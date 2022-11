Les supporters d’Everton en quête de bière visitent le palais du cheikh au Qatar et partagent leur voyage sur Snapchat

Les fans de football du Qatar ont été déçus lorsque les organisateurs ont interdit la vente de bière à l’intérieur du stade, deux jours seulement avant le début prévu du tournoi. Mais l’idée de regarder le match sans canette de bière n’a pas plu à deux fans de l’équipe de football d’Angleterre. Et ensuite ? Eh bien, le duo s’est donné pour mission de rechercher des bières. Et, leur recherche les a finalement conduits au palais du cheikh. Non seulement ils sont allés faire un tour avec le fils du cheikh, mais ils ont également exploré leur palais chic. L’un des hommes a partagé des extraits de sa visite au palais sur Snapchat. La vidéo s’ouvre sur l’homme partageant son expérience de rencontre avec l’un des fils du cheikh. Ensuite, le fan visiblement excité a également donné un aperçu rapide du palais du cheikh. Il a également été vu jouer avec les animaux de compagnie, qui comprenaient également un petit.

Un compte Twitter a partagé tous les clips sur la plateforme de microblogging. “Les deux fans d’Everton qui sont allés chercher des bières et se sont retrouvés dans le palais d’un cheikh en train de se détendre avec un lion”, lit-on dans la légende.

Les deux fans d’Everton qui sont allés chercher des bières et se sont retrouvés dans un palais des cheikhs en train de se détendre avec un lion. 🤣🇶🇦 pic.twitter.com/IvIBDpCOLu— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) 21 novembre 2022

Un clip d’une interview des deux fans d’Everton a également été partagé sur Twitter. L’un des hommes a dit: “Ils nous ont tellement bien accueillis et regardez autour de vous, ça ne va pas mieux que ça.” Alors qu’un autre homme a dit : « Nous étions à la recherche de bières et ils ont dit : « Nous allons trier les bières », alors nous avons sauté à l’arrière de son Land Cruiser et nous nous sommes retrouvés dans un grand palais. On était à l’arrière et il nous a montré des singes, ses oiseaux exotiques, c’était dingue.

“Nous avons rencontré l’un des fils du cheikh et il nous a ramenés au palais !” 😮« Nous étions à la recherche de bières et nous nous sommes retrouvés dans un grand palais, nous avons vu ses singes et ses oiseaux exotiques ! » 🐒 Ces fans d’Angleterre sont sortis dans #Qatar & voici un enregistrement d’eux dans le palais.#Coupe du monde Fifa #Qatar2022 pic.twitter.com/wwgYjrUUTC – Majid Freeman (@Majstar7) 20 novembre 2022

Les Twitteratis ont réagi à la quête des fans d’Everton. Alors que certains étaient totalement amusés par leur expérience, beaucoup voulaient savoir s’ils recevaient ou non des bières.

Un utilisateur a dit: “Je voulais des bières, j’ai eu des ours.”

Ils cherchaient des bières mais ont eu un ours à la place !! 😂 uniquement au Qatar !— Naima Roble (@warsan003) 21 novembre 2022

« Avez-vous pris de la bière ? » un autre a demandé.

🤣🤣 Avez-vous eu la bière ?— Itu🇿🇦🇩🇪🏳️‍🌈 (@ItuSings) 20 novembre 2022

“Ces Britanniques cesseront de me surprendre, ils frapperont des ours ou des bières”, a déclaré un troisième.

Ces Britanniques cesseront de me surprendre 😂 😂 ils ont frappé des ours 😂 ou des bières 🍻— حمید (@ Jarod211) 21 novembre 2022

Beaucoup ont également salué l’hospitalité du Qatar. L’un des Twitteratis a déclaré: “L’hospitalité est au-delà des mots.”

La décision de dernière minute d’arrêter la vente de bière dans les huit stades de la Coupe du monde aurait été prise à la suite des ordres de la famille royale au pouvoir du Qatar.

