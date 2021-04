Les membres du Tottenham Hotspur Supporters Trust ont voté à une écrasante majorité en faveur de l’appel à la démission du conseil exécutif de Tottenham.

Environ 90% des membres THST ont voté en faveur d’une motion présentée lors d’une réunion des membres en ligne vendredi soir, pour décider de la position du Trust à la suite de l’implication des Spurs dans la Super League européenne avortée.

Le groupe a déclaré qu’il ne pouvait plus faire confiance au club après avoir refusé de discuter des rapports sur une éventuelle Super League lors de réunions au cours des dernières années, le qualifiant d ‘ »hypothétique » et ignorant leurs appels à consulter les fans si l’idée devait se concrétiser. .

Une déclaration du Trust a confirmé la motion, déclarant: « Nous appelons à la démission immédiate du conseil d’administration du Tottenham Hotspur Football Club, et aux propriétaires de travailler avec nous pour nommer un nouveau conseil d’administration qui a élu et responsable une représentation des fans. .

«Cette représentation doit prendre des décisions clés sur le fonctionnement du club en fonction de l’approbation des fans, et nous nous attendons à ce que cela devienne une obligation légale tout au long du match.

« Ceci a été adopté comme position officielle de THST avec effet immédiat. Nous avons informé le conseil d’administration de THFC de cette décision.

















1:49



Harry Kane parle du limogeage de Jose Mourinho et de l’implication de Tottenham dans la Super League européenne, désormais effondrée



« La responsabilité du conseil d’administration du club est de toujours agir dans le meilleur intérêt de la THFC. Le conseil d’administration actuel n’a manifestement pas agi dans le meilleur intérêt du club de football. En fait, son action pourrait encore conduire à des résultats qui sont dans le pire des intérêts. de THFC.

« Nous pensons que leur relation avec nous est irrémédiablement rompue. Et nous pensons que leur présence continue risque de prendre des mesures punitives contre le club. »

« Nous pensons que la démission immédiate de l’actuel conseil exécutif est dans le meilleur intérêt à long terme du club. »

La motion est venue quelques heures après Actualités Sky Sports a rapporté que les 14 autres clubs de Premier League non impliqués dans les plans de la Super League veulent la démission des dirigeants impliqués à Manchester United, City, Liverpool, Arsenal, Chelsea et Spurs.

















2:50



Le journaliste de Sky Sports News, Rob Dorsett, explique les sanctions potentielles que les clubs des « Big Six » pourraient faire face à la Premier League après leurs tentatives de rejoindre la Super League européenne séparatiste.



Et la réunion a eu lieu alors que des légions de leurs partisans rivaux à Arsenal manifestaient devant l’Emirates Stadium, appelant leur propriétaire Stan Kroenke à vendre le club.

Une déclaration émouvante des partisans des Spurs a poursuivi: « Ce que nous savons maintenant, c’est que, la plupart du temps, ils refusaient de discuter de situations hypothétiques et notaient nos points de vue, ils étaient engagés dans des conversations très réelles qui non seulement ignoraient nos opinions, mais étaient fondées sur une idée qui était à l’opposé du principe que nous leur avions dit à plusieurs reprises aux fans.

« Ils savaient que les fans ne voulaient pas de ces changements. Mais ils croyaient qu’ils pouvaient les faire et les fans les accepteraient simplement. Ils ne savaient pas à quel point ils avaient tort. L’incarnation actuelle de la Super League européenne est maintenant morte. En fin de compte. les comploteurs n’ont pas pu s’en éloigner assez vite. Alors qu’est-ce que cela signifie pour nous, et pour chaque groupe de fans des six clubs en Angleterre?

« Cela signifie que nous ne pouvons pas faire confiance à ce que nos conseils d’administration disent lorsque nous les rencontrons. Cela signifie que nous ne pouvons pas convaincre les gens qu’il est utile d’essayer d’avoir une conversation. S’ils ne veulent pas être honnêtes avec nous, s’ils pensent que la consultation est révélatrice nous ce qui a été décidé après avoir été décidé, nous ne pouvons pas vous dire, à vous, nos membres et autres fans des Spurs, que cela vaut la peine d’avoir ces réunions. «