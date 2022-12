Les supporters français et marocains se préparent pour un match historique de la Coupe du monde

PARIS (AP) – Le Maroc et son ancien colonisateur la France s’affrontent mercredi en demi-finale de la Coupe du monde dans un match historique qui a laissé les deux nations sous l’emprise de l’excitation et de l’anticipation – et de la peur d’éventuels troubles.

Les supporters prévoient des rassemblements dans les bars des boulevards de Paris aux rues de la capitale marocaine Rabat, de la ville cosmopolite de Nice sur la Côte d’Azur à la ville marocaine historique de Marrakech.

Le Maroc était sous domination française de 1912 à 1956, donnant au match une résonance politique et émotionnelle pour les deux nations.

Les fans pourront se rassembler pour regarder la rencontre sur de grands écrans placés sur les places publiques des villes du Maroc, tandis que beaucoup regarderont également depuis leur domicile ou leurs cafés.

Les autorités parisiennes ont déclaré qu’elles mobilisaient 2 000 policiers, soit 800 de plus que samedi soir pour les quarts de finale, lorsque la France a battu son rival historique, l’Angleterre 2-1.

Certains responsables locaux ont appelé à la fermeture de l’avenue des Champs-Elysées, mais cela a finalement été rejeté par la mairie de Paris.

Quel que soit le résultat, de grandes célébrations sont attendues au Maroc, soulignant le moment historique que ce jeu représente.

Le Maroc a dépassé toutes les attentes au Qatar en battant la Belgique, deuxième au classement, en phase de groupes, puis en éliminant les puissances européennes que sont l’Espagne et le Portugal en phase à élimination directe pour atteindre les demi-finales.

Le succès de l’équipe marque la première fois qu’un pays arabe – et un pays africain aussi – atteint les demi-finales de la Coupe du monde.

Pour beaucoup dans l’ancien protectorat, le match contre le champion en titre est l’occasion de montrer que le Maroc est un adversaire redoutable – sur le terrain de football du moins – même si l’immigration entre les deux pays a brouillé les frontières pour beaucoup en France et au Maroc. sur qui soutenir mercredi.

