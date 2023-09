Les supporters de Newcastle sont stables après avoir été poignardés à Milan avant le match nul contre l’UCL

Un supporter de Newcastle United, âgé de 58 ans, se trouve dans un état stable à l’hôpital après avoir été poignardé à Milan par un groupe d’attaquants cagoulés à la veille du match de Ligue des Champions contre l’AC Milan, a annoncé mardi la police italienne.

Le supporter, un ressortissant britannique, a été poignardé au bras et au dos lors de l’attaque survenue dans le quartier Navigli de la ville, un quartier au bord du canal connu pour sa vie nocturne.

La blessure au dos est la plus grave, mais la victime devrait sortir de l’hôpital Policlinico dans les prochaines heures, a indiqué un porte-parole de la police.

Il se trouvait avec un ami lorsqu’un groupe de sept ou huit personnes, le visage couvert de cagoules, l’ont attaqué lundi vers minuit (22 heures GMT).

Dans une déclaration aux médias britanniques, Newcastle s’est déclaré « profondément préoccupé » par les informations faisant état d’agressions au couteau.

« Nous sommes en liaison avec les autorités locales pour comprendre les circonstances. Nos pensées vont au supporter et à sa famille et nous espérons un rétablissement complet et rapide », ajoute le communiqué.

Milan a refusé de commenter.

Newcastle affrontera Milan, sept fois vainqueur de la Coupe d’Europe, dans le groupe F à San Siro plus tard mardi. L’équipe anglaise est de retour dans la plus grande compétition de clubs d’Europe après 20 ans d’absence.