Les supporters écossais regardent l’Euro 2020 lié à près de 2 000 cas de Covid-19 | Actualités footballistiques

Près de 2 000 cas de Covid-19 en Écosse ont été liés à des fans de football regardant les matches de l’Euro 2020.

Sur les 1 991 cas enregistrés par Public Health Scotland (PHS), les deux tiers ont déclaré s’être rendus à Londres pour regarder l’Angleterre contre l’Écosse le 18 juin.

Au total, 397 d’entre eux étaient des fans lors du match au stade de Wembley.

Un rapport du PHS a indiqué que 55 cas étaient liés à une fanzone à Glasgow, tandis que 38 et 37 étaient respectivement liés à l’Écosse contre la Croatie et l’Écosse contre la République tchèque à Hampden Park.

Plus à venir….

Il s’agit d’une nouvelle de dernière minute qui est en cours de mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

Sky Sports vous propose des mises à jour en direct au fur et à mesure qu’elles se produisent. Recevez les dernières nouvelles sportives, des analyses, des interviews exclusives, des rediffusions et des moments forts.

Sky Sports est votre source de confiance pour les gros titres de l’actualité sportive et les mises à jour en direct. Regardez la couverture en direct de vos sports préférés : Football, F1, Boxe, Cricket, Golf, Tennis, Rugby League, Rugby Union, NFL, Fléchettes, Netball et obtenez les dernières nouvelles sur les transferts, les résultats, les scores et plus encore.

Visitez skysports.com ou l’application Sky Sports pour tous les gros titres de l’actualité sportive. Vous pouvez recevoir des notifications push de l’application Sky Sports pour les dernières nouvelles de vos sports préférés et vous pouvez également suivre @SkySportsNews sur Twitter pour obtenir les dernières mises à jour.