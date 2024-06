Les supporters de Valence qui ont insulté Vinícius sont les premiers à être condamnés pour abus de racisme dans le football espagnol

MADRID (AP) — Trois supporters de Valence ont été condamnés à huit mois de prison après avoir plaidé coupable d’insultes racistes à l’attaquant du Real Madrid Vinícius Júnior lors de la première condamnation pour des affaires liées au racisme dans le football professionnel en Espagne.

Les supporters, dont les noms n’ont pas été dévoilés, ne seront pas autorisés à entrer dans les stades de football pendant deux ans et devront payer les frais de justice.

Ils ont été arrêtés après un match de championnat d’Espagne entre le Real Madrid et Valence au stade Mestalla en mai 2023. Le match a été brièvement arrêté après que Vinícius ait été insulté.

Cet incident a déclenché une effusion de soutien pour Vinícius, qui est noir, et a déclenché de nombreux appels à l’action de la part des autorités espagnoles et de la société en général.

Beaucoup y ont vu un tournant dans la lutte contre le racisme dans le football espagnol, même si Vinícius a continué à être soumis à des abus racistes plusieurs mois après le premier tumulte qui a accompagné l’incident de Mestalla.

La sentence a déclaré les prévenus coupables de crime contre l’intégrité morale avec la circonstance aggravante de discrimination fondée sur des motifs racistes.

Les supporters, qui étaient assis derrière l’un des buts de Mestalla, ont fait des gestes et des sons de singe en direction de Vinícius, qui a immédiatement attiré l’attention de l’arbitre et a montré les supporters dans les tribunes. L’attaquant brésilien avait les larmes aux yeux tandis que les supporters du stade continuaient de le narguer.

L’affaire a été portée devant les tribunaux par la Ligue espagnole, à laquelle se sont jointes la fédération espagnole de football, le Real Madrid et Vinícius.

« Avec Vinicius Junior, le Real Madrid a agi en tant que procureur privé dans cette procédure et continuera à travailler pour protéger les valeurs de notre club et pour éradiquer tout comportement raciste dans le monde du football et du sport », a déclaré le club espagnol.

Valence a pleinement coopéré aux enquêtes et avait déjà interdit les supporters peu après l’incident survenu dans son stade. Mais personne n’a jamais été jugé en Espagne pour abus raciste contre un joueur, et de nombreux cas d’abus similaires, comme celui auquel Vinícius a été confronté, ont été classés par les procureurs dans le passé.

« Cette décision est une excellente nouvelle pour la lutte contre le racisme en Espagne, car elle contribue dans une certaine mesure à réparer le tort honteux subi par Vinícius et envoie un message clair à ceux qui se rendent dans un stade de football pour lancer des injures », a déclaré le président de la Ligue espagnole, Javier. dit Tébas.

« Je comprends qu’il puisse y avoir une certaine frustration face au temps nécessaire pour que ces condamnations soient prononcées, mais cela montre que l’Espagne est un pays qui garantit l’intégrité judiciaire », a-t-il déclaré. « Une fois de plus, nous exigeons que la législation espagnole évolue pour donner (à la ligue espagnole) des pouvoirs de sanction susceptibles d’accélérer la lutte contre le racisme. »

Le procès contre un supporter accusé d’avoir insulté l’attaquant de l’Athletic Bilbao Iñaki Williams lors d’un match en 2020 n’avait pas encore eu lieu.

Le procès de Valence a été accéléré après que toutes les parties soient parvenues à un accord sur la peine. La peine initiale était de 12 mois de prison et de trois ans d’absence des stades, mais cette peine a été réduite dans l’accord entre les parties.

Le tribunal a déclaré que la peine avait été réduite en partie parce que les trois supporters avaient manifesté des remords et lu une lettre d’excuses lors de l’audience. Dans la lettre, les supporters appellent également à l’éradication de toutes les formes de racisme et d’intolérance dans les compétitions.

