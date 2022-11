Les supporters équatoriens chantent “nous voulons de la bière”

Les fans de l’Équateur victorieux ont été entendus scandant “nous voulons de la bière” lors de leur victoire en ouverture de la Coupe du monde contre le Qatar, tandis que les supporters du pays hôte sont partis en masse avant la fin du match dimanche.

De grandes étendues de sièges vides en seconde période ont résumé le début décevant de l’équipe de football du Qatar pour sa toute première Coupe du monde, mais un groupe d’Équatoriens animé et en infériorité numérique dans les tribunes a fourni une certaine légèreté en scandant de la bière vers la fin de la première mi-temps.

C’était une intervention humoristique deux jours après que le Qatar a décidé d’interdire la vente de bière dans les stades pendant la Coupe du monde. C’était un changement tardif de la nation islamique conservatrice où l’accès à l’alcool est strictement limité, avec seulement Bud Zero sans alcool vendu au match.

La soirée a commencé avec plus de 67 000 fans, pour la plupart qataris, remplissant le caverneux stade Al Bayt, profitant d’une cérémonie d’ouverture qui a présenté le petit émirat arabe à un public mondial 12 ans après avoir remporté le droit d’accueillir le plus grand événement de football.

Cela s’est terminé avec l’équipe surclassée du Qatar qui a quitté le terrain, sa place indésirable dans l’histoire du football étant sécurisée et avec la disparition de beaucoup de ses fans consternés.

Le tournoi controversé s’est ouvert dimanche avec les champions de la Coupe d’Asie 2019 qui ont été dominés dans une défaite 2-0 contre l’Équateur, garantissant qu’une équipe hôte a perdu son match d’ouverture pour la première fois lors d’une Coupe du monde.

Les supporters équatoriens célèbrent dans les tribunes lors de la victoire de leur équipe en Coupe du monde contre le Qatar. Getty Images

“Je dirais que nous nous sommes sentis mal [for our supporters]”, a déclaré l’entraîneur du Qatar, Felix Sanchez. “J’espère que lors du prochain match, ils seront plus fiers.”

Le capitaine équatorien Enner Valencia, qui a été remplacé à la 77e minute en raison d’une gêne au genou et à la cheville, a marqué les deux buts de son équipe dans la première mi-temps d’un match à sens unique qui s’est avéré être un exercice de limitation des dégâts pour le Qatar sur l’un des les plus grandes nuits de l’histoire du pays.

“Ce n’est que le début de la Coupe du monde”, a déclaré Valence, 33 ans, qui a maintenant marqué les cinq derniers buts de l’Équateur en Coupe du monde, dont trois en 2014. “Nous devons continuer à rêver.”

Dans ce qui pourrait être l’un des pires affichages d’un pays hôte pour ouvrir un tournoi, le Qatar a réussi cinq tirs dans le match et aucun d’entre eux n’était cadré. L’équipe n’a eu que deux touches à l’intérieur de la surface de réparation adverse.

“Je ne dirais pas que nous étions naïfs”, a déclaré Sanchez. “Je dirais que c’était une question de nervosité … peut-être que nous avions trop de doutes.”

Les passes du Qatar s’égarant souvent et leurs irrégularités défensives étant exposées à plusieurs reprises, l’Équateur n’a eu aucun problème à conserver la tête alors que Sanchez se tenait impuissant dans sa zone technique et que les supporters locaux se sont tus.

Beaucoup ne sont pas revenus pour la seconde mi-temps. Et à l’approche du dernier quart du match, des milliers de sièges étaient vides.

Après un début décevant, le Qatar aura besoin de plus que de la chance pour éviter de rejoindre l’Afrique du Sud en tant que seul pays hôte à ne pas avoir réussi à sortir de la phase de groupes de la Coupe du monde avec des matches contre le Sénégal et les Pays-Bas à venir.

“Nous devons oublier la pression et être plus compétitifs”, a déclaré Sanchez. “On peut le faire.”

Des informations de l’Associated Press ont été utilisées dans cette histoire.