mais le comportement de certains supporters a incité l’UEFA à enquêter sur des « incidents potentiellement discriminatoires » et a mis en lumière un climat de plus en plus hostile pour les homosexuels dans la Hongrie du Premier ministre Viktor Orban.

Le premier ministre nationaliste, 58 ans, fan de football et fervent supporter de l’équipe nationale, a lancé une violente attaque juridique contre la communauté LGBTIQ ces derniers mois.

Quelques heures avant le coup d’envoi du match d’ouverture de l’Euro 2020 de la Hongrie contre le Portugal la semaine dernière, le Parlement a approuvé une interdiction de la « promotion » de l’homosexualité et du changement de genre auprès des mineurs, une législation qui, selon les critiques, est encore plus sévère que la loi russe sur la « propagande gay ».

En décembre dernier, les couples homosexuels ont également été effectivement interdits d’adopter des enfants, une mesure qui a conduit à de rares critiques de la politique gouvernementale par une personnalité sportive hongroise.

Dans un article sur Facebook qui a divisé les opinions des fans, le gardien hongrois Peter Gulacsi a exprimé sa solidarité avec les « familles arc-en-ciel » et a déclaré que « tout le monde a droit à l’égalité ».

Pour protester contre la dernière loi, le maire de Munich Dieter Reiter a cherché à illuminer l’Allianz Arena de couleurs arc-en-ciel avant le dernier match de groupe de la Hongrie contre l’Allemagne mercredi, mais l’UEFA lui a refusé l’autorisation.

L’UEFA est une « organisation politiquement et religieusement neutre », a déclaré mardi l’instance dirigeante européenne du sport, citant le « contexte politique » de la demande comme raison de son refus.

Le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjarto a salué l’UEFA pour sa « bonne » décision contre une « provocation politique contre la Hongrie ».

« Incidents discriminatoires »

L’UEFA a toutefois déclaré dimanche qu’elle enquêtait jusqu’à présent sur les incidents survenus lors des deux matchs de l’Euro 2020 de la Hongrie sans préciser de détails.

Les fans locaux peuvent être entendus sur des séquences vidéo du match contre le Portugal semblant scander « Cristiano, homosexuel! » à la star portugaise Ronaldo.

D’autres images semblent montrer des fans chantant « Bonjour pédé français! » sur le chemin du stade avant le match nul de la Hongrie contre la France samedi dernier.

Les stars françaises Kylian Mbappe et Karim Benzema auraient également été victimes d’abus racistes pendant le match.

« J’espère que la Hongrie obtiendra une lourde punition » si les allégations sont prouvées, a déclaré lundi le défenseur français Lucas Digne, ajoutant qu’il n’avait pas lui-même entendu les abus.

Une banderole homophobe et une autre protestant contre le geste antiraciste de « prendre le genou » ont également été repérées lors des marches d’avant-match organisées par le groupe de fans ultra « Brigade des Carpates ».

Les incidents rendent plus difficile le soutien de l’équipe nationale, a déclaré à l’AFP Luca Dudits, un militant de l’organisation de défense des droits des homosexuels Hatter.

« Si vous allez au stade et êtes entouré d’une foule masculine majoritairement blanche qui scande et utilise des insultes, c’est très aliénant pour les communautés marginalisées comme la nôtre », a-t-elle déclaré.

« Incitation à l’hystérie »

La ligne dure anti-immigration Orban, qui a investi des fonds publics dans le football depuis son arrivée au pouvoir en 2010, a également soutenu les supporters hongrois qui ont hué les joueurs irlandais « en se mettant à genoux » lors d’un match d’échauffement pour l’Euro 2020 plus tôt en juin.

Le geste était une « provocation » irrespectueuse, a déclaré Orban, des commentaires qui ont été considérés par les critiques comme un feu vert permettant aux fans de huer les joueurs agenouillés à l’Euro 2020.

La brigade des Carpates, dont les membres sont généralement vêtus de T-shirts noirs, prévoit d’amener « plusieurs milliers » de supporters à Munich, selon sa page Facebook.

Les fans itinérants ne devraient « se prêter à aucune provocation… malgré les incitations hystériques des médias allemands ces derniers jours », a-t-il averti.

Selon le journaliste Janos Kele, l’homophobie ou le racisme n’est « pas pire » dans le football hongrois que dans des pays comme l’Angleterre, l’Italie ou la France.

« C’est un petit groupe bruyant derrière les chants et les huées, mais ce qui est différent en Hongrie, ce sont les liens entre les cercles gouvernementaux et les groupes de fans », a déclaré Kele à l’AFP.

La plupart des clubs de haut vol en Hongrie sont dirigés par des personnalités proches du parti au pouvoir Fidesz d’Orban, y compris le plus grand club Ferencvaros, dont le chef est un vice-président du Fidesz et est étroitement lié aux ultra fans du club.

« Je comprends que les gens soient exclus de l’équipe nationale à cause de ces liens, mais je soutiens l’équipe malgré tout, cela devrait être au-dessus de la politique », a déclaré Kele.

