Les supporters de Truss expriment leur fureur d’avoir tardé à entrer dans le n ° 10

Les partisans de Liz Truss ont exprimé leur fureur face au long délai avant que le nouveau Premier ministre n’entre officiellement dans Downing Street.

Mme Truss a battu son rival Rishi Sunak pour remporter la course à la direction des conservateurs, bien que par une marge légèrement plus étroite que prévu.

Mais elle doit attendre mardi pour prendre la relève dans le n°10, malgré la crise du coût de la vie que traverse le pays.

Mme Truss sera officiellement invitée à former un gouvernement demain lors d’une visite à la reine à Balmoral, dans l’Aberdeenshire.

Elle retournera ensuite à Londres où elle devrait prononcer l’adresse habituelle à la nation sur les marches de Downing Street en fin d’après-midi.

Un ancien ministre du Cabinet qui a soutenu Mme Truss a critiqué la façon dont le parti conservateur a organisé la course à la direction. Il a déclaré: «Il est évident que cela a duré trop longtemps. Mais ce n’est même pas encore fini. Nous avons créé des attentes du public à ce sujet et maintenant elle n’est pas de retour à Downing Street avant mardi tard?

Un autre député conservateur a déclaré: «Le résultat aurait pu être proclamé dimanche après-midi. Il n’y a pas vraiment de raison pour que ce soit comme ça. Il est déconnecté de l’humeur du public. “

L’annonce du vainqueur a été faite par le président du comité de 1922 des députés conservateurs d’arrière-ban, Sir Graham Brady.

Mais des amis de M. Brady ont déclaré que le calendrier des élections et l’annonce du vainqueur avaient été décidés par le conseil d’administration du Parti conservateur, et non par lui.

M. Johnson devrait prononcer un discours d’adieu devant le n ° 10 vers 7 h 30 mardi avant de quitter Downing Street pour la dernière fois.

Lui et Mme Truss voyageront vers le nord dans des avions séparés, censés être pour des raisons de sécurité, avant d’avoir chacun une rencontre individuelle avec le monarque.

L’audience de Mme Johnson avec la reine devrait commencer vers 11h20, Mme Truss devant arriver au château de Balmoral à 12h10. Après environ 30 minutes, Mme Truss devrait ensuite rentrer à Londres, où elle prononcera son discours vers 16 heures.