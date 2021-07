Les supporters de St Mirren deviennent actionnaires majoritaires du club | Actualités footballistiques

St Mirren a achevé sa transition vers la propriété des fans avec l’Association des supporters indépendants de St Mirren (SMISA) rachetant le président Gordon Scott pour devenir actionnaire majoritaire du club avec une participation de 51%.

Cette décision intervient conjointement avec l’entreprise caritative et sociale Kibble, qui a acheté l’année dernière une participation de 27%.

SMISA estime que le modèle de partenariat caritatif est unique dans le football européen de haut niveau. Le rapprochement a réduit de moitié la durée du processus de propriété des fans à cinq ans.

SMISA compte près de 1200 membres, dont les contributions continues serviront désormais à soutenir différents domaines du club, notamment l’académie des jeunes et la fondation caritative, plutôt que d’acheter des actions.

SMISA aura désormais quatre représentants au conseil d’administration de St Mirren, Scott Wardrop et Alan Wardrop rejoignant John Needham et David Riley. Le club continuera d’être géré au quotidien par le directeur général Tony Fitzpatrick et d’autres membres du personnel.

















Le directeur général Tony Fitzpatrick dit qu’il ne considère plus St Mirren comme un club qui vend des joueurs à bas prix – et qu’ils exigeront un prix juste si Jamie McGrath doit passer à autre chose.



Le président Scott, qui a racheté les anciens propriétaires du club en 2016 afin de faciliter l’appropriation par les fans, a déclaré : « Je suis extrêmement fier du rôle que j’ai joué dans l’appropriation par les fans.

« Nous avions toujours dit que nous avions 10 ans pour proposer un modèle durable, mais lorsque l’opportunité s’est présentée de le livrer maintenant en partenariat avec Kibble, c’était une trop belle opportunité à manquer.

« Nous avons fait des pas de géant au cours des cinq dernières saisons à la fois sur le terrain et en dehors et avec l’accord maintenant conclu, je suis convaincu que ce modèle nous permettra de poursuivre cette progression. »

George Adam et Gordon Scott au stade SMISA nouvellement nommé après que St Mirren soit devenu la propriété de fans (photographe Allan Picken)



Le président de SMISA, George Adam, a ajouté : « C’est un jour vraiment fier, non seulement pour les fans de St Mirren, mais pour les habitants de Paisley et au-delà.

« Le fait que notre club appartienne désormais aux supporters signifie que nous n’aurons plus jamais à nous soucier qu’il soit dirigé par des personnes sans les meilleurs intérêts de St Mirren à cœur.

« C’est un véritable témoignage pour les fans qui ont reçu une vision en 2015 et qui ont maintenant pu en faire une réalité. Je n’ai jamais été aussi fier d’être un copain. »

Jim Gillespie, directeur général de Kibble et vice-président de St Mirren, a déclaré : « C’est un jour historique pour les fans de St Mirren. Ils sont désormais en charge du destin du club qu’ils aiment, et Kibble est ravi de travailler avec SMISA et d’avoir joué notre rôle pour rendre cela possible.

« Lorsque nous avons accepté de devenir actionnaires et partenaires l’année dernière, c’était parce que nous étions enthousiasmés par la possibilité de travailler main dans la main avec SMISA pour aider à faire avancer le club tout en améliorant la vie des jeunes de la région de Renfrewshire.

« Nous pensons que nous commençons à voir les fruits de cette relation et sommes impatients de contribuer à de nombreuses autres années de succès à St Mirren. »

St Mirren rejoint Motherwell en devenant la propriété de fans, et Hearts est en passe de rejoindre ses deux rivaux en Premiership.