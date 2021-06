Les supporters français ratent le match de l’Euro 2020 contre la Hongrie à Budapest en se rendant par erreur à Bucarest

Un groupe de supporters français a réussi à manquer le match de l’Euro 2020 de son équipe contre la Hongrie ce week-end après s’être non seulement rendu dans le mauvais stade, mais complètement dans le mauvais pays.

Les Bleus jouaient dans la capitale hongroise de Budapest samedi après-midi dernier mais, selon le journal roumain National Jurnalul, les six malheureux collègues de travail sont montés à bord d’un vol ce matin-là qui a atterri à plus de 500 milles de là dans la capitale roumaine de Bucarest.

Budapest. Bucarest. Vous pouvez voir où réside la confusion.

Selon Jurnalul National, les supporters n’ont réalisé leur erreur qu’une fois arrivés à Bucarest quelques heures avant le coup d’envoi. Ils avaient bu dans la ville avec des supporters ukrainiens qu’ils avaient rencontrés à l’aéroport – où ni les drapeaux roumains ni la langue parlée par les fonctionnaires de l’aéroport ne leur ont fait comprendre qu’ils avaient atterri au mauvais endroit – et se sont rendus dans le centre-ville avec eux dans le bus.

Les Ukrainiens étaient à Bucarest à juste titre, avant le dernier match du groupe C de leur pays contre l’Autriche à l’Arena Nationala, qui devait se jouer lundi soir.

« Nous pensions que c’étaient des supporters hongrois qui allaient au match et nous les avons suivis, pensant que comme ils venaient de la ville, ils connaissaient le chemin du stade », a déclaré l’un des supporters français à Jurnalul National.

Le match de l’Euro 2020 de la France contre la Hongrie à Budapest avait au moins six fans à l’extérieur de moins que les billets vendus en raison de la confusion. BERNADETT SZABO/POOL/AFP via Getty Images

Au cours de leurs réjouissances, les fans français se sont rendu compte qu’ils étaient en fait très loin de la Puskas Arena en Hongrie, sans aucune chance d’y arriver à temps pour regarder les champions du monde en action. Lorsqu’on leur a demandé s’ils étaient venus de Kiev par le journaliste roumain Adi Munteanu, qui a remarqué qu’ils ne se joignaient pas aux chants des supporters ukrainiens, les supporters français égarés ont répondu : « Nous sommes arrivés ici par erreur. Il devient de plus en plus clair que nous ne sommes pas là où nous avons besoin. être. »

Une fois la réalité apparue, les supporters français ont décidé de rester sur place, de réserver un hébergement d’urgence en ligne et de regarder le match à la télévision, assistant au match nul 1-1 à une distance bien plus éloignée qu’ils ne l’avaient espéré.

Le groupe a décidé de rester dans la capitale roumaine et de regarder à nouveau leurs héros jouer à la Puskas Arena mercredi lors du match du Groupe F contre le Portugal (EN DIRECT sur ESPN et ESPN+ à 15 h HE aux États-Unis). Si la France gagne ce match et finit donc en tête de son groupe, elle disputera son huitième de finale le 28 juin à – vous l’aurez deviné – Bucarest. Si cela se produit, le groupe malchanceux essaiera d’obtenir des billets pour ce match.

« Nous devons en apprendre davantage sur l’Europe », a reconnu l’un des membres du groupe. Sans blague.

Naviguer dans la logistique d’un voyage international à l’étranger peut être délicat dans le meilleur des cas, et de nombreux autres fans de football malheureux au fil des ans ont découvert à leurs dépens ce qui peut arriver lorsque les noms de lieux se mélangent.

Bucarest/Budapest (encore)

Les capitales roumaine et hongroise sont distantes de plus de 500 milles. Google Maps

« Les Six de Malchanceux » (« Les Six Malchanceux ») ne sont pas les seuls supporters à souffrir après avoir mélangé les noms des capitales roumaine et hongroise.

En 2012, un grand groupe de 400 supporters de l’Athletic Bilbao a raté la finale de la Ligue Europa après avoir commis exactement la même erreur. Les supporters ont envoyé un avion privé à Budapest, pas à Bucarest, et ont donc raté le plus gros match de Bilbao depuis des années. L’équipe basque a perdu contre son rival de la Liga, l’Atletico Madrid, alors c’était peut-être aussi bien.

Gand/Genk

Als iemand deze twee kent of hun gegevens heeft, zeg hen dat ze vanavond welkom zijn in de Ghelamco Arena voor #GntWol! Si quelqu’un connaît ces deux-là ou a ses coordonnées, dites-lui qu’il est invité pour notre match contre @VfL_Wolfsbourg ce soir.https://t.co/rtr90pYMqo – KAA Gent (@KAAGent) 24 octobre 2019

Qui pourrait oublier le sort des fans de Liverpool qui ont réussi à rater leur match d’équipe en Ligue des champions après s’être trompés de destination par les marges les plus étroites. Les deux hommes sont arrivés à temps pour regarder leur équipe jouer contre le club belge de Gand. Le seul problème était que les Reds se préparaient à jouer à Genk (avec un « k ») à près de 100 milles. Bien sûr, les fans ont complètement raté le match, mais il y avait une doublure argentée, l’équipe locale KAA Gent (avec un « t ») leur offrant des billets gratuits pour regarder leur match de Ligue Europa contre Wolfsburg la nuit suivante en guise de geste de bonne volonté.

Pays de Galles/Pays de Galles

Une erreur de navigation par satellite envoie des fans belges au Pays de Galles… dans le Yorkshire http://t.co/JIGz7afX60 pic.twitter.com/8nAFyoAWYz – ITV Wales News (@ITVWales) 12 juin 2015

Ayez une pensée pour les supporters belges qui ont commis la grave erreur de placer toute leur confiance dans la navigation par satellite avant leur long voyage sur la route pour regarder leur pays affronter le Pays de Galles lors d’un match de qualification vital pour l’Euro 2016. Les supporters ont simplement entré « Pays de Galles » dans leur GPS et sont partis dans leur minibus, en suivant les instructions avec diligence jusqu’au bout pour se retrouver dans un petit village anglais du même nom – à quelque 200 miles du Cardiff City Stadium et dans le mauvais pays entièrement.

Francfort/Francfort

« Nous sommes foutus ! » Un fan de Benfica se rend à WRONG Francfort pour le match de la Ligue Europa – https://t.co/ItPcT2VmyA pic.twitter.com/80iN7024Vj – Simon Head (@simonhead) 18 avril 2019

Sat-Nav était à nouveau à blâmer lorsqu’un groupe de fans de Benfica a décidé de faire le trajet de 28 heures de Lisbonne à travers l’Europe continentale pour regarder leur équipe jouer l’Eintracht Frankfurt en demi-finale de la Ligue Europa 2019. Malheureusement pour le chauffeur Alvaro Oliveira, il a sélectionné le mauvais « Francfort » dans la liste des options sur son GPS et a donc transporté ses amis dans un petit village du nord de l’Allemagne, à 380 milles de la Commerzbank-Arena.

Heureusement, il restait juste assez de temps à Oliveira pour faire demi-tour et revenir au bon Francfort à temps pour le coup d’envoi, même s’il était complètement épuisé à ce moment-là. Malheureusement, Benfica n’a pas été en mesure d’offrir une fin positive à l’odyssée alors que l’équipe portugaise a perdu 2-0 dans la nuit et s’est retirée de la compétition sur des buts à l’extérieur.