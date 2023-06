Les supporters déchaînent un torrent de rhétorique violente

L’inculpation fédérale de l’ancien président Donald Trump a déclenché une vague d’appels de ses partisans à la violence et à un soulèvement pour le défendre, troublant les observateurs et faisant craindre une atmosphère guerrière avant sa comparution devant le tribunal de Miami mardi.

Dans des publications sur les réseaux sociaux et des remarques publiques, des alliés proches de Trump – y compris un membre du Congrès – ont décrit l’acte d’accusation comme un acte de guerre, appelé à des représailles et souligné le fait qu’une grande partie de sa base porte des armes. Les alliés ont dépeint Trump comme une victime d’un ministère de la Justice armé contrôlé par le président Joe Biden, son adversaire potentiel aux élections de 2024.

Les appels à l’action et les menaces ont été amplifiés sur les sites de médias de droite et ont été accueillis par des réponses de soutien des utilisateurs des médias sociaux et des acclamations de la foule, qui ont été conditionnées pendant plusieurs années par Trump et ses alliés à voir tous les efforts pour le retenir. responsable d’agressions contre lui. Les experts en violence politique avertissent que les attaques contre des personnes ou des institutions deviennent plus probables lorsque des élus ou des personnalités médiatiques de premier plan sont en mesure de proférer des menaces ou des appels à la violence en toute impunité.

L’ancien président a alerté le public sur l’acte d’accusation jeudi soir dans des messages sur sa plateforme de médias sociaux, attaquant le ministère de la Justice et qualifiant l’affaire de « LA PLUS GRANDE CHASSE AUX SORCIÈRES DE TOUS LES TEMPS ».